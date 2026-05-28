Gloria Groove retorna ao pop com novo single e diz: “Hoje me permito só ser”

No ano em que celebra 10 anos de carreira, a cantora Gloria Groove prepara um novo capítulo de sua trajetória artística. Nesta quinta-feira (28), às 21h, a artista lança “O Chá”, single que marca seu retorno oficial ao pop após o sucesso do projeto de pagode “Serenata da GG”. O videoclipe da música estreia na sexta-feira (29), às 11h, e HZ participou da coletiva de imprensa sobre o lançamento, além de assistir à produção em primeira mão.
“Eu acho que ‘O Chá’ marca o meu retorno oficial às atividades do pop, sobretudo, mas acima disso ele é um projeto especial. A intenção do ‘O Chá’ é ser um presente de 10 anos de GG pros fãs”, afirmou Gloria durante a entrevista.
Com estética pop-reggae, atmosfera praiana e visual marcado por cores vibrantes, a nova faixa aposta em uma narrativa leve, divertida e cheia de referências visuais. A cantora explicou que o projeto nasceu da vontade de revisitar o universo de “Sedanapo”, clipe lançado em 2019.
Queria muito atualizar o universo de ‘Sedanapo’, queria dar uma nova música pra Mary Jane cantar
O videoclipe, dirigido por Poliana Feóla, traz de volta os personagens Mary Jane, Lil Haze e Goldie, interpretados por Gloria Groove pela primeira vez no clipe de “Sedanapo”. Agora, os personagens reaparecem após uma passagem de tempo e dão continuidade ao triângulo amoroso que marcou o audiovisual original.
Segundo a artista, a relação entre música e imagem acontece de forma simultânea em seu processo criativo. “Às vezes nem sempre é a música que informa o audiovisual, às vezes é o contrário. O que eu vivi em 2019 com ‘Sedanapo’ inspirou a produção de uma música que depois inspirou esse vídeo existir”, explicou.
Escrita pela própria cantora, “O Chá” conta com produção musical de Ruxell, parceiro de Gloria em hits como “Vermelho” e “Bonekinha”. Os arranjos são assinados por Rafael Castilhol, responsável por trabalhos ligados às eras “Lady Leste” e “Serenata da GG”.
Durante a coletiva, Gloria também destacou que o novo trabalho aponta para uma fase mais orgânica em sua produção musical. “Em ‘O Chá’ eu gravei alguns instrumentos. Fazia muito tempo que eu não fazia esse estilo de produção musical. Estou trazendo essa força do orgânico pra dentro da música gravada, trazendo instrumentos de verdade, e estou gostando muito da sensação que isso traz”, disse.
A artista ainda comentou sobre o amadurecimento criativo ao longo dos últimos anos e o controle cada vez maior sobre os próprios projetos. Segundo ela, hoje existe uma autonomia muito maior sobre todos os detalhes da carreira.
Eu cuido de tudo de A a Z. Todas as artes que vocês veem nas redes sociais, as fotos, a ordem dos carrosséis, o jeito que a gente monta o planejamento. Quanto mais eu conheço o meu processo, mais eu consigo ter domínio dele
Apesar de marcar o retorno ao pop, Gloria Groove reforçou que “O Chá” não necessariamente antecipa os caminhos de uma futura era musical. “O Chá é a sua própria coisa, o seu próprio momento. É muito mais importante pra mim que seja um momento que a gente curte junto”, declarou.
O lançamento chega após o êxito de “Serenata da GG”, projeto voltado ao pagode que acumulou mais de 400 milhões de reproduções nas plataformas digitais. O trabalho contou com participações de Ferrugem, Alcione, Thiaguinho, Mumuzinho e Belo, além de render à artista o Prêmio Multishow na categoria “Melhor Samba & Pagode do Ano”, com a faixa “Nosso Primeiro Beijo”.
Criada em 2015 por Daniel Garcia, Gloria Groove se consolidou como um dos principais nomes da música pop brasileira contemporânea. Ao refletir sobre os 10 anos de trajetória, a cantora apontou que seu maior aprendizado foi entender a importância de preservar a própria identidade artística.
“Você tem que lembrar o que te destaca, o que te faz você. Hoje eu me sinto mais confortável pra simplesmente ser eu mesmo, sem precisar me explicar ou me definir”, disse.
Gloria também revelou mudanças em seu processo criativo ao longo da última década. “Antes eu criava conceitos e me dava missões muito rígidas. Hoje eu me permito só ser. Entro no estúdio e deixo o clima daquele dia prevalecer. As coisas começaram a mostrar por elas mesmas o que significam”, concluiu.