Gloria Groove retorna ao pop com novo single e diz: “Hoje me permito só ser”

No ano em que celebra 10 anos de carreira, a cantora Gloria Groove prepara um novo capítulo de sua trajetória artística. Nesta quinta-feira (28), às 21h, a artista lança “O Chá”, single que marca seu retorno oficial ao pop após o sucesso do projeto de pagode “Serenata da GG”. O videoclipe da música estreia na sexta-feira (29), às 11h, e HZ participou da coletiva de imprensa sobre o lançamento, além de assistir à produção em primeira mão.





“Eu acho que ‘O Chá’ marca o meu retorno oficial às atividades do pop, sobretudo, mas acima disso ele é um projeto especial. A intenção do ‘O Chá’ é ser um presente de 10 anos de GG pros fãs”, afirmou Gloria durante a entrevista.





Com estética pop-reggae, atmosfera praiana e visual marcado por cores vibrantes, a nova faixa aposta em uma narrativa leve, divertida e cheia de referências visuais. A cantora explicou que o projeto nasceu da vontade de revisitar o universo de “Sedanapo”, clipe lançado em 2019.