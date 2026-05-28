Neymar pode levar até seis semanas para voltar a jogar, diz especialista

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Neymar pode levar de quatro a seis semanas para voltar a jogar futebol em alto nível, segundo o ortopedista Maurício Leite. O atacante do Santos e da seleção brasileira sofreu uma lesão na panturrilha no último dia 17, véspera da convocação dos 26 atletas do Brasil para a Copa do Mundo, ou seja, se o prazo de recuperar for o maior pelo especialista, o jogador só estaria à disposição do time na segunda fase do Mundial, a partir de 28 de junho.

Assim, é muito difícil que Neymar esteja à disposição de Carlo Ancelotti no início da Copa do Mundo. A estreia do Brasil no Grupo C ocorrerá em 13 de junho, 16 dias contados a partir de quinta. Após essa partida contra Marrocos, em East Rutherford, a equipe enfrentará o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia, e a Escócia, em 24 de junho, em Miami Gardens.

Nesta quinta-feira (28), o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, afirmou que o problema na panturrilha direita do jogador é bem mais grave do que diziam o próprio jogador e o Santos.

Os exames realizados pelo departamento médico da seleção brasileira apontaram uma lesão de grau 2, o que significa que houve ruptura parcial das fibras musculares, não apenas um edema, como dito anteriormente.

"Ele se apresentou ontem [quarta] aqui na Granja Comary. Fez todos os exames aqui, também os exames complementares [em uma clínica de Teresópolis], com uma ressonância magnética. Foi identificada uma lesão de grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. O jogador segue em tratamento. A expectativa é que no prazo de duas a três semanas esteja liberado", disse Lasmar.

À reportagem o ortopedista Maurício Leite afirmou que a expectativa é de que o atacante seja liberado para treinos em duas ou três semanas, mas, para jogar em alto nível, ele deverá estar totalmente pronto entre quatro e seis semanas, a partir do dia que se machucou.

Conforme Leite, as lesões musculares são graduadas de acordo com a gravidade. Na de grau 2, diagnosticada em Neymar, há um dano parcial das fibras musculares.

"Não há apenas um estiramento. Vai ser necessário um tratamento de reabilitação com fisioterapia e um certo repouso para que ele possa estar junto com o time para a Copa do Mundo", diz

Conforme o médico, existem terapias que podem tentar acelerar um pouco o processo, com previsão de que possa jogar em três a cinco semanas.

"No entanto, para estar pronto para jogar em nível competitivo, em alto rendimento, como ele estava acostumado e como o Brasil precisa para render o necessário e ser campeão do mundo, o tempo é um pouco maior. Portanto, ele deve ser liberado para os treinos em duas a três semanas, mas para voltar efetivamente aos jogos em alto nível, o prazo estimado é de quatro a seis semanas."