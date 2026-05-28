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Automobilismo

Capixaba estreia entre os destaques do Troféu Academia FIA Karting e termina etapa da Bélgica em 7º lugar

João Paulo Bonadiman representou o Brasil na competição internacional

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2026 às 17:01
João Paulo Bonadiman
KSP Reportages

Representando o Brasil por indicação da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), o capixaba João Paulo Bonadiman teve uma estreia de destaque no Troféu Academia FIA Karting Júnior, disputado na Bélgica. Em meio a um grid com 52 pilotos de diferentes países, o brasileiro mostrou regularidade e competitividade ao terminar a etapa na 7ª colocação geral.


Bonadiman iniciou o fim de semana confirmando o bom momento vivido na temporada internacional. Depois de já ter chamado atenção na Copa do Mundo OK-N Júnior, em 2025, na Itália, o piloto voltou a figurar entre os mais rápidos ao garantir o 4º lugar na tomada de tempos de seu grupo, formado por 26 competidores, além do 7º melhor tempo geral entre todos os inscritos.


Um dos diferenciais do Troféu Academia FIA Karting é o formato de igualdade técnica: todos os pilotos competem com chassi e motor fornecidos pela organização por meio de sorteio. Mesmo diante desse cenário altamente equilibrado, o capixaba manteve desempenho consistente ao longo das classificatórias, encerrando as três baterias no top 5, com resultados de 5º, 3º e 4º lugares.


Com isso, João Paulo garantiu vaga na Final entre os 36 melhores pilotos da competição e largou da segunda fila, na 4ª posição. A corrida decisiva foi marcada por disputas intensas do início ao fim e, após 19 voltas, o brasileiro recebeu a bandeirada em 7º lugar, posição que também ocupa na classificação geral do Troféu Academia FIA Karting Júnior.


“O Troféu Academia reúne alguns dos principais nomes do kartismo de cada país e é uma honra estar nesse grid. Acho que começamos bem, com atuações consistentes e resultados bastante positivos. O foco agora é manter esse desempenho nas próximas etapas”, destacou Bonadiman. 


A próxima etapa do Troféu Academia FIA Karting Júnior será disputada entre os dias 2 e 5 de julho, em Sarno, na Itália. Já a terceira e última rodada acontece de 8 a 11 de outubro, em Viterbo, também na Itália, junto à Copa do Mundo OK-N.

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