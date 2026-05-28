Capixaba estreia entre os destaques do Troféu Academia FIA Karting e termina etapa da Bélgica em 7º lugar

Bonadiman iniciou o fim de semana confirmando o bom momento vivido na temporada internacional. Depois de já ter chamado atenção na Copa do Mundo OK-N Júnior, em 2025, na Itália, o piloto voltou a figurar entre os mais rápidos ao garantir o 4º lugar na tomada de tempos de seu grupo, formado por 26 competidores, além do 7º melhor tempo geral entre todos os inscritos.



