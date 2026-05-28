Viatura da Polícia Militar capota em Nova Venécia

Uma viatura da Polícia Militar capotou no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (28). A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. De acordo com a corporação, "o policial militar que conduzia o veículo apresentava sinais de choque em razão do impacto, não sendo possível colher seu relato naquele momento".