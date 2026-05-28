Luisa Arraes será Cássia Eller em novo filme

Luisa Arraes viverá Cassia Eller em nova cinebiografia. Jorge Bispo / Reprodução

A atriz Luisa Arraes foi escolhida para interpretar Cássia Eller nos cinemas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pela distribuidora H2O Films, que confirmou a protagonista de 'Cássia - O Filme' após uma seleção com mais de 100 atrizes.

Sob direção de Diego Freitas, as filmagens começam em outubro, próximo aos 25 anos da morte da cantora, e a estreia está prevista para 2027.

Em vídeo divulgado nas redes sociais da distribuidora, aparecem imagens de arquivo de Cássia e depoimentos do diretor e de Maria Eugênia Vieira Martins, viúva da artista. "Escolhemos a Luisa porque ela tem uma energia parecida com a de Cássia", afirma Eugênia.

Luisa, que é filha do cineasta Guel Arraes, esteve no elenco das novelas No Rancho Fundo (2024) e Segundo Sol (2018), entre outros trabalhos.

Leia a sinopse do filme, divulgada pela H2O Films