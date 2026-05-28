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Luisa Arraes será Cássia Eller em novo filme

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pela distribuidora H2O Films, que confirmou a protagonista de 'Cássia - O Filme'
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 12:21

Luisa Arraes viverá Cassia Eller em nova cinebiografia.
Luisa Arraes viverá Cassia Eller em nova cinebiografia. Jorge Bispo / Reprodução
A atriz Luisa Arraes foi escolhida para interpretar Cássia Eller nos cinemas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pela distribuidora H2O Films, que confirmou a protagonista de 'Cássia - O Filme' após uma seleção com mais de 100 atrizes.
Sob direção de Diego Freitas, as filmagens começam em outubro, próximo aos 25 anos da morte da cantora, e a estreia está prevista para 2027.
Em vídeo divulgado nas redes sociais da distribuidora, aparecem imagens de arquivo de Cássia e depoimentos do diretor e de Maria Eugênia Vieira Martins, viúva da artista. "Escolhemos a Luisa porque ela tem uma energia parecida com a de Cássia", afirma Eugênia.
Luisa, que é filha do cineasta Guel Arraes, esteve no elenco das novelas No Rancho Fundo (2024) e Segundo Sol (2018), entre outros trabalhos.

Leia a sinopse do filme, divulgada pela H2O Films

"Cássia - O Filme vai retratar a ascensão da artista em um mergulho emocionante na sua trajetória. Grandes shows, como o do Rock in Rio de 2001, serão retratados ao lado de momentos íntimos nunca vistos antes, revelando novas facetas de uma Cássia que só os amigos e a família conheceram; além de sua luta para garantir o direito de existir livremente como artista, mulher e mãe", informa a produção do projeto.

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