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Talento capixaba

Atriz capixaba participa de produção audiovisual internacional em Nova York

Ex-aluna da FAFI, Thais Fernandes participa de obra inspirada em movimento artístico ligado aos direitos humanos e à resistência
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 07:45

Projeto E-Lazarus dirigido pro Elena Sartor
Projeto E-Lazarus dirigido pro Elena Sartor Reprodução vídeo / Projeto E-Lazarus

Da FAFI para os palcos e produções de Nova York. A atriz capixaba Thais Fernandes acaba de integrar o elenco de E-LAZARUS, produção internacional que reúne artistas imigrantes em uma obra sobre pertencimento, identidade e resistência. O projeto reúne atrizes de diferentes nacionalidades e coloca a capixaba em destaque em uma produção conectada aos debates políticos e sociais da atualidade.


Idealizado pela diretora italiana Elena Sartor, o projeto nasceu inspirado no movimento Peoples Filibuster NYC, realizado pelo The Public Theater em defesa dos direitos humanos e da liberdade de expressão. 


O ato reuniu artistas e ativistas em performances e discursos contra a intolerância e os discursos de ódio, contando com participações de nomes conhecidos internacionalmente, como Susan Sarandon, Oscar Isaac e Lin-Manuel Miranda. Confira:

Inspirado no poema The New Colossus, da escritora Emma Lazarus, E-LAZARUS ressignifica a imagem da Estátua da Liberdade como símbolo de acolhimento a imigrantes e refugiados. A produção reúne 15 atrizes de países como Brasil, Itália, Rússia, Peru, Paraguai, Quênia, Turquia, Alemanha e Japão. 

Cada artista participa utilizando sua própria língua, sotaque e experiências pessoais na construção da narrativa. Thais conta que chegou ao projeto por meio de uma comunidade voltada para artistas imigrantes em Nova York. 

A diretora Elena Sartor fez uma postagem em uma comunidade da qual faço parte chamada Immigrant Theatermakers Advocates, que conecta artistas e criadores imigrantes. Ela estava em busca de atrizes para a realização do projeto


Formatura na Stella Adler Studio of Acting, em NY
Formatura na Stella Adler Studio of Acting, em NY Acervo pessoal

Segundo a atriz, um dos pontos mais marcantes da experiência foi justamente o encontro entre diferentes culturas femininas dentro da obra. “O que mais me chamou atenção no projeto foi a ideia de unir vozes femininas imigrantes. Cada atriz com sua língua, cultura e sotaque dando vida ao poema”, afirma.

Para Thais, E-LAZARUS ultrapassa o campo artístico e dialoga diretamente com questões urgentes da atualidade. “Eu acredito que a arte sempre foi uma manifestação político-social, mesmo quando nasce do sensível, porque ela carrega histórias, identidades e questionamentos sobre o mundo em que vivemos”, diz. “Em tempos de intolerância, artistas assumem um papel fundamental ao gerar esperança e reflexão".

Participação da atriz capixaba em When The Rain Stops Falling dirigido, por Joe Goscinski
Participação da atriz capixaba em When The Rain Stops Falling dirigido, por Joe Goscinski Richelle Szypulski

A atriz também destaca o impacto emocional provocado pelo texto que inspira a produção. “O poema The New Colossus por si só já é emocionante. A forma como Emma Lazarus transforma a Estátua da Liberdade em símbolo de acolhimento a imigrantes e refugiados é muito bonita”, conta. “Assistir à potência dessas atrizes juntas foi memorável.”

Trajetória no ES

Natural de Vitória, Thais iniciou sua trajetória artística ainda criança na FAFI, onde começou a estudar teatro aos 12 anos. A escola, segundo ela, teve papel decisivo em sua formação. “A FAFI foi o meu berço para a vida artística. Foi lá que me descobri como atriz e também como ser humano”, afirma.


A escola me deu uma base incrível para conseguir entrar no programa do conservatório da Stella Adler e continuar meu caminho por aqui


Após se mudar para os Estados Unidos para estudar atuação, Thais passou a construir carreira em Nova York. Ela se formou no Stella Adler Studio of Acting e já participou de produções como a peça The Wish, da companhia Fruitfly, e da leitura dramática de A Casa de Bernarda Alba, clássico de Federico García Lorca.

Formatura na Escola Tecnica Fafi
Formatura na Escola Tecnica Fafi Acervo pessoal

Entre os trabalhos mais marcantes da carreira, ela destaca a peça "O Último Carro", de João das Neves, realizada ainda no Espírito Santo, e a montagem de "When the Rain Stops Falling", desenvolvida em inglês durante o período de formação na Stella Adler.

Além de E-LAZARUS, a atriz já se prepara para um novo projeto internacional. Em junho, ela sobe aos palcos no Summer Short Plays Festival com a peça Midnight Hours, dirigida por Ciara Berardi.

“Construir uma carreira artística em outro país exige muita dedicação e resiliência. Você está constantemente testando seus limites, se descobrindo em uma nova língua e desafiando suas habilidades”, resume Thais. “É um processo que exige muita paciência, mas também muito amor pelo que se faz".

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