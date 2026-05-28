Atriz capixaba participa de produção audiovisual internacional em Nova York

Da FAFI para os palcos e produções de Nova York. A atriz capixaba Thais Fernandes acaba de integrar o elenco de E-LAZARUS, produção internacional que reúne artistas imigrantes em uma obra sobre pertencimento, identidade e resistência. O projeto reúne atrizes de diferentes nacionalidades e coloca a capixaba em destaque em uma produção conectada aos debates políticos e sociais da atualidade.





Idealizado pela diretora italiana Elena Sartor, o projeto nasceu inspirado no movimento Peoples Filibuster NYC, realizado pelo The Public Theater em defesa dos direitos humanos e da liberdade de expressão.





O ato reuniu artistas e ativistas em performances e discursos contra a intolerância e os discursos de ódio, contando com participações de nomes conhecidos internacionalmente, como Susan Sarandon, Oscar Isaac e Lin-Manuel Miranda. Confira: