Caldo verde: 4 receitas práticas e deliciosas para os dias frios 

Aprenda a preparar opções diferentes e saborosas desse prato típico
Portal Edicase

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 13:52

Caldo verde tradicional (Imagem: AnaMarques | Shutterstock)
Com sabor marcante e textura aconchegante, o caldo verde é uma ótima escolha para aquecer os dias mais frios. Versátil e fácil de preparar, ele combina ingredientes simples com diferentes versões que vão das mais tradicionais às opções leves e criativas. 
A seguir, veja 4 receitas práticas e deliciosas de caldo verde para os dias frios!

1. Caldo verde tradicional

Ingredientes

  • 5 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 linguiça calabresa cortada em rodelas
  • 1 maço de couve cortado em tiras finas
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1,5 l de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Adicione o alho e misture rapidamente. Acrescente as batatas e a água. Cozinhe em fogo médio por cerca de 25 minutos, até as batatas ficarem bem macias. Após, bata as batatas com o caldo usando um mixer ou no liquidificador até formar um creme liso. Volte o caldo para a panela.
Em outra frigideira, doure a linguiça calabresa em fogo médio até ficar levemente crocante. Adicione a linguiça ao caldo e cozinhe em fogo baixo por 5 minutos para incorporar o sabor. Acrescente a couve e cozinhe por mais 3 minutos, até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. 

2. Caldo verde com mandioquinha e carne-seca

Ingredientes

  • 500 g de mandioquinha descascada e cortada em pedaços
  • 300 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
  • 1 maço de couve cortado em tiras finas
  • 1 cebola cortada em cubos
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 l de água
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a mandioquinha e a água. Cozinhe em fogo médio até a mandioquinha ficar bem macia. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até formar um creme liso. Volte para a panela. Acrescente a carne-seca e cozinhe em fogo baixo por mais 10 minutos. Adicione a couve e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. 
Caldo verde com ervas (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock)
Caldo verde com ervas Crédito: Imagem: Ildi Papp | Shutterstock

3. Caldo verde com ervas

Ingredientes

  • 3 batatas cortadas em cubos
  • 1/2 maço de manjericão picado
  • 1/2 maço de hortelã picada
  • 1/2 maço de salsinha picada
  • 1/2 maço de cebolinha picada
  • 1/2 maço de couve cortada em tiras finas
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 l de caldo de galinha
  • Sal, gengibre em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a batata e refogue, mexendo de vez em quando, por 5 minutos. Junte o caldo de galinha, o manjericão, a hortelã, a salsinha, a cebolinha, o sal, o gengibre e a pimenta-do-reino e misture. Reduza o fogo e cozinhe até as batatas ficarem macias. Depois, bata a mistura no liquidificador até obter um creme homogêneo. Retorne para a panela, adicione a couve e cozinhe até murchar. Sirva em seguida.

4. Caldo verde com mandioca e frango desfiado

Ingredientes

  • 500 g de mandioca descascada e cortada em pedaços
  • 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
  • 1 maço de couve fatiado
  • 1 cebola cortada em cubos
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 l de caldo de legumes
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione a mandioca e o caldo de legumes. Cozinhe em fogo médio até a mandioca desmanchar. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa. Volte para a panela, acrescente o frango desfiado e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos. Adicione a couve e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. 

