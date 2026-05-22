Quer uma receita de caldo para fazer no frio? Veja versão saborosa com camarão

Sopas e caldos estão entre os queridinhos no cardápio de outono e inverno, e com as temperaturas mais baixas, vale a pena apostar não apenas em clássicos, como caldo verde e sopa de legumes com macarrão, mas também em versões à base de frutos do mar.
Uma delas é o caldo de camarão, uma combinação saborosa e reconfortante que vem com um toque de pimentão e leite de coco. Acompanhe abaixo as instruções para o preparo dessa receita simples e irresistível!
Caldo de camarão
Rendimento: serve de 3 a 4 pessoas
Nível: fácil
Ingredientes:
- 50ml de azeite de oliva
- 200g de cebola
- 30g de alho
- 5g de sal
- 500g de camarão sete barbas (descascados e limpos)
- 160g de pimentão verde
- 260g de tomate picado
- 200ml de leite de coco
- 10g de cebolinha
- 500ml de água
Modo de preparo:
- Em uma panela, aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho até dourar.
- Coloque os camarões, o pimentão e o tomate picado. Refogue tudo e acrescente a água.
- Reserve uma parte do refogado e bata o restante no liquidificador.
- Volte ao fogo e acrescente o leite de coco, a cebolinha, a parte reservada do refogado e deixe apurar.
- Corrija o sal e sirva.