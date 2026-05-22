Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Quer uma receita de caldo para fazer no frio? Veja versão saborosa com camarão
Para aquecer

Quer uma receita de caldo para fazer no frio? Veja versão saborosa com camarão

Combinação prática e reconfortante vem com um toque de pimentão e leite de coco
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 09:30

Caldo de camarão
Receita de caldo de camarão serve de 3 a 4 pessoas. Foto: Acervo/Divino Fogão

Sopas e caldos estão entre os queridinhos no cardápio de outono e inverno, e com as temperaturas mais baixas, vale a pena apostar não apenas em clássicos, como caldo verde e sopa de legumes com macarrão, mas também em versões à base de frutos do mar. 


Uma delas é o caldo de camarão, uma combinação saborosa e reconfortante que vem com um toque de pimentão e leite de coco. Acompanhe abaixo as instruções para o preparo dessa receita simples e irresistível!  

Caldo de camarão

Rendimento: serve de 3 a 4 pessoas

Tempo de preparo: 25 minutos, em média

Nível: fácil


Ingredientes:


  • 50ml de azeite de oliva
  • 200g de cebola
  • 30g de alho
  • 5g de sal
  • 500g de camarão sete barbas (descascados e limpos)
  • 160g de pimentão verde
  • 260g de tomate picado
  • 200ml de leite de coco
  • 10g de cebolinha
  • 500ml de água


Modo de preparo:


  1. Em uma panela, aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho até dourar. 
  2. Coloque os camarões, o pimentão e o tomate picado. Refogue tudo e acrescente a água. 
  3. Reserve uma parte do refogado e bata o restante no liquidificador. 
  4. Volte ao fogo e acrescente o leite de coco, a cebolinha, a parte reservada do refogado e deixe apurar. 
  5. Corrija o sal e sirva.

Fonte: Divino Fogão. Clique aqui para mais receitas

Veja Também 

Imagem Edicase Brasil

5 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer

Imagem de destaque

7 receitas de caldos, cremes e sopas low carb para os dias frios

Sopa de frango com cenoura e macarrão (Imagem: Cook Shoots Food | Shutterstock)

5 receitas de sopas, caldos e cremes com frango para o almoço

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia culinaria Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia da Mulher de Vila Velha
Policial penal é suspeito de agredir companheira com soco no olho em Vila Velha
Renato Moraes de Jesus, engenheiro florestal que atuou no Instituto Terra, na Vale e estava morando no ES
Morre no ES Renato Moraes de Jesus, referência nacional em recuperação da Mata Atlântica
Imagem de destaque
'Vendi minha filha de 5 anos para pagar tratamento médico': os relatos de pais afegãos diante da pobreza extrema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados