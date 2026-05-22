Quer uma receita de caldo para fazer no frio? Veja versão saborosa com camarão

Sopas e caldos estão entre os queridinhos no cardápio de outono e inverno, e com as temperaturas mais baixas, vale a pena apostar não apenas em clássicos, como caldo verde e sopa de legumes com macarrão, mas também em versões à base de frutos do mar.





Uma delas é o caldo de camarão, uma combinação saborosa e reconfortante que vem com um toque de pimentão e leite de coco. Acompanhe abaixo as instruções para o preparo dessa receita simples e irresistível!