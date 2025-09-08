5 receitas de sopas, caldos e cremes com frango para o almoço

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:38
O frango é uma das proteínas mais versáteis da culinária, capaz de se adaptar a diferentes preparações — dos pratos mais sofisticados às receitas caseiras que aquecem o coração. Quando combinado em sopas, caldos e cremes, ele se transforma em refeições completas, cheias de sabor e nutrientes, perfeitas para um almoço prático e reconfortante.
Abaixo, confira como preparar algumas opções de sopas, caldos e cremes com frango para incluir no seu cardápio!
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o frango e a folha de louro e refogue alguns minutos. Cubra com o caldo de frango, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até o frango ficar bem macio. Retire o frango, desfie e reserve.
Coe o caldo, volte-o para a panela e adicione as cenouras e o salsão. Cozinhe até ficarem macios. Acrescente o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Por fim, junte o frango desfiado de volta à panela e misture. Desligue o fogo e finalize com coentro. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a abóbora-cabotiá e o caldo de legumes e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo, aguarde amornar e disponha em um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela, adicione frango desfiado e o creme de leite e misture. Leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Em uma panela de pressão, coloque a mandioca, a mandioquinha e a água e cozinhe em fogo médio por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Espere amornar e disponha em um liquidificador com um pouco da água do cozimento. Bata até formar um creme liso. Reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a páprica doce e misture. Junte a água e o creme de mandioca batido e mexa até incorporar. Adicione o frango desfiado e tempere com sal e a pimenta-do-reino. Reduza o fogo e ferva por 5 minutos. Distribua em recipientes individuais e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione as batatas e o caldo de frango e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Acrescente o frango cozido e a couve-manteiga. Leve ao fogo médio para aquecer e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura e o salsão e refogue até começarem a amolecer. Adicione o frango cozido e o caldo de frango e ferva. Reduza o fogo e cozinhe por mais 10 minutos.
Em seguida, junte o creme de leite e o amido de milho diluído, mexendo sempre até engrossar levemente e formar um caldo cremoso. Acrescente os nhoques e cozinhe até que subam à superfície. Por último, coloque as folhas de espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.
