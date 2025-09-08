Arroz de garoupa: receita do chef Juarez celebra os 474 anos de Vitória

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 06:00
Morador de Vitória há mais de 50 anos, o chef Juarez Campos é um entusiasta das tradições culinárias da nossa capital. Uma delas serviu de inspiração para o arroz de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora, receita criada por ele em homenagem à cidade no seu aniversário de 474 anos.
O prato é uma versão da clássica moqueca de garoupa do restaurante Pirão, fundado em 1982 na Praia do Canto pelo inesquecível Hercílio Alves da Silva Filho, o Pirão, falecido em março deste ano. Personalidade marcante da cena gastronômica de Vitória, Pirão, assim como Juarez, ajudou a divulgar nacionalmente a cozinha do Espírito Santo.
Assista ao vídeo com o passo a passo da receita:
Por Juarez Campos, chef do Oriundi Ristorante e do espaço de eventos Casa do Chef Juarez, em Vitória
INGREDIENTES (10 porções):
