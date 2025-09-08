Editorias do Site
Arroz de garoupa: receita do chef Juarez celebra os 474 anos de Vitória

Veja vídeo com o passo a passo do prato em homenagem à Capital e a um de seus ícones gastronômicos, o saudoso moquequeiro Hercílio Pirão

Evelize Calmon

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 06:00

Juarez-Campos-Arroz-de-garoupa-salgada
Juarez Campos recriou um prato do amigo Pirão (in memorian) nos 474 anos da Capital Crédito: Vitor Jubini

Morador de Vitória há mais de 50 anos, o chef Juarez Campos é um entusiasta das tradições culinárias da nossa capital. Uma delas serviu de inspiração para o arroz de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora, receita criada por ele em homenagem à cidade no seu aniversário de 474 anos

O prato é uma versão da clássica moqueca de garoupa do restaurante Pirão, fundado em 1982 na Praia do Canto pelo inesquecível Hercílio Alves da Silva Filho, o Pirãofalecido em março deste ano. Personalidade marcante da cena gastronômica de Vitória, Pirão, assim como Juarez, ajudou a divulgar nacionalmente a cozinha do Espírito Santo. 

Assista ao vídeo com o passo a passo da receita:

Arroz de garoupa salgada com banana-da-terra

Por Juarez Campos, chef do Oriundi Ristorante e do espaço de eventos Casa do Chef Juarez, em Vitória  

Juarez-Campos-Arroz-de-garoupa-salgada
Receita rende 10 porções e também pode ser feita com sobras de moqueca  Crédito: Vitor Jubini

INGREDIENTES (10 porções):

  • 1kg de filé de garoupa
  • 100g de sal grosso
  • 4 tomates médios bem maduros, sem sementes e em cubos
  • 2 cebolas médias em cubos
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 maços de coentro picado
  • 2 bananas-da-terra grandes maduras, em cubos e fritas
  • 2 colheres (sopa) de óleo de urucum
  • ½ xícara de azeite
  • 1 xícara de abóbora descascada, em cubos médios e cozida
  • 1 xícara de caldo de peixe (feito com a cabeça do peixe, cebola, tomate, coentro, óleo de urucum e água)
  • 1 maço de cebolinha verde picada
  • Brotos de coentro
  • Aparas de peixe picadinhas
  • Pimenta malagueta em conserva (opcional)
  • Arroz branco já cozido

  • MODO DE PREPARO:
  1. Salgue os filés de garoupa com sal grosso e deixe na geladeira por três dias. Diariamente, escorra a água que se forma.
  2. Na véspera do preparo, dessalgue os filés de garoupa em água fria, trocando-a de quatro em quatro horas (mantenha de 8 a 12 horas na geladeira), e corte-os em cubos médios.
  3. Em uma panela de barro capixaba, aqueça o azeite e refogue as aparas de peixe, a cebola e o alho.
  4. Acrescente o tomate, metade do coentro, o óleo de urucum e refogue levemente.
  5. Junte o caldo de peixe, misture e deixe cozinhar tampado até o tomate praticamente desmanchar.
  6. Acerte o tempero e junte o arroz cozido, os cubos de garoupa salgada e mais caldo de peixe.
  7. Cozinhe tampado até cozinhar o peixe.
  8. Junte a banana frita, a abóbora cozida, o coentro, a cebolinha verde e coloque mais caldo de peixe, se necessário. O arroz de garoupa deve ficar molhado.
  9. Adicione gotas de pimenta a gosto e um fio de azeite.
  10. Misture e sirva salpicado com coentro e cebolinha picados ou brotos de coentro.

