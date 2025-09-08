Ilha de Sabores

Arroz de garoupa: receita do chef Juarez celebra os 474 anos de Vitória

Veja vídeo com o passo a passo do prato em homenagem à Capital e a um de seus ícones gastronômicos, o saudoso moquequeiro Hercílio Pirão

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 06:00

Juarez Campos recriou um prato do amigo Pirão (in memorian) nos 474 anos da Capital Crédito: Vitor Jubini

Morador de Vitória há mais de 50 anos, o chef Juarez Campos é um entusiasta das tradições culinárias da nossa capital. Uma delas serviu de inspiração para o arroz de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora, receita criada por ele em homenagem à cidade no seu aniversário de 474 anos.

O prato é uma versão da clássica moqueca de garoupa do restaurante Pirão, fundado em 1982 na Praia do Canto pelo inesquecível Hercílio Alves da Silva Filho, o Pirão, falecido em março deste ano. Personalidade marcante da cena gastronômica de Vitória, Pirão, assim como Juarez, ajudou a divulgar nacionalmente a cozinha do Espírito Santo.

Assista ao vídeo com o passo a passo da receita:

Arroz de garoupa salgada com banana-da-terra

Por Juarez Campos, chef do Oriundi Ristorante e do espaço de eventos Casa do Chef Juarez, em Vitória

Receita rende 10 porções e também pode ser feita com sobras de moqueca Crédito: Vitor Jubini

INGREDIENTES (10 porções):

1kg de filé de garoupa

100g de sal grosso



4 tomates médios bem maduros, sem sementes e em cubos



2 cebolas médias em cubos



4 dentes de alho picados



2 maços de coentro picado



2 bananas-da-terra grandes maduras, em cubos e fritas



2 colheres (sopa) de óleo de urucum



½ xícara de azeite



1 xícara de abóbora descascada, em cubos médios e cozida



1 xícara de caldo de peixe (feito com a cabeça do peixe, cebola, tomate, coentro, óleo de urucum e água)



1 maço de cebolinha verde picada



Brotos de coentro



Aparas de peixe picadinhas



Pimenta malagueta em conserva (opcional)



Arroz branco já cozido

Leia mais Vitória, uma ilha cheia de sabores e memórias

MODO DE PREPARO: Salgue os filés de garoupa com sal grosso e deixe na geladeira por três dias. Diariamente, escorra a água que se forma. Na véspera do preparo, dessalgue os filés de garoupa em água fria, trocando-a de quatro em quatro horas (mantenha de 8 a 12 horas na geladeira), e corte-os em cubos médios.

Em uma panela de barro capixaba, aqueça o azeite e refogue as aparas de peixe, a cebola e o alho.

Acrescente o tomate, metade do coentro, o óleo de urucum e refogue levemente.

Junte o caldo de peixe, misture e deixe cozinhar tampado até o tomate praticamente desmanchar.

Acerte o tempero e junte o arroz cozido, os cubos de garoupa salgada e mais caldo de peixe.

Cozinhe tampado até cozinhar o peixe.

Junte a banana frita, a abóbora cozida, o coentro, a cebolinha verde e coloque mais caldo de peixe, se necessário. O arroz de garoupa deve ficar molhado.

Adicione gotas de pimenta a gosto e um fio de azeite.

Misture e sirva salpicado com coentro e cebolinha picados ou brotos de coentro.



Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar