Editorias do Site
Redes Sociais

Muma de siri com pastel: receita da chef Júlia Faria é uma homenagem a Vitória

Veja vídeo com o passo a passo de uma entrada criada a partir de memórias afetivas ligadas à cidade, entre elas a de um petisco do tradicional Bar do Ceará

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:00

Chef Júlia Faria e o prato moma de siri com massa de pastel
A chef Júlia Faria comanda há 15 anos um dos restaurantes mais premiados de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Embora não seja tão famosa quanto a torta capixaba entre os pratos típicos de Vitória, a muma de siri é uma receita local que merece ser lembrada e preservada. Presente na memória afetiva da chef Júlia Faria, que comanda um dos restaurantes mais premiados da cidade, o Daju, ela serviu de inspiração para uma entrada saborosa no mês em que a Capital completa 474 anos.

A convite do HZ, Júlia inspirou-se na muma (variedade de moqueca feita com siris inteiros e farinha de mandioca) e também em um petisco icônico do Bar do Ceará, fundado há mais de 60 anos no bairro Jucutuquara: o pastel de siri. O resultado dessa combinação proposta pela chef é a muma de siri desfiado com telha de pastel, que você confere a seguir.

Assista ao vídeo com o passo a passo da receita:

Para o aniversário de 474 anos de Vitória, a chef Júlia Faria criou uma receita inspirada no pastel de siri do Bar do Ceará, um dos mais tradicionais da cidade.

Muma de siri desfiado com telha de pastel

Por Júlia Faria, chef do Daju Bistrô e do cerimonial Casa Goiaba, em Vitória, e do Solar da Praia Pousada e Restaurante, em Iriri, Anchieta 

Chef Júlia Faria e o prato moma de siri com massa de pastel
A muma de siri desfiado com telha de pastel é uma entrada fácil e rápida de preparar Crédito: Vitor Jubini

INGREDIENTES (4 porções/entrada): 

  • Telha de pastel:
  • 1 rolo de massa de pastel
  • Óleo para fritar
  • Muma:
  • 500g de siri desfiado
  • 1/2 cebola cortada em cubinhos bem pequenos
  • 1 tomate cortado em cubinhos bem pequenos
  • 1 maço de coentro picado
  • 100ml de azeite de oliva extravirgem
  • Óleo de urucum ou corante de sua preferência
  • 200ml de caldo de legumes
  • 1 dente de alho amassado
  • Farinha de mandioca
  • Sal 

MODO DE PREPARO:

  1. Corte a massa de pastel em triângulos ou como preferir.
  2. Aqueça 1 litro de óleo e frite os triângulos de massa até que fique dourados. Reserve.
  3. Aqueça uma panela de barro média e acrescente um pouco do azeite, o alho, uma pitada de sal e óleo de urucum.
  4. Em seguida, coloque a cebola e deixe murchar. Acrescente também o tomate e um pouco do coentro. 
  5. Regue tudo com um fio de azeite, adicione o siri desfiado e deixe cozinhar .
  6. Corrija o sal e coloque mais um fio de azeite.
  7. Dilua a farinha de mandioca em um pouco do caldo de legumes e vá acrescentando essa mistura aos poucos na moquequinha, até dar a ela uma consistência cremosa.
  8. Sirva com as telhas de pastel. 

Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Vitória, uma ilha cheia de sabores e memórias

Vitória, uma ilha cheia de sabores e memórias

Imagem - Point de churrasco em Vitória aposta em parrilla e cortes defumados

Point de churrasco em Vitória aposta em parrilla e cortes defumados

Imagem - Portugal na taça: conheça 5 vinhos imperdíveis da região do Tejo

Portugal na taça: conheça 5 vinhos imperdíveis da região do Tejo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/09/2025

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/09/2025
Imagem - Cultura tem nome: conheça Homero Massena, homenageado em galeria de Vitória

Cultura tem nome: conheça Homero Massena, homenageado em galeria de Vitória
Imagem - Conheça as causas e os riscos da obesidade em animais de estimação

Conheça as causas e os riscos da obesidade em animais de estimação