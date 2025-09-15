Muma de siri com pastel: receita da chef Júlia Faria é uma homenagem a Vitória

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:00
Embora não seja tão famosa quanto a torta capixaba entre os pratos típicos de Vitória, a muma de siri é uma receita local que merece ser lembrada e preservada. Presente na memória afetiva da chef Júlia Faria, que comanda um dos restaurantes mais premiados da cidade, o Daju, ela serviu de inspiração para uma entrada saborosa no mês em que a Capital completa 474 anos.
A convite do HZ, Júlia inspirou-se na muma (variedade de moqueca feita com siris inteiros e farinha de mandioca) e também em um petisco icônico do Bar do Ceará, fundado há mais de 60 anos no bairro Jucutuquara: o pastel de siri. O resultado dessa combinação proposta pela chef é a muma de siri desfiado com telha de pastel, que você confere a seguir.
Assista ao vídeo com o passo a passo da receita:
Por Júlia Faria, chef do Daju Bistrô e do cerimonial Casa Goiaba, em Vitória, e do Solar da Praia Pousada e Restaurante, em Iriri, Anchieta
INGREDIENTES (4 porções/entrada):
MODO DE PREPARO:
