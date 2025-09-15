Ilha de Sabores

Muma de siri com pastel: receita da chef Júlia Faria é uma homenagem a Vitória

Veja vídeo com o passo a passo de uma entrada criada a partir de memórias afetivas ligadas à cidade, entre elas a de um petisco do tradicional Bar do Ceará

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:00

A chef Júlia Faria comanda há 15 anos um dos restaurantes mais premiados de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Embora não seja tão famosa quanto a torta capixaba entre os pratos típicos de Vitória, a muma de siri é uma receita local que merece ser lembrada e preservada. Presente na memória afetiva da chef Júlia Faria, que comanda um dos restaurantes mais premiados da cidade, o Daju, ela serviu de inspiração para uma entrada saborosa no mês em que a Capital completa 474 anos.

A convite do HZ, Júlia inspirou-se na muma (variedade de moqueca feita com siris inteiros e farinha de mandioca) e também em um petisco icônico do Bar do Ceará, fundado há mais de 60 anos no bairro Jucutuquara: o pastel de siri. O resultado dessa combinação proposta pela chef é a muma de siri desfiado com telha de pastel, que você confere a seguir.

Muma de siri desfiado com telha de pastel

Por Júlia Faria, chef do Daju Bistrô e do cerimonial Casa Goiaba, em Vitória, e do Solar da Praia Pousada e Restaurante, em Iriri, Anchieta

A muma de siri desfiado com telha de pastel é uma entrada fácil e rápida de preparar Crédito: Vitor Jubini

INGREDIENTES (4 porções/entrada):

Telha de pastel:

1 rolo de massa de pastel

Óleo para fritar



Muma:

500g de siri desfiado



1/2 cebola cortada em cubinhos bem pequenos



1 tomate cortado em cubinhos bem pequenos



1 maço de coentro picado



100ml de azeite de oliva extravirgem



Óleo de urucum ou corante de sua preferência



200ml de caldo de legumes



1 dente de alho amassado

Farinha de mandioca

Sal

MODO DE PREPARO:

Corte a massa de pastel em triângulos ou como preferir. Aqueça 1 litro de óleo e frite os triângulos de massa até que fique dourados. Reserve. Aqueça uma panela de barro média e acrescente um pouco do azeite, o alho, uma pitada de sal e óleo de urucum. Em seguida, coloque a cebola e deixe murchar. Acrescente também o tomate e um pouco do coentro. Regue tudo com um fio de azeite, adicione o siri desfiado e deixe cozinhar .

Corrija o sal e coloque mais um fio de azeite.

Dilua a farinha de mandioca em um pouco do caldo de legumes e vá acrescentando essa mistura aos poucos na moquequinha, até dar a ela uma consistência cremosa. Sirva com as telhas de pastel.

