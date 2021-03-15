Aprenda a fazer os pastéis de camarão e carne seca do Ceará Bar

Pastéis do Ceará Bar são um clássico em Vitória Crédito: Divulgação/Ceará Bar

O pastel é um dos petiscos mais amados pelos capixabas. Pode ser de camarão, de queijo, de siri ou até mesmo de sabores inusitados, mas a verdade é que um bom boteco tem que ter aquele pastel quentinho para acompanhar a bebida.

Sabendo disso, o Divirta-se foi atrás da receita de um dos aperitivos mais queridos da capital capixaba: o pastelzinho do Ceará Bar. O dono do estabelecimento, Lourival Nepomuceno, o Ceará, conta que o pastel é um dos carros-chefes do local, que funciona há mais de 60 anos.

"O pastel é um dos petiscos mais pedidos no meu bar. Os preferidos são os de camarão, siri, bacalhau e até o de feijoada, que chama a atenção pelo sabor diferente", disse Lourival. Confira abaixo as receitas dos pastéis de camarão e de carne seca, duas ótimas pedidas para receber os amigos em casa.

PASTEL DE CAMARÃO

INGREDIENTES



1 kg de camarão pequeno descascado e limpo

100ml de azeite



300g de cebola picada



1 colher pequena de colorau



4 dentes de alho amassados



1 maço de coentro



Sal a gosto



1 pote de 250 ml de requeijão cremoso



1 pacote de massa de pastel médio

MODO DE PREPARO

RECHEIO Em uma panela média, refogue no azeite o alho, a cebola picada e o colorau. Junte o c amarão, mexendo devagar.

Deixe cozinhar por no máximo 15 minutos.

Espere esfriar e acrescente o pote de requeijão cremoso, para engrossar o caldo.



MONTAGEM Abra a massa de pastel.

Acrescente o recheio de acordo com o tamanho da massa (14 x 6 cm) e feche bem cada pastel.

Repita até usar todo o recheio (a receita rende em torno de 12 pastéis médios).

Frite em óleo bem quente.

Dica: frite um pastel de cada vez para que o óleo não esfrie e com isso os pastéis não fiquem encharcados.



Pastel de Camarão do Ceará Bar Crédito: Divulgação/Ceará Bar

PASTEL DE CARNE SECA

INGREDIENTES

1 kg de carne seca (de preferência com pouca gordura)

300g de cebola picada



2 maços de salsinha



Sal a gosto



1 pacote de massa de pastel médio

1 pote de queijo tipo catupiry



MODO DE PREPARO

RECHEIO Corte a carne seca em pedaços pequenos (em torno de 10cm cada um). Dessalgue a carne, fervendo e trocando a água por duas vezes.

Em seguida, deixe cozinhar na panela de pressão por 20 minutos ou até ficar macia.

Deixe esfriar e desfie a carne seca.

Em uma panela média, acrescente um pouco de óleo e refogue a cebola picada. Junte carne seca já desfiada e a salsinha e mexa em fogo baixo por 3 minutos para aderir os ingredientes e formar uma mistira homogênea. Acerte o sal, se necessário. Deixe esfriar.



MONTAGEM Abra a massa de pastel. Acrescente o recheio de acordo com o tamanho da massa (14 x 6 cm) e junte uma colher de sobremesa de queijo tipo catupiry, fechando bem cada pastel.

Repita até usar todo o recheio (a receita rende em torno de 12 pastéis médios).

Frite em óleo bem quente.

Dica: frite um pastel de cada vez para que o óleo não esfrie e com isso os pastéis não fiquem encharcados.

