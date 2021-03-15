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Receita

Aprenda a fazer os pastéis de camarão e carne seca do Ceará Bar

Lourival Nepomuceno, o Ceará, revelou segredos de dois dos aperitivos mais famosos de seu estabelecimento, fundado há 60 anos em Vitória

Publicado em 15 de Março de 2021 às 08:00

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

15 mar 2021 às 08:00
Pastéis do Ceará Bar
Pastéis do Ceará Bar são um clássico em Vitória Crédito: Divulgação/Ceará Bar
O pastel é um dos petiscos mais amados pelos capixabas. Pode ser de camarão, de queijo, de siri ou até mesmo de sabores inusitados, mas a verdade é que um bom boteco tem que ter aquele pastel quentinho para acompanhar a bebida.
Sabendo disso, o Divirta-se foi atrás da receita de um dos aperitivos mais queridos da capital capixaba: o pastelzinho do Ceará Bar. O dono do estabelecimento, Lourival Nepomuceno, o Ceará, conta que o pastel é um dos carros-chefes do local, que funciona há mais de 60 anos.
"O pastel é um dos petiscos mais pedidos no meu bar. Os preferidos são os de camarão, siri, bacalhau e até o de feijoada, que chama a atenção pelo sabor diferente", disse Lourival. Confira abaixo as receitas dos pastéis de camarão e de carne seca, duas ótimas pedidas para receber os amigos em casa.

PASTEL DE CAMARÃO

  • INGREDIENTES
  • 1 kg de camarão pequeno descascado e limpo
  • 100ml de azeite
  • 300g de cebola picada
  • 1 colher pequena de colorau
  • 4 dentes de alho amassados
  • 1 maço de coentro
  • Sal a gosto
  • 1 pote de 250 ml de requeijão cremoso
  • 1 pacote de massa de pastel médio

MODO DE PREPARO

  • RECHEIO
  1. Em uma panela média, refogue no azeite o alho, a cebola picada e o colorau.
  2. Junte o camarão, mexendo devagar.
  3. Deixe cozinhar por no máximo 15 minutos.
  4. Espere esfriar e acrescente o pote de requeijão cremoso, para engrossar o caldo.
  • MONTAGEM
  1. Abra a massa de pastel.
  2. Acrescente o recheio de acordo com o tamanho da massa (14 x 6 cm) e feche bem cada pastel.
  3. Repita até usar todo o recheio (a receita rende em torno de 12 pastéis médios).
  4. Frite em óleo bem quente.
  5. Dica: frite um pastel de cada vez para que o óleo não esfrie e com isso os pastéis não fiquem encharcados.
Pastel de Camarão do Ceará Bar
Pastel de Camarão do Ceará Bar Crédito: Divulgação/Ceará Bar

PASTEL DE CARNE SECA

  • INGREDIENTES
  • 1 kg de carne seca (de preferência com pouca gordura)
  • 300g de cebola picada
  • 2 maços de salsinha
  • Sal a gosto
  • 1 pacote de massa de pastel médio
  • 1 pote de queijo tipo catupiry

MODO DE PREPARO

  • RECHEIO
  1. Corte a carne seca em pedaços pequenos (em torno de 10cm cada um).
  2. Dessalgue a carne, fervendo e trocando a água por duas vezes.
  3. Em seguida, deixe cozinhar na panela de pressão por 20 minutos ou até ficar macia.
  4. Deixe esfriar e desfie a carne seca.
  5. Em uma panela média, acrescente um pouco de óleo e refogue a cebola picada.
  6. Junte carne seca já desfiada e a salsinha e mexa em fogo baixo por 3 minutos para aderir os ingredientes e formar uma mistira homogênea. Acerte o sal, se necessário.
  7. Deixe esfriar.
  • MONTAGEM
  1. Abra a massa de pastel.
  2. Acrescente o recheio de acordo com o tamanho da massa (14 x 6 cm) e junte uma colher de sobremesa de queijo tipo catupiry, fechando bem cada pastel.
  3. Repita até usar todo o recheio (a receita rende em torno de 12 pastéis médios).
  4. Frite em óleo bem quente.
  5. Dica: frite um pastel de cada vez para que o óleo não esfrie e com isso os pastéis não fiquem encharcados.
Veja mais em leia.ag/receitas.

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