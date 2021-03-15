Aprenda a fazer os pastéis de camarão e carne seca do Ceará Bar

O pastel é um dos petiscos mais amados pelos capixabas. Pode ser de camarão, de queijo, de siri ou até mesmo de sabores inusitados, mas a verdade é que um bom boteco tem que ter aquele pastel quentinho para acompanhar a bebida.
Sabendo disso, o Divirta-se foi atrás da receita de um dos aperitivos mais queridos da capital capixaba: o pastelzinho do Ceará Bar. O dono do estabelecimento, Lourival Nepomuceno, o Ceará, conta que o pastel é um dos carros-chefes do local, que funciona há mais de 60 anos.
"O pastel é um dos petiscos mais pedidos no meu bar. Os preferidos são os de camarão, siri, bacalhau e até o de feijoada, que chama a atenção pelo sabor diferente", disse Lourival. Confira abaixo as receitas dos pastéis de camarão e de carne seca, duas ótimas pedidas para receber os amigos em casa.
PASTEL DE CAMARÃO
- INGREDIENTES
- 1 kg de camarão pequeno descascado e limpo
- 100ml de azeite
- 300g de cebola picada
- 1 colher pequena de colorau
- 4 dentes de alho amassados
- 1 maço de coentro
- Sal a gosto
- 1 pote de 250 ml de requeijão cremoso
- 1 pacote de massa de pastel médio
MODO DE PREPARO
- RECHEIO
- Em uma panela média, refogue no azeite o alho, a cebola picada e o colorau.
- Junte o camarão, mexendo devagar.
- Deixe cozinhar por no máximo 15 minutos.
- Espere esfriar e acrescente o pote de requeijão cremoso, para engrossar o caldo.
- MONTAGEM
- Abra a massa de pastel.
- Acrescente o recheio de acordo com o tamanho da massa (14 x 6 cm) e feche bem cada pastel.
- Repita até usar todo o recheio (a receita rende em torno de 12 pastéis médios).
- Frite em óleo bem quente.
- Dica: frite um pastel de cada vez para que o óleo não esfrie e com isso os pastéis não fiquem encharcados.
PASTEL DE CARNE SECA
- INGREDIENTES
- 1 kg de carne seca (de preferência com pouca gordura)
- 300g de cebola picada
- 2 maços de salsinha
- Sal a gosto
- 1 pacote de massa de pastel médio
- 1 pote de queijo tipo catupiry
MODO DE PREPARO
- RECHEIO
- Corte a carne seca em pedaços pequenos (em torno de 10cm cada um).
- Dessalgue a carne, fervendo e trocando a água por duas vezes.
- Em seguida, deixe cozinhar na panela de pressão por 20 minutos ou até ficar macia.
- Deixe esfriar e desfie a carne seca.
- Em uma panela média, acrescente um pouco de óleo e refogue a cebola picada.
- Junte carne seca já desfiada e a salsinha e mexa em fogo baixo por 3 minutos para aderir os ingredientes e formar uma mistira homogênea. Acerte o sal, se necessário.
- Deixe esfriar.
- MONTAGEM
- Abra a massa de pastel.
- Acrescente o recheio de acordo com o tamanho da massa (14 x 6 cm) e junte uma colher de sobremesa de queijo tipo catupiry, fechando bem cada pastel.
- Repita até usar todo o recheio (a receita rende em torno de 12 pastéis médios).
- Frite em óleo bem quente.
- Dica: frite um pastel de cada vez para que o óleo não esfrie e com isso os pastéis não fiquem encharcados.
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