Aprenda a preparar um saboroso arroz de polvo com camarões

Arroz com polvo e camarões médios satisfaz duas pessoas Crédito: Bruno Coelho

No cardápio de um dos restaurantes de frutos do mar mais concorridos de Vila Velha, o caranguejo impera, mas os arrozes também têm sua majestade. Um deles, de polvo com camarão médio, faz bonito nas mesas do Caranguejo do Assis, na Praia de Itaparica.

Se você ainda não provou e anima de fazer, confira abaixo a receita do chef da casa, Renato Fabem. Para prepará-la, tendo os camarões limpos, os temperos picados e o polvo e o arroz cozidos, não serão gastos mais do que 20 minutos.

ARROZ DE POLVO COM CAMARÕES MÉDIOS

Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 20 minutos, em média

Execução: fácil



INGREDIENTES:

300g de polvo cozido



200g de camarão médio



500g de arroz cozido



3 dentes de alho amassados



200g de tomate picado



100g de cebola picada



Tempero verde a gosto



Sal e azeite

Páprica defumada