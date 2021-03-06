Aprenda a preparar um saboroso arroz de polvo com camarões

No cardápio de um dos restaurantes de frutos do mar mais concorridos de Vila Velha, o caranguejo impera, mas os arrozes também têm sua majestade. Um deles, de polvo com camarão médio, faz bonito nas mesas do Caranguejo do Assis, na Praia de Itaparica.
Se você ainda não provou e anima de fazer, confira abaixo a receita do chef da casa, Renato Fabem. Para prepará-la, tendo os camarões limpos, os temperos picados e o polvo e o arroz cozidos, não serão gastos mais do que 20 minutos.
ARROZ DE POLVO COM CAMARÕES MÉDIOS
Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 20 minutos, em média
Execução: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos, em média
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 300g de polvo cozido
- 200g de camarão médio
- 500g de arroz cozido
- 3 dentes de alho amassados
- 200g de tomate picado
- 100g de cebola picada
- Tempero verde a gosto
- Sal e azeite
- Páprica defumada
- MODO DE PREPARO:
- Tempere os camarões e reserve.
- Em uma frigideira quente, adicione azeite e em seguida sele os camarões de um lado durante 30 segundos. Vire para selar do outro lado por mais 30 segundos. Reserve.
- Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite.
- Quando estiverem bem dourados, acrescente o tomate e a páprica defumada e cozinhe.
- Acrescente o polvo com um pouco da água em que foi cozido.
- Coloque o arroz já cozido, misture, acrescente o tempero verde e os camarões. Sirva em seguida.