Macarrão de forno: confira uma receita fácil e saborosa

Está de folga no carnaval e não quer ter trabalho na cozinha? Então aqui vai uma receita prática e com potencial de agradar aos mais diversos paladares: um macarrão português de forno, super colorido e suculento. A massa fica pronta em menos de 1 hora e rende seis porções. Confira!
MACARRÃO DE FORNO
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 45 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 500g de macarrão integral grano duro (penne)
- Meia xícara (chá) de azeite extravirgem
- 1 cebola cortada em rodelas
- 1 tomate picado
- 1 xícara (chá) de ervilha congelada
- Meia xícara (chá) de milho verde
- Meia xícara (chá) de azeitona verde picada
- Meia xícara (chá) de palmito picado
- 2 xícaras (chá) de molho de tomate
- 1 colher (chá) de sal
- Meia colher (chá) de pimenta-do-reino moída na hora (opcional)
- 1 colher (chá) de orégano
- 1 xícara (chá) de queijo muçarela cortado em cubos pequenos
- 3 ovos cozidos cortados em rodelas (para decorar)
- Meia xícara (chá) de queijo muçarela ralado (para gratinar)
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de macarrão e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Escorra e reserve.
- Doure a cebola no azeite, em fogo médio.
- Junte o tomate, a ervilha, o milho, a azeitona, o palmito e refogue por mais três minutos.
- Acrescente o molho de tomate e tempere com sal, pimenta, orégano.
- Misture o macarrão reservado, os cubos de muçarela e transfira para um refratário.
- Decore com os ovos cozidos e polvilhe a muçarela ralada.
- Leve para gratinar em forno preaquecido a 180ºC.
Receita da chef Aline Novais cedida pela marca Renata. Veja mais em leia.ag/receitas.