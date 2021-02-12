Suculento

Macarrão de forno: confira uma receita fácil e saborosa

Penne preparado com ervilha, milho, azeitona, palmito, ovos cozidos e molho de tomate é gratinado com queijo e serve até seis pessoas
Evelize Calmon

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 14:23

Macarrão de forno à moda portuguesa
Penne fica pronto em aproximadamente 45 minutos Crédito: Renata/Divulgação
Está de folga no carnaval e não quer ter trabalho na cozinha? Então aqui vai uma receita prática e com potencial de agradar aos mais diversos paladares: um macarrão português de forno, super colorido e suculento. A massa fica pronta em menos de 1 hora e rende seis porções. Confira!

MACARRÃO DE FORNO

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 500g de macarrão integral grano duro (penne)
  • Meia xícara (chá) de azeite extravirgem
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 1 tomate picado
  • 1 xícara (chá) de ervilha congelada
  • Meia xícara (chá) de milho verde
  • Meia xícara (chá) de azeitona verde picada
  • Meia xícara (chá) de palmito picado
  • 2 xícaras (chá) de molho de tomate
  • 1 colher (chá) de sal
  • Meia colher (chá) de pimenta-do-reino moída na hora (opcional)
  • 1 colher (chá) de orégano
  • 1 xícara (chá) de queijo muçarela cortado em cubos pequenos
  • 3 ovos cozidos cortados em rodelas (para decorar)
  • Meia xícara (chá) de queijo muçarela ralado (para gratinar)
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de macarrão e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Escorra e reserve.
  2. Doure a cebola no azeite, em fogo médio. 
  3. Junte o tomate, a ervilha, o milho, a azeitona, o palmito e refogue por mais três minutos.
  4. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal, pimenta, orégano. 
  5. Misture o macarrão reservado, os cubos de muçarela e transfira para um refratário.
  6. Decore com os ovos cozidos e polvilhe a muçarela ralada. 
  7. Leve para gratinar em forno preaquecido a 180ºC.
Receita da chef Aline Novais cedida pela marca Renata. Veja mais em leia.ag/receitas.

Veja Também

Gosta de salpicão? Veja como fazer um de macarrão com frango desfiado

Macarrão com atum aos 4 queijos: receita de forno fácil e gostosa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Imagem BBC Brasil
