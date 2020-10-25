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Gosta de salpicão? Veja como fazer um de macarrão com frango desfiado

Para comemorar o Dia Mundial da Massa neste domingo, 25 de outubro, sugerimos uma receita com fusilli, o famoso macarrão parafuso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 07:00

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 07:00

Salpicão de fusilli com peito de frango defumado
O salpicão de fusilli com frango desfiado fica pronto em 20 minutos Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
Um dos pratos mais queridos pelas famílias brasileiras é o salpicão, um clássico das nossas ceias de Natal. A versão tradicional dessa salada rica leva frango desfiado e, para comemorar o Dia Mundial da Massa neste domingo, 25 de outubro, selecionamos uma receita que contém também fusilli, o famoso macarrão parafuso.   
Para quem não quer cozinhar e está a fim de comer um bom prato de massa, fizemos uma seleção de 14 pratos com diferentes tipos de macarrão nos cardápios do ES. Agora, aos que se interessaram pela receita, o passo a passo vem a seguir.  

SALPICÃO DE MACARRÃO COM PEITO DE FRANGO DESFIADO

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 2h de geladeira
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 250g de macarrão grano duro (fusilli)
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 2 talos de salsão picado
  • 1 pimentão vermelho picado
  • 1 pimentão verde picado
  • 1 pimentão amarelo picado
  • Meia xícara (chá) de azeitonas picadas
  • 1 xícara (chá) de uva passa (opcional)
  • 1 maçã verde picada (opcional)
  • 4 colheres (sopa) de salsa picada
  • 1 vidro pequeno de maionese
  • 1 caixa de creme de leite
  • 1 colher (chá) de sal
  • Para decorar:
  • 1 pacote de batata palha
  • 1 pé de alface roxa ou endívia lavado
  • Meia xícara (chá) de nozes ou de outra castanha de sua preferência.
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de fusilli cru e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Escorra, resfrie e envolva em fios de azeite.
  2. Em um recipiente grande, coloque o fusilli cozido e misture delicadamente os demais ingredientes do salpicão.
  3. Leve para a geladeira e mantenha lá por pelo menos 2 horas.
  4. Transfira para uma saladeira, arrume as folhas da alface/endívia por cima e coloque o salpicão. Polvilhe com as castanhas e a batata palha. Sirva imediatamente.
Receita cedida pela marca Renata.

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