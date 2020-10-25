Gosta de salpicão? Veja como fazer um de macarrão com frango desfiado

Um dos pratos mais queridos pelas famílias brasileiras é o salpicão, um clássico das nossas ceias de Natal. A versão tradicional dessa salada rica leva frango desfiado e, para comemorar o Dia Mundial da Massa neste domingo, 25 de outubro, selecionamos uma receita que contém também fusilli, o famoso macarrão parafuso.
Para quem não quer cozinhar e está a fim de comer um bom prato de massa, fizemos uma seleção de 14 pratos com diferentes tipos de macarrão nos cardápios do ES. Agora, aos que se interessaram pela receita, o passo a passo vem a seguir.
SALPICÃO DE MACARRÃO COM PEITO DE FRANGO DESFIADO
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 2h de geladeira
Nível: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos + 2h de geladeira
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 250g de macarrão grano duro (fusilli)
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 2 talos de salsão picado
- 1 pimentão vermelho picado
- 1 pimentão verde picado
- 1 pimentão amarelo picado
- Meia xícara (chá) de azeitonas picadas
- 1 xícara (chá) de uva passa (opcional)
- 1 maçã verde picada (opcional)
- 4 colheres (sopa) de salsa picada
- 1 vidro pequeno de maionese
- 1 caixa de creme de leite
- 1 colher (chá) de sal
- Para decorar:
- 1 pacote de batata palha
- 1 pé de alface roxa ou endívia lavado
- Meia xícara (chá) de nozes ou de outra castanha de sua preferência.
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de fusilli cru e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Escorra, resfrie e envolva em fios de azeite.
- Em um recipiente grande, coloque o fusilli cozido e misture delicadamente os demais ingredientes do salpicão.
- Leve para a geladeira e mantenha lá por pelo menos 2 horas.
- Transfira para uma saladeira, arrume as folhas da alface/endívia por cima e coloque o salpicão. Polvilhe com as castanhas e a batata palha. Sirva imediatamente.
Receita cedida pela marca Renata.