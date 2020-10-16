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Cozinha litorânea

Chefs ensinam suas receitas favoritas com peixe e frutos do mar

Camarão, peixe e polvo estão nas sugestões de Ariela e Marilda Brasil, Gilson Surrage, Kosmas Poulianitis e Raíssa Trindade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 06:00

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 06:00

Camarão Saganaki, receita do chef Kosmas Poulianitis para o restaurante Alas
Camarão Saganaki, receita do chef Kosmas Poulianitis para o restaurante Alas Crédito: Gabriel Lordello
Vêm do mar e do mangue os principais ingredientes de dois ícones da cozinha espírito-santense: a torta e a moqueca. Essa é apenas uma explicação para a relação estreita que nós, capixabas (em especial os litorâneos), desenvolvemos com pratos de peixe, camarão, lula, polvo, mexilhão, siri e caranguejo.
Não à toa, essa fartura marinha à qual temos acesso vira ouro nas mãos de cozinheiros talentosos. Convidamos alguns deles para dividir suas receitas favoritas com a gente.

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Ariela e Marilda Brasil, do restaurante Marilda Brasil, representam Linhares, no Norte; Gilson Surrage, do Gilson Bar e Restaurante, traz sabores de Anchieta, no Sul. De Vitória, Raíssa Trindade, do Rancho Beliskão, e o chef grego Kosmas Poulianitis, do Alas, completam o time. Confira!

ARROZ À NOGUEIRA GATTO, por Gilson Surrage 

Arroz à Nogueira Gatto, receita do chef Gilson Surrage
Arroz à Nogueira Gatto leva polvo, camarão e filé de peixe Crédito: Gilson Bar e Restaurante/Instagram
Rendimento: 3 porções individuais
Tempo de preparo: 20 minutos
Nivel: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 150g de polvo 
  • 150g de camarão 
  • 150g de filé de peixe (budião, baiacu ou cação) 
  • 50g de champignon laminado
  • 15g de alcaparra dessalgada 
  • 500g de arroz pré-cozido e al dente 
  • 2 cebolas médias raladas
  • 2 dentes de alho picados 
  • 1 talo de cebolinha
  • 1 talo de salsinha (use as folhas de ambas para finalizar) 
  • Açafrão-da-terra 
  • Azeite e sal.
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma frigideira saltese, aqueça o azeite e em seguida frite a cebola, o alho e o açafrão-da-terra até caramelizar. 
  2. Acrescente os talos de salsinha e cebolinha e refogue. 
  3. Adicione o polvo, salteie, e na sequência junte o filé de peixe e o camarão, colocando o arroz pré-cozido em seguida para que ele absorva os sucos e os sabores dos frutos do mar e também finalize seu cozimento. 
  4. Finalize adicionando os champignons laminados e as alcaparras, temperando ainda com a cebolinha e a salsinha removidas dos talos. 
  5. Acerte o sal e sirva sobre uma cama de folhas verdes à sua escolha.

CAMARÃO SAGANAKI, por Kosmas Poulianitis 

Camarão Saganaki, receita do chef Kosmas Poulianitis para o restaurante Alas
Camarão Saganaki: receita é finalizada com queijo feta e uma dose de ouzo Crédito: Gabriel Lordello
Rendimento: de 2 a 3 porções (é uma entrada)
Tempo de preparo: 10 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 300g de camarão limpo 
  • 200g de tomate fresco picado 
  • 50g de cebola picada 
  • 100g de queijo feta ou de outro queijo de leite de cabra à sua escolha 
  • 50g de azeite
  • 30ml de ouzo ou de outra bebida à base de anis 
  • Sal e pimenta-do-reino.
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma frigideira, coloque o azeite e refogue a cebola com os camarões por um minuto. 
  2. Acrescente o tomate picadinho e cozinhe por mais três minutos. 
  3. Adicione sal, pimenta-do-reino e o queijo feta. 
  4. Finalize com um pouco de ouzo. 
  5. Uma dica é servir na própria frigideira onde os camarões foram cozidos, acompanhada de pão para mergulhar no molho.

LOMBO DE PEIXE ASSADO EM PAPILLOTE, por Raíssa Trindade

Lombo de badejo assado em papillote, receita da chef Raíssa Trindade
Receita pode ser feita com lombo de badejo, budião, robalo ou namorado Crédito: Raíssa Trindade
Rendimento: 2 porções individuais
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 2 filés de lombo de badejo sem pele ou de um outro peixe de carne branca à sua escolha (budião, robalo, namorado, etc.) com aproximadamente 250g cada um 
  • 2 tomates italianos cortados em julienne (meia lua) 
  • 2 cebolas cortadas em julienne
  • 70g de champignon fatiado 
  • 50g de alcaparra
  • 3 dentes de alho laminados
  • Meia xícara de coentro picado
  • 1 ramo de tomilho 
  • Raspas e suco de 1 limão taiti ou siciliano pequeno
  • Sal e pimenta-do-reino branca moída (de preferência na hora) 
  • Azeite 
  • Manteiga
  • Folha de papel celofane para assar ou papel-alumínio.
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Separe dois pedaços de lombo de badejo (250g cada). 
  2. Besunte o fundo de uma panela de barro pequena com azeite. Recorte um pedaço de 60 cm de papel celofane próprio para assar e acomode na panela formando um berço para os ingredientes que virão. 
  3. Disponha no centro do papel um fio de azeite e parte da cebola. Em seguida, acomode os lombos de peixe já temperados com sal e pimenta.
  4. Sobre o peixe, intercale lateralmente cebola e tomate cortados em julienne. 
  5. Em seguida salpique alcaparras, alho e champignons laminados. 
  6. Acrescente o suco de limão e suas raspas, coentro, pedacinhos de manteiga, sal e pimenta-do-reino a gosto e um ramo de tomilho (ou as ervas aromáticas que tiver em casa). 
  7. Feche bem o papel celofane e leve ao forno preaquecido a 200ºC, deixando assar por aproximadamente 25 minutos. O tempo varia de acordo com o tamanho do filé. Se tiver dúvida, abra o papillote para verificar se os filés já estão levemente dourados. 
  8. Sirva com farofa crocante de castanhas com ervas e legumes na manteiga ou com batatas assadas ou gratinadas e arroz de brócolis.

ESPAGUETE CHICO CORTES, por Ariela e Marilda Brasil

Espaguete Chico Cortes, receita das chefs Ariela e Marilda Brasil
Espaguete Chico Cortes é coberto com mix de queijos Crédito: Ariela Brasil
Rendimento: 2 porções individuais
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 250g de espaguete
  • 200g de camarão VM descascado
  • 300g de camarão VG descascado
  • 1 cebola grande picada
  • 5 tomates maduros picados
  • 3 dentes de alho
  • Coentro fresco picado
  • Colorau a gosto
  • 30ml de azeite
  • 200ml de creme de leite fresco ou 1 caixinha do tradicional
  • 100g de queijo muçarela ou minas padrão ralado
  • 50g de queijo parmesão ralado fino
  • Sal e pimenta-do-reino.
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela funda, coloque água suficiente para a massa cozinhar. Aqui vai uma regra simples: para cada 100g de massa use 1 litro de água, deixando-a salgadinha como a água do mar, e nunca use óleo. 
  2. Quando a água ferver, cozinhe todo o espaguete pelo tempo indicado na embalagem ou retire dois minutos antes para obter uma massa al dente. 
  3. Refogue a cebola no azeite até murchar, junte o alho e refogue por mais dois minutos. Acrescente o colorau e deixe-o soltar cor no azeite, mas sem queimar. 
  4. Acrescente o tomate picado e deixe que solte todo o seu líquido, até reduzir. Controle a temperatura e, se achar necessário, pingue água e mexa para diluir e o molho ganhar cremosidade. 
  5. Nesse momento, limpe os camarões e tempere-os com sal e pimenta-do-reino. Reserve. 
  6. Aqueça a panela de barro para receber a massa e o molho. 
  7. Se a massa a essa altura estiver cozida al dente, reserve. 
  8. Quando o molho estiver cremoso, acrescente os camarões, ajuste o sal e a pimenta. Com pouco menos de cinco minutos de fervura o camarão estará cozido.
  9.  Desligue o fogo e acrescente o creme de leite e o coentro picado. 
  10. Regue o fundo da panela de barro com um fio de azeite, despeje a massa e cubra com o molho de camarão. 
  11. Finalize colocando por cima os queijos ralados e decore com folhas de coentro.

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