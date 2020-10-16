Chefs ensinam suas receitas favoritas com peixe e frutos do mar

Vêm do mar e do mangue os principais ingredientes de dois ícones da cozinha espírito-santense: a torta e a moqueca. Essa é apenas uma explicação para a relação estreita que nós, capixabas (em especial os litorâneos), desenvolvemos com pratos de peixe, camarão, lula, polvo, mexilhão, siri e caranguejo.
Não à toa, essa fartura marinha à qual temos acesso vira ouro nas mãos de cozinheiros talentosos. Convidamos alguns deles para dividir suas receitas favoritas com a gente.
Ariela e Marilda Brasil, do restaurante Marilda Brasil, representam Linhares, no Norte; Gilson Surrage, do Gilson Bar e Restaurante, traz sabores de Anchieta, no Sul. De Vitória, Raíssa Trindade, do Rancho Beliskão, e o chef grego Kosmas Poulianitis, do Alas, completam o time. Confira!
ARROZ À NOGUEIRA GATTO, por Gilson Surrage
Rendimento: 3 porções individuais
Tempo de preparo: 20 minutos
Nivel: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos
Nivel: fácil
- INGREDIENTES:
- 150g de polvo
- 150g de camarão
- 150g de filé de peixe (budião, baiacu ou cação)
- 50g de champignon laminado
- 15g de alcaparra dessalgada
- 500g de arroz pré-cozido e al dente
- 2 cebolas médias raladas
- 2 dentes de alho picados
- 1 talo de cebolinha
- 1 talo de salsinha (use as folhas de ambas para finalizar)
- Açafrão-da-terra
- Azeite e sal.
- MODO DE PREPARO:
- Em uma frigideira saltese, aqueça o azeite e em seguida frite a cebola, o alho e o açafrão-da-terra até caramelizar.
- Acrescente os talos de salsinha e cebolinha e refogue.
- Adicione o polvo, salteie, e na sequência junte o filé de peixe e o camarão, colocando o arroz pré-cozido em seguida para que ele absorva os sucos e os sabores dos frutos do mar e também finalize seu cozimento.
- Finalize adicionando os champignons laminados e as alcaparras, temperando ainda com a cebolinha e a salsinha removidas dos talos.
- Acerte o sal e sirva sobre uma cama de folhas verdes à sua escolha.
CAMARÃO SAGANAKI, por Kosmas Poulianitis
Rendimento: de 2 a 3 porções (é uma entrada)
Tempo de preparo: 10 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 10 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 300g de camarão limpo
- 200g de tomate fresco picado
- 50g de cebola picada
- 100g de queijo feta ou de outro queijo de leite de cabra à sua escolha
- 50g de azeite
- 30ml de ouzo ou de outra bebida à base de anis
- Sal e pimenta-do-reino.
- MODO DE PREPARO:
- Em uma frigideira, coloque o azeite e refogue a cebola com os camarões por um minuto.
- Acrescente o tomate picadinho e cozinhe por mais três minutos.
- Adicione sal, pimenta-do-reino e o queijo feta.
- Finalize com um pouco de ouzo.
- Uma dica é servir na própria frigideira onde os camarões foram cozidos, acompanhada de pão para mergulhar no molho.
LOMBO DE PEIXE ASSADO EM PAPILLOTE, por Raíssa Trindade
Rendimento: 2 porções individuais
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 2 filés de lombo de badejo sem pele ou de um outro peixe de carne branca à sua escolha (budião, robalo, namorado, etc.) com aproximadamente 250g cada um
- 2 tomates italianos cortados em julienne (meia lua)
- 2 cebolas cortadas em julienne
- 70g de champignon fatiado
- 50g de alcaparra
- 3 dentes de alho laminados
- Meia xícara de coentro picado
- 1 ramo de tomilho
- Raspas e suco de 1 limão taiti ou siciliano pequeno
- Sal e pimenta-do-reino branca moída (de preferência na hora)
- Azeite
- Manteiga
- Folha de papel celofane para assar ou papel-alumínio.
- MODO DE PREPARO:
- Separe dois pedaços de lombo de badejo (250g cada).
- Besunte o fundo de uma panela de barro pequena com azeite. Recorte um pedaço de 60 cm de papel celofane próprio para assar e acomode na panela formando um berço para os ingredientes que virão.
- Disponha no centro do papel um fio de azeite e parte da cebola. Em seguida, acomode os lombos de peixe já temperados com sal e pimenta.
- Sobre o peixe, intercale lateralmente cebola e tomate cortados em julienne.
- Em seguida salpique alcaparras, alho e champignons laminados.
- Acrescente o suco de limão e suas raspas, coentro, pedacinhos de manteiga, sal e pimenta-do-reino a gosto e um ramo de tomilho (ou as ervas aromáticas que tiver em casa).
- Feche bem o papel celofane e leve ao forno preaquecido a 200ºC, deixando assar por aproximadamente 25 minutos. O tempo varia de acordo com o tamanho do filé. Se tiver dúvida, abra o papillote para verificar se os filés já estão levemente dourados.
- Sirva com farofa crocante de castanhas com ervas e legumes na manteiga ou com batatas assadas ou gratinadas e arroz de brócolis.
ESPAGUETE CHICO CORTES, por Ariela e Marilda Brasil
Rendimento: 2 porções individuais
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 250g de espaguete
- 200g de camarão VM descascado
- 300g de camarão VG descascado
- 1 cebola grande picada
- 5 tomates maduros picados
- 3 dentes de alho
- Coentro fresco picado
- Colorau a gosto
- 30ml de azeite
- 200ml de creme de leite fresco ou 1 caixinha do tradicional
- 100g de queijo muçarela ou minas padrão ralado
- 50g de queijo parmesão ralado fino
- Sal e pimenta-do-reino.
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela funda, coloque água suficiente para a massa cozinhar. Aqui vai uma regra simples: para cada 100g de massa use 1 litro de água, deixando-a salgadinha como a água do mar, e nunca use óleo.
- Quando a água ferver, cozinhe todo o espaguete pelo tempo indicado na embalagem ou retire dois minutos antes para obter uma massa al dente.
- Refogue a cebola no azeite até murchar, junte o alho e refogue por mais dois minutos. Acrescente o colorau e deixe-o soltar cor no azeite, mas sem queimar.
- Acrescente o tomate picado e deixe que solte todo o seu líquido, até reduzir. Controle a temperatura e, se achar necessário, pingue água e mexa para diluir e o molho ganhar cremosidade.
- Nesse momento, limpe os camarões e tempere-os com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
- Aqueça a panela de barro para receber a massa e o molho.
- Se a massa a essa altura estiver cozida al dente, reserve.
- Quando o molho estiver cremoso, acrescente os camarões, ajuste o sal e a pimenta. Com pouco menos de cinco minutos de fervura o camarão estará cozido.
- Desligue o fogo e acrescente o creme de leite e o coentro picado.
- Regue o fundo da panela de barro com um fio de azeite, despeje a massa e cubra com o molho de camarão.
- Finalize colocando por cima os queijos ralados e decore com folhas de coentro.