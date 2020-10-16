Chefs ensinam suas receitas favoritas com peixe e frutos do mar

Em uma panela funda, coloque água suficiente para a massa cozinhar. Aqui vai uma regra simples: para cada 100g de massa use 1 litro de água, deixando-a salgadinha como a água do mar, e nunca use óleo.

Quando a água ferver, cozinhe todo o espaguete pelo tempo indicado na embalagem ou retire dois minutos antes para obter uma massa al dente.

Refogue a cebola no azeite até murchar, junte o alho e refogue por mais dois minutos. Acrescente o colorau e deixe-o soltar cor no azeite, mas sem queimar.

Acrescente o tomate picado e deixe que solte todo o seu líquido, até reduzir. Controle a temperatura e, se achar necessário, pingue água e mexa para diluir e o molho ganhar cremosidade.

Nesse momento, limpe os camarões e tempere-os com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Aqueça a panela de barro para receber a massa e o molho.

Se a massa a essa altura estiver cozida al dente, reserve.

Quando o molho estiver cremoso, acrescente os camarões, ajuste o sal e a pimenta. Com pouco menos de cinco minutos de fervura o camarão estará cozido.

Desligue o fogo e acrescente o creme de leite e o coentro picado.

Regue o fundo da panela de barro com um fio de azeite, despeje a massa e cubra com o molho de camarão.