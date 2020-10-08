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Pitadas

Festival de primavera, escritório na praia e novos congelados

Cardápio especial do Oriundi, promoções de sexta no Barlavento e lançamento da Caçarola Cozinha são os destaques da gastronomia esta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 09:01

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 09:01

Risoto de rabada, linguiça defumada, couve e ovo trufado do Festival de Primavera Oriundi
Risoto de rabada, linguiça defumada, couve e ovo trufado do Oriundi Crédito: Marketing 365
Os chefs Juarez Campos e Pedro Kucht lançaram há poucos dias no Oriundi um cardápio especial com entrada, pratos e sobremesa inéditos. É o Festival de Primavera, disponível no almoço e no jantar e também para delivery. Entre as quatro opções de risoto, todos individuais, há o de rabada com linguiça defumada, couve e ovo trufado (R$ 82) e o de paella (R$ 89), com polvo, camarão e lula.      
A sugestão de sobremesa é composta de pera caramelizada, espumante moscatel, especiarias, praliné de nozes e calda de gorgonzola (R$ 29). O Oriundi (@restaurante.oriundi) fica na Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, em Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.

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NOVOS CONGELADOS PARA COMPARTILHAR

O cardápio de pratos ultracongelados da Caçarola Cozinha ganhou recentemente novos integrantes: empadões de camarão rosa com catupiry e de frango com catupiry (a partir de R$ 30, com 500g cada um); escondidinho de carne seca e aipim manteiga (R$ 45/500g); e patê de campagne com flor de sal (R$ 12/100g). Os itens são para compartilhar e pertencem à Linha Bistrot. (27) 99993-3773. 
Escondidinho de carne seca com aipim manteiga do Caçarola Cozinha
Escondidinho de carne seca com aipim: lançamento da Caçarola Cozinha Crédito: Caçarola/Divulgação

BAR PROPÕE CO-WORKING E HOME OFFICE À BEIRA-MAR

O beach bar Barlavento (@barlaventovix) está realizando promoções às sextas-feiras, desde o almoço até o happy hour, inspirado pelos conceitos de home office e co-working. A ideia da ação, chamada de Barla Office, é proporcionar leveza e descontração a reuniões e atividades de trabalho, tanto para indivíduos como para grupos empresariais.
Prato Paneleiras está no cardápio do Barlavento, na Praia de Camburi
Paneleiras: prato executivo em promoção às sextas no Barlavento, em Camburi Crédito: Olivier Schochlin
Entre as ofertas de sexta destacam-se pratos executivos como o prato Paneleiras, uma releitura da moqueca capixaba, sendo servido peixe com purê de banana da terra, salsa de tomate e coentro e farofa de urucum (R$ 49,90, das 11h30 às 15h). Das 15h às 18h, algumas entradas com filé têm 15% de desconto, é oferecida dose dupla de cerveja e há promoção de drinques. Quiosque 1, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99824-0486.
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram ou clique aqui para ler as colunas anteriores. 

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