Aprenda a fazer batata recheada com linguiça assada na brasa

Já pensou em preparar uma batata recheada no churrasco do fim de semana? Pois o churrasqueiro José Almiro, apresentador do canal de receitas Churrasqueadas, no Youtube, tem na manga uma receita bem prática com linguiça, e tanto ela quanto a batata são assadas no calor das brasas.
Acompanhe o passo a passo e surpreenda seus amigos ou a família com esse petisco irresistível. A receita rende nove porções individuais.
BATATA RECHEADA COM LINGUIÇA NA BRASA
- Rendimento: 9 porções
- Tempo de preparo: 40 minutos
- Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 600g de linguiça
- 9 batatas grandes
- 500g de queijo prato
- 100g de manteiga
- 300g de requeijão
- 4 dentes de alho
- 2 colheres (sopa) de cheiro verde
- 1 pimenta dedo-de-moça
- Salsinha
- Cebolinha
- Orégano
- Sal
- Papel-alumínio
- MODO DE PREPARO:
- Embrulhe as batatas com papel-alumínio e leve-as para a grelha, deixando assar no braseiro médio, a 40 cm das brasas.
- Leve as linguiças para a grelha, também em braseiro médio, a 40 cm das brasas, para que assem por igual. Uma dica do churrasqueiro é não furar a linguiça para que ela não perca suculência e sabor.
- Tempero: em um refratário, coloque o requeijão, o alho picado, a pimenta dedo-de-moça picada (tire o miolo e as sementes caso queira deixar menos picante), a salsinha, a cebolinha e os cheiro verdes bem picados, além de uma pitada de orégano. Misture tudo e reserve.
- Retire a linguiça assada e corte-a em cubos pequenos. Reserve.
- Retire uma batata da churrasqueira e espete um palito de dente. Se entrar com facilidade é porque as batatas já estão assadas.
- Desembrulhe as batatas e faça uma leve abertura no meio de cada uma delas, em formato de canoa. Retire a parte cortada.
- Com uma colher, retire um pouco da polpa de cada batata para fazer um buraco. Passe a manteiga e deixe derreter.
- Em seguida, acrescente o requeijão temperado e recheie com a linguiça.
- Para finalizar, derreta o queijo prato na frigideira e coloque sobre as batatas. Sirva.