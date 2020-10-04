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Na churrasqueira

Aprenda a fazer batata recheada com linguiça assada na brasa

Já pensou em preparar uma batata recheada no churrasco do fim de semana? Surpreenda seus amigos ou a família com esse petisco irresistível
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 08:00

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 08:00

Batata assada recheada com linguiça na brasa
Batata recheada com linguiça na brasa fica pronta em 40 minutos Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Já pensou em preparar uma batata recheada no churrasco do fim de semana? Pois o churrasqueiro José Almiro, apresentador do canal  de receitas Churrasqueadas, no Youtube, tem na manga uma receita bem prática com linguiça, e tanto ela quanto a batata são assadas no calor das brasas.
Acompanhe o passo a passo e surpreenda seus amigos ou a família com esse petisco irresistível. A receita rende nove porções individuais. 

BATATA RECHEADA COM LINGUIÇA NA BRASA

  • Rendimento: 9 porções
  • Tempo de preparo: 40 minutos
  • Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 600g de linguiça
  • 9 batatas grandes
  • 500g de queijo prato
  • 100g de manteiga
  • 300g de requeijão
  • 4 dentes de alho
  • 2 colheres (sopa) de cheiro verde
  • 1 pimenta dedo-de-moça
  • Salsinha
  • Cebolinha
  • Orégano
  • Sal
  • Papel-alumínio
  • MODO DE PREPARO:
  1. Embrulhe as batatas com papel-alumínio e leve-as para a grelha, deixando assar no braseiro médio, a 40 cm das brasas. 
  2. Leve as linguiças para a grelha, também em braseiro médio, a 40 cm das brasas, para que assem por igual. Uma dica do churrasqueiro é não furar a linguiça para que ela não perca suculência e sabor.  
  3. Tempero: em um refratário, coloque o requeijão, o alho picado, a pimenta dedo-de-moça picada (tire o miolo e as sementes caso queira deixar menos picante), a salsinha, a cebolinha e os cheiro verdes bem picados, além de uma pitada de orégano. Misture tudo e reserve. 
  4. Retire a linguiça assada e corte-a em cubos pequenos. Reserve. 
  5. Retire uma batata da churrasqueira e espete um palito de dente. Se entrar com facilidade é porque as batatas já estão assadas. 
  6. Desembrulhe as batatas e faça uma leve abertura no meio de cada uma delas, em formato de canoa. Retire a parte cortada. 
  7. Com uma colher, retire um pouco da polpa de cada batata para fazer um buraco. Passe a manteiga e deixe derreter. 
  8. Em seguida, acrescente o requeijão temperado e recheie com a linguiça.
  9. Para finalizar, derreta o queijo prato na frigideira e coloque sobre as batatas. Sirva.

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