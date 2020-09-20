Baby beef ao alho com manteiga de ervas: confira receita

Quem aprecia carne bovina certamente já conhece, mas se você ainda não provou baby beef, agora é a hora. Selecionamos uma receita prática, de forno, sugerida pelo expert José Almiro de Morais, do "Churrasqueadas".
O baby beef, que ganhou este nome não faz tanto tempo assim, é um dos cortes bovinos extraídos do miolo de alcatra, e também é chamado de coração ou centro da alcatra. A peça é pequena e raramente pesa mais do que 800g.
BABY BEEF AO ALHO COM MANTEIGA DE ERVAS
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 2 horas
Execução: fácil
Tempo de preparo: 2 horas
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- 2kg de baby beef
- Sal de parrilha
- Pimenta-do-reino
- 2 cebolas
- 100g de manteiga
- 5 dentes de alho
- 1 pimenta dedo-de-moça
MODO DE PREPARO:
- Tempere o baby beef com sal e pimenta-do-reino a gosto.
- Pegue uma forma, faça nela uma cama de anéis de cebola e coloque a peça de baby beef.
- Leve ao forno para assar a 180ºC durante 1h30min.
- Prepare uma manteiga temperada para passar no carne enquanto ela assa. Em uma cumbuca, coloque manteiga, alho picado, pimenta dedo-de-moça picada e uma pitadinha de sal. Misture tudo. Passe aos poucos no baby beef e deixe derreter na peça até formar uma crosta.
- Corte a peça em bife e depois em tiras para servir com o acompanhamento desejado.
Veja mais em leia.ag/receitas.