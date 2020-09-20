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Churrasqueadas

Baby beef ao alho com manteiga de ervas: confira receita

Selecionamos uma sugestão prática, de forno e muito bem temperada, para quem quer saborear o nobre corte bovino

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 08:00
Receita de carne baby beef ao alho
Baby beef ao alho leva duas horas para ficar pronto Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Quem aprecia carne bovina certamente já conhece, mas se você ainda não provou baby beef, agora é a hora. Selecionamos uma receita prática, de forno, sugerida pelo expert José Almiro de Morais, do "Churrasqueadas".
O baby beef, que ganhou este nome não faz tanto tempo assim, é um dos cortes bovinos extraídos do miolo de alcatra, e também é chamado de coração ou centro da alcatra. A peça é pequena e raramente pesa mais do que 800g.

BABY BEEF AO ALHO COM MANTEIGA DE ERVAS

Rendimento: 8 porções 
Tempo de preparo: 2 horas
Execução: fácil
INGREDIENTES:
  • 2kg de baby beef 
  • Sal de parrilha
  • Pimenta-do-reino
  • 2 cebolas
  • 100g de manteiga
  • 5 dentes de alho
  • 1 pimenta dedo-de-moça
MODO DE PREPARO:
  1. Tempere o baby beef com sal e pimenta-do-reino a gosto.
  2. Pegue uma forma, faça nela uma cama de anéis de cebola e coloque a peça de baby beef.
  3. Leve ao forno para assar a 180ºC durante 1h30min.
  4. Prepare uma manteiga temperada para passar no carne enquanto ela assa. Em uma cumbuca, coloque manteiga, alho picado, pimenta dedo-de-moça picada e uma pitadinha de sal. Misture tudo. Passe aos poucos no baby beef e deixe derreter na peça até formar uma crosta.
  5. Corte a peça em bife e depois em tiras para servir com o acompanhamento desejado.
Veja mais em leia.ag/receitas.

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