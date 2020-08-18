Como fazer espetinho oriental de carne com legumes

Rendimento: 5 espetinhos
Tempo de preparo: 10 minutos
Complexidade: fácil
Tempo de preparo: 10 minutos
Complexidade: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 kg de contrafilé
- 1 colher (sopa) de gengibre ralado
- 1 xícara de molho shoyu
- 1 limão
- 1 pimentão amarelo
- 1 pimentão vermelho
- 1 cebola roxa
- 100g de cogumelos Porto Belo
- Sal e pimenta-do-reino
- Espetos de madeira ou de bambu
- Molho teriyaki:
- 1 colher (chá) de gengibre ralado
- 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
- 1 colher (sopa) de saquê culinário
- 1 colher (chá) de vinagre
- 10 colheres (sopa) de shoyu
- ½ xícara de molho shoyu
- 1 colher (chá) de amido de milho (maisena)
MODO DE PREPARO:
- Corte em cubos a carne e coloque em um recipiente. Reserve.
- Corte em cubos os pimentões vermelho e amarelo sem sementes, e a cebola, e adicione à carne.
- Em outro recipiente, coloque o gengibre ralado, o suco de limão, o molho shoyu, uma leve pitada de sal, pimenta-do-reino e misture.
- Banhe a carne e os legumes com esse tempero.
- Intercale os pedaços de carne e os legumes nos espetos e leve-os para a churrasqueira no braseiro médio, assando a 40 cm da brasa.
Molho teriyaki (acompanhamento): em uma frigideira, coloque o açúcar mascavo e o gengibre para derreter. Junte o shoyu, o saquê culinário e o vinagre e mexa até ficar consistente. Adicione o amido de milho para ficar cremoso.
Receita do churrasqueiro José Almiro, do canal Churrasqueadas.