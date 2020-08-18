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Pronto em 10 minutos

Como fazer espetinho oriental de carne com legumes

Que tal um dar uma turbinada no churrasquinho em casa? Inspire-se na receita do youtuber e assador José Almiro, que sugere molho teriyaki para acompanhar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 17:00

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 17:00

Espetinho oriental de carne com legumes e molho teriyaki
Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Rendimento: 5 espetinhos
Tempo de preparo: 10 minutos
Complexidade: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1 kg de contrafilé
  • 1 colher (sopa) de gengibre ralado
  • 1 xícara de molho shoyu
  • 1 limão
  • 1 pimentão amarelo
  • 1 pimentão vermelho
  • 1 cebola roxa
  • 100g de cogumelos Porto Belo
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Espetos de madeira ou de bambu
  • Molho teriyaki:
  • 1 colher (chá) de gengibre ralado
  • 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
  • 1 colher (sopa) de saquê culinário
  • 1 colher (chá) de vinagre
  • 10 colheres (sopa) de shoyu
  • ½ xícara de molho shoyu
  • 1 colher (chá) de amido de milho (maisena)

MODO DE PREPARO:

  1. Corte em cubos a carne e coloque em um recipiente. Reserve. 
  2. Corte em cubos os pimentões vermelho e amarelo sem sementes, e a cebola, e adicione à carne.
  3. Em outro recipiente, coloque o gengibre ralado, o suco de limão, o molho shoyu, uma leve pitada de sal, pimenta-do-reino e misture.
  4. Banhe a carne e os legumes com esse tempero.
  5. Intercale os pedaços de carne e os legumes nos espetos e leve-os para a churrasqueira no braseiro médio, assando a 40 cm da brasa.
Molho teriyaki (acompanhamento): em uma frigideira, coloque o açúcar mascavo e o gengibre para derreter. Junte o shoyu, o saquê culinário e o vinagre e mexa até ficar consistente. Adicione o amido de milho para ficar cremoso.
Receita do churrasqueiro José Almiro, do canal Churrasqueadas.

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