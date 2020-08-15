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Comida de boteco

Aprenda como fazer kiéber de frango para petiscar em casa

Receita da chef Isabela Moreira é inspirada no clássico frango à kiev, que deu origem ao petisco famoso nos bares capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2020 às 06:00

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 06:00

Kiéber de frango da chef Isabela Moreira
Crédito: Isabela Moreira
Rendimento: 25 unidades, em média
Tempo de preparo: 50 minutos
Complexidade: média
  • INGREDIENTES:
  • 400g de peito de frango 
  • 150g de presunto fatiado 
  • 150g de queijo muçarela em cubos 
  • Sal e pimenta-do-reino 
  • 2 ovos batidos 
  • 200g de farinha de trigo 
  • 200g de farinha de rosca 
  • Óleo para fritura em imersão 
  • Palitinhos para prender o frango com o recheio.

MODO DE PREPARO:

  1. Fatie o peito de frango bem fininho, como um carpaccio e tempere cada fatia com sal e pimenta-do-reino. 
  2. Coloque um cubo de queijo e uma fatia de presunto e enrole o frango de forma que ele cubra o presunto e o queijo, formando um envelope. Espete com um palito para que o kiéber não desmonte. Fique atento a essa parte, pois é muito importante enrolar bem o frango para que o recheio do kiéber não vaze durante a fritura. 
  3. Para empanar, passe na farinha de trigo, depois nos ovos e por u?ltimo na farinha de rosca (ou panko). Frite em imersa?o ate? que fiquem dourados e sequinhos.
Kiéber de frango recheado com presunto e queijo da chef Isabela Moreira
Crédito: Isabela Moreira
Receita cedida pela chef Isabela Moreira (@isa.gastronomia).

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