Aprenda como fazer kiéber de frango para petiscar em casa

Rendimento: 25 unidades, em média
Tempo de preparo: 50 minutos
Complexidade: média
Tempo de preparo: 50 minutos
Complexidade: média
- INGREDIENTES:
- 400g de peito de frango
- 150g de presunto fatiado
- 150g de queijo muçarela em cubos
- Sal e pimenta-do-reino
- 2 ovos batidos
- 200g de farinha de trigo
- 200g de farinha de rosca
- Óleo para fritura em imersão
- Palitinhos para prender o frango com o recheio.
MODO DE PREPARO:
- Fatie o peito de frango bem fininho, como um carpaccio e tempere cada fatia com sal e pimenta-do-reino.
- Coloque um cubo de queijo e uma fatia de presunto e enrole o frango de forma que ele cubra o presunto e o queijo, formando um envelope. Espete com um palito para que o kiéber não desmonte. Fique atento a essa parte, pois é muito importante enrolar bem o frango para que o recheio do kiéber não vaze durante a fritura.
- Para empanar, passe na farinha de trigo, depois nos ovos e por u?ltimo na farinha de rosca (ou panko). Frite em imersa?o ate? que fiquem dourados e sequinhos.
Receita cedida pela chef Isabela Moreira (@isa.gastronomia).