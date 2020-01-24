Coxinha de carne louca com requeijão: confira a receita

Recheio: tempere o lagarto com o louro, o alho, o cominho e o sal. Acrescente os tomates, 3 colheres (sopa) de azeite e 4 xícaras (chá) de água (800 ml). Cozinhe na panela de pressão, em fogo médio, por 40 minutos contados a partir do início da pressão.

Refogue a cebola e os pimentões no restante do azeite. Quando a panela de pressão já estiver fria, abra-a com cuidado e misture a cebola, os pimentões, o vinagre e o extrato de tomate à carne.



Se o caldo tiver secado, adicione de 1 a 2 xícaras (chá) de água (400 ml) e deixe cozinhar por mais vinte minutos. Acerte o tempero com sal e pimenta-do-reino. Reserve e deixe esfriar.



Massa: lave bem as batatas e cozinhe-as em 4 litros de água temperada com sal, até que, espetando um garfo, elas estejam macias. Retire as batatas e reserve a água quente. Esprema as batatas com um espremedor, fazendo um purê.



Em outra panela, coloque o purê, 5 xícaras (chá) de água quente do cozimento (caso haja pouca água, complete com água fria) e a manteiga. Mexa constantemente e, quando ferver, coloque a farinha de uma só vez. Mexa vigorosamente até formar uma massa lisa e homogênea que desgrude do fundo e das laterais da panela.



Retire do fogo e despeje sobre uma superfície limpa e seca. Deixe amornar e sove até que esfrie completamente.



Montagem: porcione a massa em 65 bolinhas (cerca de 30 g cada). Modele as bolinhas e abra-as com os dedos, formando copinhos (posicione o dedo indicador no centro de cada bolinha e pressione levemente, girando-a).

Repita o processo com todas as porções e recheie com a carne louca, pressionando delicadamente o recheio contra as paredes da coxinha, para deixar um espaço no centro para o requeijão. Finalize com o requeijão ainda gelado, fazendo um corte pequeno em uma das pontas da embalagem e pressionando-a para preencher a cavidade. Una as bordas das coxinhas, fazendo o acabamento no formato de um bico.

