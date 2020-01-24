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Petisco

Coxinha de carne louca com requeijão: confira a receita

Que tal inovar no recheio do salgado mais amado do Brasil? A receita é um pouco trabalhosa, mas seu sabor irresistível compensa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 16:20

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 16:20

Coxinha + carne louca: petisco de dar água na boca Crédito: Ara Fotografia
Separadamente, coxinha e carne louca são petiscos ótimos para servir aos convidados. Juntos, resultam em um salgado irresistível, perfeito para comemorações e pequenas reuniões. Essa é a ideia por trás da coxinha de carne louca com requeijão cremoso, cuja receita você confere abaixo:

COXINHA DE CARNE LOUCA

  • Rendimento: 65 coxinhas, aproximadamente
  • Tempo de preparo: 60 minutos
  • Complexidade: média
  • INGREDIENTES:
  • Recheio:
  • 1 kg de lagarto em cubos grandes
  • 1 folha de louro grosseiramente picada
  • 2 dentes de alho picados
  • ½ colher (chá) de cominho moído
  • Sal
  • 4 tomates maduros em cubos grandes
  • 4 colheres (sopa) azeite
  • 1 cebola grande em cubos pequenos
  • 1 pimentão vermelho em cubos pequenos
  • 4 colheres (sopa) de vinagre
  • ½ lata de extrato de tomate (70g)
  • Pimenta-do-reino
  • Massa:
  • 3 batatas médias (500g)
  •  150g de manteiga com sal 
  • 5 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de sal
  • Montagem:
  • 1 sachê de requeijão cremoso (250g)
  • 5 claras de ovo
  • 3 xícaras (chá) de farinha de rosca
  • Óleo para fritar
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Recheio: tempere o lagarto com o louro, o alho, o cominho e o sal. Acrescente os tomates, 3 colheres (sopa) de azeite e 4 xícaras (chá) de água (800 ml). Cozinhe na panela de pressão, em fogo médio, por 40 minutos contados a partir do início da pressão.
  2. Refogue a cebola e os pimentões no restante do azeite. Quando a panela de pressão já estiver fria, abra-a com cuidado e misture a cebola, os pimentões, o vinagre e o extrato de tomate à carne.
  3. Se o caldo tiver secado, adicione de 1 a 2 xícaras (chá) de água (400 ml) e deixe cozinhar por mais vinte minutos. Acerte o tempero com sal e pimenta-do-reino. Reserve e deixe esfriar.
  4. Massa: lave bem as batatas e cozinhe-as em 4 litros de água temperada com sal, até que, espetando um garfo, elas estejam macias. Retire as batatas e reserve a água quente. Esprema as batatas com um espremedor, fazendo um purê.
  5. Em outra panela, coloque o purê, 5 xícaras (chá) de água quente do cozimento (caso haja pouca água, complete com água fria) e a manteiga. Mexa constantemente e, quando ferver, coloque a farinha de uma só vez. Mexa vigorosamente até formar uma massa lisa e homogênea que desgrude do fundo e das laterais da panela.
  6. Retire do fogo e despeje sobre uma superfície limpa e seca. Deixe amornar e sove até que esfrie completamente.
  7. Montagem: porcione a massa em 65 bolinhas (cerca de 30 g cada). Modele as bolinhas e abra-as com os dedos, formando copinhos (posicione o dedo indicador no centro de cada bolinha e pressione levemente, girando-a).
  8. Repita o processo com todas as porções e recheie com a carne louca, pressionando delicadamente o recheio contra as paredes da coxinha, para deixar um espaço no centro para o requeijão. Finalize com o requeijão ainda gelado, fazendo um corte pequeno em uma das pontas da embalagem e pressionando-a para preencher a cavidade. Una as bordas das coxinhas, fazendo o acabamento no formato de um bico.
  9. Passe-as nas claras e, em seguida, na farinha de rosca. Aqueça o óleo e frite as coxinhas aos poucos, até que estejam douradas. Retire-as com uma escumadeira e deixe escorrerem em um prato forrado com papel-toalha. Sirva a seguir, ainda quentes.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas

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