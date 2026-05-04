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Em Belo Horizonte

Avião de pequeno porte bate em prédio após decolar em MG

Cinco ocupantes da aeronave estão feridos, de acordo com os bombeiros; aeronave perdeu altitude após deixar aeroporto da Pampulha e atingiu área de escadas do edifício

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 13:46

Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 

04 mai 2026 às 13:46
Aeronave ocupada por quatro pessoas atingiu andares superiores do edifício
Aeronave ocupada por quatro pessoas atingiu andares superiores do edifício Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um avião de pequeno porte bateu na parte lateral de um prédio após decolar na manhã desta segunda-feira (4) do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam na aeronave. O piloto e o copiloto morreram no local. Outras duas vítimas foram retiradas com vida e levadas em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. As equipes trabalham na remoção do último ocupante.


Segundo apuração preliminar, o avião atingiu a caixa de escada do edifício. Não houve vítimas no edifício atingido e, segundo os bombeiros, não há risco estrutural aparente. Houve vazamento de combustível no estacionamento de um mercado, mas o risco de explosão já foi neutralizado com aplicação de espuma mecânica, de acordo com os bombeiros.


A reportagem teve acesso a um vídeo do interior do local em que um dos feridos aparece com a perna supostamente fraturada. Ele estava consciente no momento do resgate e foi levado junto dos outros feridos ao hospital.


Informações preliminares indicam que a aeronave teria perdido altitude após deixar o aeródromo e atingiu um edifício de três andares na rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, a cerca de seis quilômetros do aeroporto. Um mercado opera no local.


O local da queda é 3,9 quilômetros distante da cabeceira 31, a mais próxima da avenida Cristiano Machado. Imagens mostram que a aeronave planou entre os prédios até atingir o topo do edifício. Há um possível vazamento do combustível no estacionamento do supermercado.


O avião é de matrícula PT-EYT e tem situação normal de aeronavegação, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB). Segundo registro na Anac, a aeronave é do modelo NEIVA EMB-721C, foi fabricada em 1979 e está em situação legalizada. O operador atual do avião é uma empresa de internet de Teófilo Otoni (MG).

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