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Em Venda Nova do Imigrante

Trail Run do Polenta Off Road conquista certificação internacional de Skyrunning

Provas de 36 km e 52 km passam a integrar o calendário da federação mundial (ISF), permitindo que atletas pontuem em ranking global durante o evento nas Montanhas Capixabas

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 14:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2026 às 14:31
Polenta Off Road
Polenta Off Road Joel Cardoso/Divulgação

O município de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, se prepara para sediar uma competição de nível mundial. O Trail Run do 10º Polenta Off Road, agendado para o dia 30 de maio, acaba de ter seus dois percursos oficialmente certificados pela International Skyrunning Federation (ISF). Com essa chancela inédita, a prova capixaba entra definitivamente para o prestigiado calendário internacional da modalidade, atraindo os olhares de atletas de elite para as Montanhas Capixabas.


A inclusão no circuito da ISF é um divisor de águas para o evento. A partir desta edição, os corredores que participarem da etapa poderão somar pontos no ranking global de performance da federação. A medida não apenas eleva o nível técnico da competição, mas também consolida o Polenta Off Road como uma das principais portas de entrada do skyrunning no Brasil, uma modalidade que une corrida e montanhismo, famosa por seus percursos extremos de grande altitude e desnível.


Com nível técnico 1+, os percursos exigem alto preparo físico:


  • Ultra SkyMarathon (52 km): 3.200m de desnível positivo. O desafio máximo de resistência.

  • SkyRace (36 km): 2.700m de desnível positivo. Foco em técnica e elevações acentuadas.

O evento


De 29 a 31 de maio, no Centro de Eventos "Polentão", o 10º Polenta Off Road une o Trail Run a competições de Enduro, Mountain Bike, Big Trail e UTV, além da 5ª Feira da Aventura. O selo da ISF consagra Venda Nova do Imigrante como destino global do esporte de montanha.

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