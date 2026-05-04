Homem fica ferido após ser atropelado por carro na ES 360, em Marilândia

Um homem ficou ferido após ser atropelado por um carro na ES 360, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (3). De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista, de 31 anos, relatou que o acidente aconteceu em uma curva, no km 1 da rodovia. Segundo ele, a vítima estava no meio da pista urinando quando foi avistada, e não houve tempo para desviar.
O homem ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde. Ainda segundo a PM, o motorista apresentava odor de bebida alcoólica e foi conduzido à Delegacia de Colatina.
Em nota, a Polícia Civil informou que o condutor foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.