Receita: coxinha sem massa de frango com gorgonzola

Sucesso de público e crítica na sanduicheria Gol Burger, em Vila Velha, as Golxinhas são uma versão sem massa das tão amadas coxinhas. Empanadas com farinha panko, elas são crocantes por fora e bastante cremosas em seu interior. O recheio de frango com gorgonzola é um dos mais famosos no restaurante, que fica na Praia da Costa, e o chef Luiz Felipe Torezani explica como preparar.