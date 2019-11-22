Receita: coxinha sem massa de frango com gorgonzola

Sucesso de público e crítica na sanduicheria Gol Burger, em Vila Velha, as Golxinhas são uma versão sem massa das tão amadas coxinhas. Empanadas com farinha panko, elas são crocantes por fora e bastante cremosas em seu interior. O recheio de frango com gorgonzola é um dos mais famosos no restaurante, que fica na Praia da Costa, e o chef Luiz Felipe Torezani explica como preparar.
COXINHAS DE FRANGO E GORGONZOLA DO GOL BURGER
Rendimento: 30 unidades
Tempo de preparo: 90 minutos
Complexidade: média
Tempo de preparo: 90 minutos
Complexidade: média
- INGREDIENTES:
- 300g de peito de frango desfiado
- 300g de cebola picada em cubinhos
- 20g de alho picado em cubinhos
- 35g de manteiga
- 25g de azeite
- 4g de tomilho picado
- 150g de queijo gorgonzola ralado grosso
- 220g de catupiry
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Trigo, ovo e farinha panko
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, refogue a cebola e o alho com manteiga e azeite até que fiquem translúcidos.
- Em uma tigela, misture esse refogado ao frango desfiado e ao tomilho picado. Deixe esfriar.
- Em seguida, adicione o queijo gorgonzola, o catupiry e misture bem. Corrija o tempero com sal e pimenta-do-reino. Novamente, esfrie.
- Porcione essa massa em bolinhas de 25g a 35g cada uma.
- Passe uma por uma na farinha de trigo e retire o excesso.
- Passe uma por uma no ovo batido e retire o excesso.
- Empane cada uma completamente com a farinha panko. Deixe esfriar novamente.
- Frite as coxinhas em óleo de soja a 170ºC até que fiquem douradas e crocantes. Seque em papel toalha e sirva com molho de pimenta agridoce.