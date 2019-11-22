Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Impossível comer uma só!

Receita: coxinha sem massa de frango com gorgonzola

Conhece as Golxinhas, criadas pelo Gol Burger, em Vila Velha? O chef Luiz Felipe Torezani revelou ao Divirta-se o modo de preparo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 15:00

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 15:00

Data: 19/11/2019 - ES - Vila Velha - Coxinhas sem massa do Gol Burger, em Vila Velha - Vitória - Editoria: Prazer & Cia - Foto: Fernando Madeira - GZ
Golxinhas: crocantes por fora e cremosas por dentro Crédito: Fernando Madeira
Sucesso de público e crítica na sanduicheria Gol Burger, em Vila Velha, as Golxinhas são uma versão sem massa das tão amadas coxinhas. Empanadas com farinha panko, elas são crocantes por fora e bastante cremosas em seu interior. O recheio de frango com gorgonzola é um dos mais famosos no restaurante, que fica na Praia da Costa, e o chef Luiz Felipe Torezani explica como preparar. 

COXINHAS DE FRANGO E GORGONZOLA DO GOL BURGER

Rendimento: 30 unidades
Tempo de preparo: 90 minutos
Complexidade: média
  • INGREDIENTES: 
  • 300g de peito de frango desfiado 
  • 300g de cebola picada em cubinhos 
  • 20g de alho picado em cubinhos
  • 35g de manteiga 
  • 25g de azeite 
  • 4g de tomilho picado
  • 150g de queijo gorgonzola ralado grosso 
  • 220g de catupiry 
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto 
  • Trigo, ovo e farinha panko
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, refogue a cebola e o alho com manteiga e azeite até que fiquem translúcidos. 
  2. Em uma tigela, misture esse refogado ao frango desfiado e ao tomilho picado. Deixe esfriar. 
  3. Em seguida, adicione o queijo gorgonzola, o catupiry e misture bem. Corrija o tempero com sal e pimenta-do-reino. Novamente, esfrie.
  4. Porcione essa massa em bolinhas de 25g a 35g cada uma. 
  5. Passe uma por uma na farinha de trigo e retire o excesso. 
  6. Passe uma por uma no ovo batido e retire o excesso. 
  7. Empane cada uma completamente com a farinha panko. Deixe esfriar novamente.
  8. Frite as coxinhas em óleo de soja a 170ºC até que fiquem douradas e crocantes. Seque em papel toalha e sirva com molho de pimenta agridoce.

Veja Também

Coxinha da asa com molho de mostarda e limão: fácil e irresistível

Ovo de Páscoa de coxinha? Veja versão salgada criada no ES

Coxinha, kiéber e até lasanha: confira dicas de frituras imperdíveis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados