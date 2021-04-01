Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Ovo de Páscoa de coxinha? Veja versão salgada criada no ES

Criação do Atelier Alana Marques pode ser encomendada até sexta-feira (2). Veja também dicas de última hora de onde pedir torta capixaba

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Ovo de Páscoa de coxinha criado pela confeiteira Alana Marques
Ovo de Páscoa sabor coxinha de frango com catupiry, por Alana Marques Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Selo para campanha apoie o capixaba - empreendedores
Crédito:
Nem só de chocolate se fazem os ovos na Páscoa dos capixabas. Uma versão salgada feita por aqui é apetitosa e remete a uma paixão nacional, a coxinha de frango com catupiry. Não à toa, o ovo de coxinha criado pela confeiteira Alana Marques (@atelier_alanamarques), de Santo Antônio, Vitória, tem feito um sucesso enorme e foi até destaque no programa Em Movimento, da TV Gazeta.
"Minha mãe não gosta muito de doces, então criei um ovo de Páscoa salgado pensando nela. Fiz com a massa bem temperada e o recheio molhadinho, e tem saído bastante", comenta Alana, que também é professora de artes plásticas, universitária de Física e porta-bandeira de escola de samba.
O ovo de coxinha está disponível em dois tamanhos: 350g (R$ 35) e 500g (R$ 45). As encomendas podem ser feitas até 2/04 pelo (27) 99806-4432 e haverá entregas para Vitória, Vila Velha e Cariacica. 

TORTA CAPIXABA: DICAS DE ÚLTIMA HORA

1 - Restaurante d'BEM 
  • Os restaurantes d'Bem em Vitória e Pedra Azul estão aceitando pedidos de torta capixaba. A receita da casa inclui palmito in natura, bacalhau, siri e camarão e sai por R$ 160 (700g) na panela de barro ou R$ 100 (500g) na embalagem descartável, acompanhada por farofinha de alho. A versão de bacalhau com palmito sai a R$ 80 (500g). Encomendas enquanto durarem os estoques: (27) 3315-8901 (Vitória) e (27) 99923-0905.
Torta capixaba do restaurante d'Bem Pedra Azul
Tortas do d'Bem serão entregues em Vitória e Pedra Azul Crédito: Suely Faiçal
2 - Restaurante Partei Buffet 
  • Outra opção de torta para a Semana Santa é a do restaurante Partei Buffet, em Campo Grande, feita com bacalhau e palmito pupunha. Quanto: R$ 109,90 o quilo em panela de barro e R$ 89,90 em embalagem descartável. Os pedidos podem ser feitos nesta quinta-feira (1) e haverá entregas em Cariacica, Vitória, Vila Velha e Viana das 12h às 18h (taxas a partir de R$ 5). (27) 3386-3497 e 99874-0534.
Torta capixaba do restaurante Partei, em Cariacica
No restaurante Partei, em Cariacica, há tortas disponíveis nesta quinta (1) Crédito: Partei/Instagram
Clique aqui para ler as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

Tópicos Relacionados

Gastronomia Páscoa Pitadas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados