Ovo de Páscoa de coxinha? Veja versão salgada criada no ES

Nem só de chocolate se fazem os ovos na Páscoa dos capixabas. Uma versão salgada feita por aqui é apetitosa e remete a uma paixão nacional, a coxinha de frango com catupiry. Não à toa, o ovo de coxinha criado pela confeiteira Alana Marques (@atelier_alanamarques), de Santo Antônio, Vitória, tem feito um sucesso enorme e foi até destaque no programa Em Movimento, da TV Gazeta.
"Minha mãe não gosta muito de doces, então criei um ovo de Páscoa salgado pensando nela. Fiz com a massa bem temperada e o recheio molhadinho, e tem saído bastante", comenta Alana, que também é professora de artes plásticas, universitária de Física e porta-bandeira de escola de samba.
O ovo de coxinha está disponível em dois tamanhos: 350g (R$ 35) e 500g (R$ 45). As encomendas podem ser feitas até 2/04 pelo (27) 99806-4432 e haverá entregas para Vitória, Vila Velha e Cariacica.
TORTA CAPIXABA: DICAS DE ÚLTIMA HORA
1 - Restaurante d'BEM
- Os restaurantes d'Bem em Vitória e Pedra Azul estão aceitando pedidos de torta capixaba. A receita da casa inclui palmito in natura, bacalhau, siri e camarão e sai por R$ 160 (700g) na panela de barro ou R$ 100 (500g) na embalagem descartável, acompanhada por farofinha de alho. A versão de bacalhau com palmito sai a R$ 80 (500g). Encomendas enquanto durarem os estoques: (27) 3315-8901 (Vitória) e (27) 99923-0905.
2 - Restaurante Partei Buffet
- Outra opção de torta para a Semana Santa é a do restaurante Partei Buffet, em Campo Grande, feita com bacalhau e palmito pupunha. Quanto: R$ 109,90 o quilo em panela de barro e R$ 89,90 em embalagem descartável. Os pedidos podem ser feitos nesta quinta-feira (1) e haverá entregas em Cariacica, Vitória, Vila Velha e Viana das 12h às 18h (taxas a partir de R$ 5). (27) 3386-3497 e 99874-0534.
Clique aqui para ler as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.