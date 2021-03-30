Aprenda a fazer o petisco "Bacalhau que Chora", de cebola recheada

Você já ouviu falar em um petisco chamado Bacalhau que Chora? É uma receita com cebolas recheadas e gratinadas criada pelo Bar do Genezio, em Poços de Caldas-MG. O preparo, famoso por lá, ganhou uma versão deliciosa pelas mãos do churrasqueiro José Almiro de Morais, apresentador do canal Churrasqueadas, e você pode conferir em vídeo no final desta matéria.
Antes de chegar lá, confira a lista de ingredientes e as instruções sobre como fazer. O vídeo traz ainda dicas sobre como comprar e dessalgar bacalhau. Confira!
BACALHAU QUE CHORA
- Rendimento: 8 porções
- Tempo de preparo: 60 minutos
- Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 500g de bacalhau dessalgado
- 1kg de batata inglesa cozida e amassada
- 12 azeitonas pretas picadas
- 8 cebolas brancas grandes (remova o miolo de cada uma e reserve)
- 5 colheres (sopa) de requeijão cremoso ou catupiry
- 5 fatias de queijo muçarela
- Noz moscada
- Orégano
- Pimenta biquinho (para decorar)
- Azeite
- MODO DE PREPARO:
- Retire o miolo das cebolas e reserve. Separe as cebolas ocas para rechear.
- Em uma panela, regue o fundo com um fio de azeite, coloque os miolos das cebolas e o bacalhau. Acrescente mais um pouco de azeite por cima e deixe cozinhar, mexendo levemente até desfiar e a cebola dourar. Se durante o processo achar necessário, acrescente um pouco de água. Se houver excesso de líquido, retire antes do próximo passo.
- Adicione a batata cozida, misture bem e tempere com a noz moscada ralada e as azeitonas picadas. Misture até formar um purê e reserve.
- Recheie cada cebola começando com uma camada de bacalhau, em seguida uma de requeijão e uma outra de bacalhau.
- Cubra as cebolas com as fatias de muçarela e decore com azeitona e pimenta biquinho.
- Leve ao forno para gratinar.
ASSISTA AO VÍDEO DA RECEITA:
Receita cedida pelo canal Churrasqueadas (Youtube). Veja mais em leia.ag/receitas.