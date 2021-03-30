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Com bastante queijo

Aprenda a fazer o petisco "Bacalhau que Chora", de cebola recheada

A receita criada pelo Bar do Genezio, em Poços de Caldas-MG, é uma sugestão prática e surpreendente para servir na Páscoa

Publicado em 30 de Março de 2021 às 14:55

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

30 mar 2021 às 14:55
Bacalhau que chora, receita de José Almiro de Morais, do canal Churrasqueadas
Bacalhau que Chora: receita rende 8 porções e fica pronta em 1 hora Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Você já ouviu falar em um petisco chamado Bacalhau que Chora? É uma receita com cebolas recheadas e gratinadas criada pelo Bar do Genezio, em Poços de Caldas-MG. O preparo, famoso por lá, ganhou uma versão deliciosa pelas mãos do churrasqueiro José Almiro de Morais, apresentador do canal Churrasqueadas, e você pode conferir em vídeo no final desta matéria.
Antes de chegar lá, confira a lista de ingredientes e as instruções sobre como fazer. O vídeo traz ainda dicas sobre como comprar e dessalgar bacalhau. Confira!

BACALHAU QUE CHORA

  • Rendimento: 8 porções
  • Tempo de preparo: 60 minutos
  • Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 500g de bacalhau dessalgado 
  • 1kg de batata inglesa cozida e amassada 
  • 12 azeitonas pretas picadas
  • 8 cebolas brancas grandes (remova o miolo de cada uma e reserve)
  • 5 colheres (sopa) de requeijão cremoso ou catupiry
  • 5 fatias de queijo muçarela
  • Noz moscada
  • Orégano
  • Pimenta biquinho (para decorar)
  • Azeite 
  • MODO DE PREPARO:
  1. Retire o miolo das cebolas e reserve. Separe as cebolas ocas para rechear.
  2. Em uma panela, regue o fundo com um fio de azeite, coloque os miolos das cebolas e o bacalhau. Acrescente mais um pouco de azeite por cima e deixe cozinhar, mexendo levemente até desfiar e a cebola dourar. Se durante o processo achar necessário, acrescente um pouco de água. Se houver excesso de líquido, retire antes do próximo passo.  
  3. Adicione a batata cozida, misture bem e tempere com a noz moscada ralada e as azeitonas picadas. Misture até formar um purê e reserve.
  4. Recheie cada cebola começando com uma camada de bacalhau, em seguida uma de requeijão e uma outra de bacalhau. 
  5. Cubra as cebolas com as fatias de muçarela e decore com azeitona e pimenta biquinho.
  6. Leve ao forno para gratinar.

ASSISTA AO VÍDEO DA RECEITA:

Receita cedida pelo canal Churrasqueadas (Youtube). Veja mais em leia.ag/receitas.

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Culinária Gastronomia Páscoa Receitas Fique bem Semana Santa
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