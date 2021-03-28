Almoço de domingo

Quer uma receita para a Páscoa? Prepare lasanha de bacalhau

Suculenta e cremosa, a massa pode ser uma boa ideia para o seu cardápio na Semana Santa, embora agrade em qualquer época do ano

Publicado em 28 de Março de 2021 às 07:30

Evelize Calmon

Lasanha de bacalhau: dica para o almoço de Páscoa Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
O bacalhau, um dos ingredientes mais versáteis e apreciados no mundo, é o protagonista nos pratos mais clássicos da Páscoa. Aqui no Estado, a preferência pelo produto é inegável, afinal, ele é parte fundamental da nossa maior tradição na Semana Santa, a torta capixaba. Mas há inúmeras outras receitas com a iguaria, e uma delas pode compor o seu almoço neste domingo, 4 de abril: lasanha de bacalhau. Veja como fazer:
  • INGREDIENTES: 
  • 1 pacote (500g) de massa para lasanha (grano duro)
  • 1 kg de bacalhau dessalgado sem pele e sem espinhos
  • 300g de queijo muçarela
  • 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo 
  • 1 xícara (chá) de salsa picada
  • 1 xícara (chá) de azeitona preta sem caroço
  • 1 cebola picada
  • 1 litro e meio de leite quente
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1/2 colher (café) de pimenta-do-reino (opcional)
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite e doure a cebola. 
  2. Em seguida, junte o bacalhau, as azeitonas e a salsa, refogando até que o bacalhau desmanche. Retire do fogo e reserve.
  3. Molho branco: em uma panela, derreta a manteiga e misture a farinha de trigo, mexendo rapidamente, até dourar. Junte 1 litro de leite quente e mexa sem parar até encorpar levemente. Misture-o ao refogado de bacalhau, verifique o sal e adicione pimenta-do-reino. Utilize quente.
  4. Montagem: em um refratário, alterne camadas de: leite quente, massa de lasanha, leite quente, recheio de bacalhau e queijo muçarela. Repita o processo até acabarem os ingredientes, finalizando com uma camada de muçarela.
  5. Leve para assar em forno preaquecido a 200ºC por 35 minutos ou até gratinar.
Receita cedida pela marca Renata. Veja mais em leia.ag/receitas.

Veja Também

Aprenda a fazer escondidinho de bacalhau com cogumelo e palmito

Risoto de bacalhau, tomate e tapenade de azeitona: veja receita

Torta capixaba: veja lista com 30 opções para encomendar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?
Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

