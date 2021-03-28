Quer uma receita para a Páscoa? Prepare lasanha de bacalhau

O bacalhau, um dos ingredientes mais versáteis e apreciados no mundo, é o protagonista nos pratos mais clássicos da Páscoa. Aqui no Estado, a preferência pelo produto é inegável, afinal, ele é parte fundamental da nossa maior tradição na Semana Santa, a torta capixaba. Mas há inúmeras outras receitas com a iguaria, e uma delas pode compor o seu almoço neste domingo, 4 de abril: lasanha de bacalhau. Veja como fazer:
- INGREDIENTES:
- 1 pacote (500g) de massa para lasanha (grano duro)
- 1 kg de bacalhau dessalgado sem pele e sem espinhos
- 300g de queijo muçarela
- 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de salsa picada
- 1 xícara (chá) de azeitona preta sem caroço
- 1 cebola picada
- 1 litro e meio de leite quente
- 1 colher (chá) de sal
- 1/2 colher (café) de pimenta-do-reino (opcional)
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite e doure a cebola.
- Em seguida, junte o bacalhau, as azeitonas e a salsa, refogando até que o bacalhau desmanche. Retire do fogo e reserve.
- Molho branco: em uma panela, derreta a manteiga e misture a farinha de trigo, mexendo rapidamente, até dourar. Junte 1 litro de leite quente e mexa sem parar até encorpar levemente. Misture-o ao refogado de bacalhau, verifique o sal e adicione pimenta-do-reino. Utilize quente.
- Montagem: em um refratário, alterne camadas de: leite quente, massa de lasanha, leite quente, recheio de bacalhau e queijo muçarela. Repita o processo até acabarem os ingredientes, finalizando com uma camada de muçarela.
- Leve para assar em forno preaquecido a 200ºC por 35 minutos ou até gratinar.
Receita cedida pela marca Renata. Veja mais em leia.ag/receitas.