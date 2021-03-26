Torta capixaba: veja lista com 30 opções para encomendar

A poucos dias da Semana Santa, as tradicionais encomendas de torta capixaba já estão a todo vapor. A lista que você confere a seguir reúne 30 opções de onde pedir tanto o prato tradicional, com frutos do mar, quanto a versão de bacalhau e palmito, a partir de R$ 65 o quilo. Fazem parte da seleção restaurantes, padarias, mercados, bufês e chefs da Grande Vitória e do interior do Estado, todos com delivery. Confira!
RESTAURANTES
A OCA ATELIÊ E BISTRÔ
- O restaurante fica no Centro de Vitória e fará três tipos de torta, que ficarão no cardápio até a segunda semana de abril: tradicional (a partir de R$ 76/550g), de bacalhau com palmito (R$ 66/550g) e vegana de cogumelos com palmito (R$ 52/550g). A casa terá opção de torta na panela de barro. Instagram: @_aoca.
- Delivery: (27) 98825-6714.
ÁGUA E SAL
- O restaurante criou um kit especial para o almoço no domingo de Páscoa, que contém uma torta capixaba tradicional (1 kg), um gratinado de batata com camarões, arroz com brócolis e uma torta banoffee de sobremesa. Os pratos quentes serão entregues em duas panelas de barro, que ficam de brinde. O kit custa R$ 380, serve de 3 a 4 pessoas e será entregue no dia 4/04. Para quem quiser somente a torta, o valor é R$ 195 (1kg), na panela de barro. Jardim da Penha (Praia de Camburi), Vitória. Instagram: @restauranteaguaesal.
- Encomendas: até 2/04 pelo WhatsApp (27) 99263-0747. Fará entregas.
BECO DO SIRI
- O tradicional restaurante da Ilha das Caieiras, Vitória, está com uma novidade este ano, a torta capixaba Maria Ortiz. O prato contém lambreta e páprica, além dos ingredientes tradicionais, e é feito em diversos tamanhos, que custam de R$ 10 (100g) até R$ 200 (para 4 pessoas, com acompanhamentos).
- Delivery: (27) 98848-5249 e 99760-2415.
BENDITO BISTRÔ
- A torta capixaba faz parte do cardápio de Páscoa do bistrô, feita com bacalhau, camarão, siri, mexilhões e palmito (R$ 120, para quatro pessoas). Praia do Canto, Vitória. Instagram: @benditobistro.
- Encomendas: até 31/03 pelos telefones (27) 99643-9757 e 3024-0022. Entregas na quinta (1/04), até as 21h.
BERRO DÁGUA
- Localizado na Praia de Jacaraípe, Serra, o restaurante entregará tanto a torta tradicional com mariscos como a de bacalhau com palmito. Quanto: R$ 109,90 (1kg) e R$ 54,90 (500g). Instagram: @berrodagua.
- Encomendas: até 31/03 pelo (27) 99520-6843, com delivery. Pedidos também pelo iFood.
CABANA DO LUIZ
- A torta capixaba da casa contém bacalhau, palmito, siri desfiado e camarão (R$ 59,90/500g ou R$ 109,90/1kg). Jacaraípe, Serra. Instagram: @cabana_do_luiz.
- Encomendas e delivery: (27) 99986-4883 e 3252-4883 (entregas no dia 2/04, das 11h às 23h30).
CAFÉ E BAR SANTOS
- Feita com bacalhau, palmito, camarão, azeitona e ovos, a torta da casa custa R$ 120 na panela de barro e R$ 107 o quilo na embalagem descartável de alumínio (em dois tamanhos: 750g ou 1,3 kg). Centro, Vitória. Instagram: @cafeebarsantos.
- Encomendas: até 29/03 pelo (27) 99731-6043. Fará entregas nos dias 29/03, 1/04 e 4/04.
CANTINA FIORENTINA DO MARIO
- O restaurante fará torta capixaba em três tamanhos (500g, 1kg e 1,5kg) e em duas versões: a tradicional, com mariscos e palmito in natura (R$ 150/1 kg), e a de bacalhau com palmito in natura (R$ 140/1 kg). Praia do Canto, Vitória. Instagram: @cantinafiorentina.
- Encomendas: até 31/03 pelo (27) 98138-6848. Fará delivery.
CARANGUEJO DO ASSIS
- Até 4 de abril, restaurante aceitará pedidos de torta capixaba de bacalhau e palmito (700g) e tradicional com mariscos (700g). Ambas são acompanhadas de uma porção de arroz. Quanto: R$ 115 cada uma. Praia de Itaparica, Vila Velha. Instagram: @caranguejodoassis.
- Delivery: (27) 3289-8486.
CASA DA ILHA
- O restaurante preparou kits que incluem torta e espumante. O combo de torta de bacalhau com palmito na panela de barro (1,2 kg) + espumante chileno Undurraga sai por R$ 230 e o de torta de bacalhau, palmito, camarão e sururu, também na panela de barro (1,2kg) e com o mesmo espumante, custa R$ 260. Fora do kit, a torta capixaba custa a partir de R$ 99,90 (1kg). Ilha de Santa Maria, Vitória. Instagram: @restaurantecasadailha.
- Delivery: (27) 99999-9945 e iFood.
CASARÃO PRAIA
- Opção no Norte do Estado, o restaurante terá como opções a torta capixaba tradicional e a de bacalhau e palmito, ambas a R$ 80 (1kg). O prato será produzido em quantidade limitada. Centro, Conceição da Barra. Instagram: @casaraopraiarestaurante.
- Encomendas e delivery: (27) 99649-4998.
CHURRASCARIA BROETTO
- Em Aracruz, o restaurante aceitará encomendas de torta capixaba de bacalhau e palmito (R$ 65/1 kg). Instagram: @restaurantebroetto.
- Encomendas: até 29/03 pelos telefones (27) 99849-5125 e 99856-0418. Delivery também pelo app Aiboo.
EMPÓRIO JOAQUIM
- A torta capixaba de bacalhau com palmito do bistrô Joaquim custa R$ 78 (720g) e as encomendas podem ser feitas com até 24h de antecedência. Praia do Canto, Vitória. Instagram: @emporiojoaquim.
- Delivery: (27) 99299-3717 e Shipp.
ESPAÇO MARESIAS
- Localizado em Manguinhos, Serra, o restaurante terá duas opções de torta capixaba (tradicional e de bacalhau com palmito) e ambas vêm com a panela de barro de brinde. Quanto: R$ 110 para duas pessoas e R$ 160 para quatro. Instagram: @espacomaresias.
- Delivery: (27) 99901-6448.
GABÊ FAMILY FOOD
- Bacalhau, palmito, ovo, cebola, azeitona, coentro, azeite e camarão (este opcional) são os ingredientes da torta entregue pelo restaurante em dois tamanhos: 500g (a partir de R$ 89) e 1kg (a partir de R$ 149). Santa Lúcia, Vitória. Instagram: @gabefamilyfood.
- Encomendas: até 31/03 pelos telefones (27) 99602-2070 e 3025-2070. Delivery: 2/04.
PAPAGUTH
- A torta do restaurante é uma combinação de mariscos, peixes, bacalhau e palmito, e vai acompanhada de arroz branco. A individual custa R$ 102 e a que serve de duas a três pessoas R$ 205. Por mais R$ 20, a torta é entregue na panela de barro. Praça do Papa, Vitória. Instagram: @papaguth.
- Delivery: (27) 3225-5773 e Shipp.
PIRÃO
- Fará torta capixaba em três versões, com aproximadamente 800g cada uma: a completa, com bacalhau, siri, camarão, ostra, sururu e palmito (R$ 176); a de bacalhau e palmito (R$ 200); e a de bacalhau, camarão e palmito (R$ 200). Por mais R$ 45, o cliente recebe a torta na panela de barro. Praia do Canto, Vitória. Instagram: @restaurantepirao.
- Encomendas: (27) 3227-1165. Delivery: Shipp.
PRATÃO CAPIXABA
- No restaurante, a torta completa, de bacalhau e palmito com mariscos, sairá por R$ 115 (1 kg), e a de bacalhau com palmito por R$ 85 (1 kg). Ambas serão entregues em embalagens descartáveis. Bairro Aeroporto, Guarapari. Instagram: @prataocapixaba.
- Encomendas: (27) 3261-1866, com até três dias de antecedência. Fará entregas.
RANCHO BELISKÃO
- Fará torta capixaba tradicional com mariscos (R$ 75/500g ou R$ 149,90/1 kg) e torta de palmito com bacalhau (R$ 80/500g ou R$ 159,90/1 kg). Jardim Camburi, Vitória. Instagram: @ranchobeliskao.
- Delivery: (27) 3337-0800, 99899-1313 ou site.
SÃO PEDRO
- O restaurante mais tradicional de Vitória prepara a torta com bacalhau, peixe, siri, camarão e palmito. A pequena, para duas pessoas, custa R$ 215, e a grande, para quatro pessoas, R$ 430 (ambas já incluem a panela de barro). Praia do Suá, Vitória. Instagram: @restaurante_sao_pedro.
- Delivery: (27) 3227-0470 e 99856-9924.
SOETA RESTAURANTE
- O restaurante fará duas versões da torta capixaba: com frutos do mar (R$ 98/500g) e de bacalhau e palmito (R$ 89/500g). Praia do Canto, Vitória. Instagram: @soetarestaurante.
- Encomendas: até 30/03 pelo Whatsapp (27) 98875-1032. Fará delivery.
SOL DA TERRA
- Opção para veganos, a torta capixaba da casa custa R$ 39,90 (500g), feita com os seguintes ingredientes: repolho, grão de bico, leite de coco, tomate, azeitona, coentro, urucum, alho, cebola e azeite extravirgem. Enseada do Suá, Vitória. Instagram: @soldaterra.
- Delivery: (27) 99919-0657 e iFood.
BUFÊS E OUTROS
ANA TORTERIA
- As chefs Ana Paula Gomes e Ana Lozer produzirão tortas de bacalhau e palmito com ou sem camarão a R$ 150 (1 kg), entregues em panelas de barro. Vila Velha. Instagram: @anatorteria.
- Encomendas: até 27/03 pelos telefones (27) 99872-1424 e 99225-8082.
ARLETE NUNES
- A chef produzirá torta de bacalhau, palmito e camarão (R$ 160/1 kg) e torta capixaba tradicional (R$ 150/1 kg). Instagram: @chefarletenunes.
- Encomendas: até 26/03 pelo Whatsapp (27) 99703-4541. Entregas em Vitória e Vila Velha (frete: R$ 15).
CIDA E ÇÃO
- O tradicional bufê de Colatina aceitará pedidos de torta de bacalhau e palmito (R$ 80/1 kg). Instagram: @cidaecao.
- Encomendas: até 31/03 pelo (27) 99875-9079. Fará entregas.
GASTROCHEF
- As chefs Claudia e Gabriela Lima farão a torta capixaba tradicional, com sururu, ostra, camarão, bacalhau, siri, caranguejo e palmito (R$ 180/1kg). Também aceitarão pedidos de torta de bacalhau e palmito (R$ 200/1 kg). Vitória. Instagram: @gastrochef.eventos.
- Encomendas: até 31/03 pelo Whatsapp (27) 99996-0694. Fará entregas.
TIA VALÉRIA
- Feita com palmito fresco, bacalhau e camarão, a torta está disponível em dois tamanhos: 350g (R$ 45) e 900g (R$ 108). A opção na panela de barro, com o utensílio de brinde, sai por R$ 240 (1,8 kg). Vitória. Instagram: @tia.valeria.
- Encomendas: até 30/03 pelo Whatsapp (27) 3323-5757. Fará entregas em Vitória e na região da Praia da Costa (Vila Velha).
PADARIAS E MERCADOS
EXTRABOM E EXTRAPLUS
- Nos supermercados, a torta é composta por bacalhau, palmito, azeite, temperos e batata (R$ 79,90/1 kg) O produto já encontra-se à venda nas lojas e também pode ser encomendado com 24h de antecedência.
- Encomendas e delivery: site do Extrabom e site do Extraplus.
MONTE LÍBANO
- A padaria terá duas opções: torta de bacalhau e de bacalhau com camarão (R$ 119/1kg). Lojas em Vitória e Vila Velha. Instagram: @padariamontelibano.
- Delivery: plataforma própria, iFood e Shipp.
ROTISSERIA SÃO JOSÉ
- Na rotisseria da tradicional rede de supermercados da Grande Vitória, a torta feita com bacalhau, siri, camarão, sururu e palmito sai a R$ 149,90 (1kg). Instagram: @saojosesupermercados.
- Delivery: iFood.