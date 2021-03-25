Vitória ganha nova pizzaria especializada em delivery

Quatro Queijos da Amadah Pizza: gorgonzola, parmesão, muçarela e catupiry Crédito: Arruda e Poubel

Criativa, deliciosa e divertida: assim se define a Amadah! Pizza, nova pizzaria de Vitória especializada em delivery. A inauguração será no sábado, 27/03, e as entregas acontecerão de terça a domingo, das 18h30 às 23h. Os pedidos poderão ser feitos por telefone e Whatsapp no (27) 3097-5000 ou via aplicativo - no momento Shipp e em breve também iFood.

O cardápio tem consultoria do pizzaiolo Pedro Pernambuco, formado pela Scuola Italiana Pizzaioli, e reúne 17 coberturas, salgadas e doces. Além dos sabores clássicos, como Marguerita, Calabresa, Portuguesa e Quatro Queijos, há os menos tradicionais, como Pulled Pork (carne de porco defumada e desfiada, picles de cebola e molho barbecue) e Camarão Sour Cream.

Amadah! Pizza

Com opção integral, as massas são de longa fermentação (48h) e têm dois tamanhos de diâmetro: individual (25 cm) e grande (35 cm). As pizzas individuais custam entre R$ 22 e R$ 49 e as grandes entre R$ 39 e R$ 89. Mais informações no Instagram @amadahpizza

CERVEJA ACHOCOLATADA PARA A PÁSCOA

A Convento Cervejaria, na Serra, lançou para a Páscoa uma versão especialmente achocolatada de sua Porter. A cerveja, chamada de Choco Porter, foi desenvolvida com maltes torrados que têm aromas naturais de chocolate e contém amêndoas de cacau cultivado em Linhares.

A Convento vende a bebida em um kit composto de duas garrafas de 500 ml e um ovo de Páscoa 70% cacau (150g) da Espírito Cacau. Quanto: R$ 69,90. Para comprar, acesse www.dire.to/convento

Choco Porter: cerveja da Convento contém amêndoas de cacau linharense Crédito: Gabriel Lordello

BAGUETES CAPRICHADAS NO DELIVERY

Sanduíches na baguete com recheios e tamanhos variados são a especialidade da Rei Bagueteria, no Bairro República, em Vitória. A lanchonete, que fará 1 ano no dia 28/03, atende por Whatsapp (27) 99726-2045 e iFood. Campeão de vendas, o Filé Mignon vem com filé, molho rosé, muçarela, molho da casa, champignon, azeitona, cebola roxa, alface e tomate, no pão com crosta de parmesão (a partir de R$ 19).

O Filé Mignon é campeão de pedidos na Rei Bagueteria, em Vitória Crédito: Rei Bagueteria/Instagram

Há quatro tamanhos de baguete: 15, 30 ou 50cm e até 1 metro de comprimento. O cliente também pode montar sua própria combinação, escolhendo do tipo de pão ao molho. Funcionamento: de segunda a sábado, das 17h às 23h. Mais informações no Instagram @reibagueteria