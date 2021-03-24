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Cozinha intuitiva da Bia

Carne moída ensopada com batatinhas e o afeto da comida caseira

Conheça uma das receitas que marcaram a infância da colunista Bia Brunow e está presente no dia a dia de muitos brasileiros

Publicado em 24 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 mar 2021 às 02:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Carne moída com batatinhas, arroz, feijão e ovo frito: comida caseira feita pela chef Bia Brunow
Carne moída, arroz, feijão e ovo frito: prato caseiro resgata memórias de infância  Crédito: Bia Brunow
A comida caseira é a mais valiosa do mundo. E não me refiro a preço, mesmo considerando a ultrajante alta dos insumos da mesa brasileira. Já devo ter dito isso antes mas, do cozinheiro raiz ao chef estrelado, sou capaz de jurar que se pudessem escolher um prato na vida seria aquele que os leva para casa.
Arroz branquinho com bastante alho, feijão vermelho ou preto em caldo, carne moída ensopada com batatinha e um ovinho frito. Esse é o meu prato preferido de todos os tempos. Quando criança, era a Nininha que fazia. Eu e meus irmãos dizíamos que ela era nossa segunda mãe.

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Ela cozinhava como ninguém e ainda fazia "nescau crocante" (porque era tanto açúcar que ele acabava por não dissolver). Hoje em dia tento reproduzir essa memória afetiva tão deliciosa e, embora falte o tempero da fome pós-escola e da infância que já ficou para trás, às vezes essa comidinha me dá exatamente o conforto que eu só encontrava no colo da querida Nininha.

CARNE MOÍDA ENSOPADA COM BATATINHAS

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 500g de carne moída fresca (patinho, acém…)
  • 2 cebolas brancas cortadas em cubos
  • 5 dentes de alho batidos ou cortados em pedaços pequenos
  • 1 rama de talos de coentro bem picados
  • 1 pimentão verde médio cortado em cubos
  • 4 tomates italianos cortado em cubos
  • 2 cenouras cortadas em cubos ou raladas
  • 3 batatas médias cortadas em cubos de 5 cm
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Azeitona verde picada (a gosto)
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela de fundo grosso, acrescente um fio de óleo ou azeite e refogue o alho, a cebola, os talos de coentro e a cenoura.
  2.  Acrescente a carne moída batendo com a colher até ficar soltinha, sem grumos. Uma boa dica é não usar panelas muito pequenas para facilitar esse processo de “soltar” a carne. 
  3. Já tempere com um pouco de sal e pimenta-do-reino e deixe refogar bem. 
  4. Junte as batatas (não há necessidade de cozinhá-las antes) e, em seguida, os tomates. 
  5. Caso o refogado fique ainda um pouco seco, acrescente água até cobrir a carne. 
  6. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por mais ou menos 30 minutos. Por último, acrescente as azeitonas e acerte o tempero, caso seja necessário.
Leia as colunas anteriores de Bia Brunow e acompanhe a colunista também no Instagram

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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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