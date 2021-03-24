Carne moída ensopada com batatinhas e o afeto da comida caseira

Carne moída, arroz, feijão e ovo frito: prato caseiro resgata memórias de infância Crédito: Bia Brunow

A comida caseira é a mais valiosa do mundo. E não me refiro a preço, mesmo considerando a ultrajante alta dos insumos da mesa brasileira. Já devo ter dito isso antes mas, do cozinheiro raiz ao chef estrelado, sou capaz de jurar que se pudessem escolher um prato na vida seria aquele que os leva para casa.

Arroz branquinho com bastante alho, feijão vermelho ou preto em caldo, carne moída ensopada com batatinha e um ovinho frito. Esse é o meu prato preferido de todos os tempos. Quando criança, era a Nininha que fazia. Eu e meus irmãos dizíamos que ela era nossa segunda mãe.

Ela cozinhava como ninguém e ainda fazia "nescau crocante" (porque era tanto açúcar que ele acabava por não dissolver). Hoje em dia tento reproduzir essa memória afetiva tão deliciosa e, embora falte o tempero da fome pós-escola e da infância que já ficou para trás, às vezes essa comidinha me dá exatamente o conforto que eu só encontrava no colo da querida Nininha.

CARNE MOÍDA ENSOPADA COM BATATINHAS

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Execução: fácil



INGREDIENTES:

500g de carne moída fresca (patinho, acém…)

2 cebolas brancas cortadas em cubos



5 dentes de alho batidos ou cortados em pedaços pequenos



1 rama de talos de coentro bem picados



1 pimentão verde médio cortado em cubos



4 tomates italianos cortado em cubos



2 cenouras cortadas em cubos ou raladas



3 batatas médias cortadas em cubos de 5 cm



Sal e pimenta-do-reino

Azeitona verde picada (a gosto)