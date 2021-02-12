Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entre vinhos

Da lata ao screw cap, conheça 5 formas práticas de consumir vinho

Aproveite a folga que se aproxima e permita-se curtir a bebida sem neuras e sem trabalheira, na praia, na piscina, no piquenique ou no churrasco

Públicado em 

12 fev 2021 às 09:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Vinho com tampa de rosca (screw cap)
Vinhos com screw cap dispensam o uso de saca-rolha  Crédito: Shutterstock
Enquanto amante de vinhos, tenho um certo incômodo em relação à (ainda pequena) acessibilidade da bebida e sofro também com o estereótipo que define vinho como coisa de gente metida, fresca. Quantas vezes nos deparamos, em churrascos e festas, com a falta de um tinto ou de um branco em meio aos sempre presentes cerveja e destilado?
Bem, nada tão dramático que uma wine bag não resolva, mas não seria só isso. Quem gosta de beber vinho teria que levar ainda as taças, o saca-rolhas, o balde de gelo e aí quase sempre começam as piadinhas.

Veja Também

Vinho laranja está em alta nas taças: saiba mais sobre a bebida

Tenho falado aqui sobre estilos mais democráticos, como os vinhos em lata e os vinhos para beber com gelo, que se encaixam em diversas ocasiões. Vale insistir no tema porque a bebida ainda carrega o estigma de elitista.
Neste ano, por exemplo. não teremos carnaval, mas imagine ir atrás de um bloquinho de rua chacoalhando uma garrafa, com um monte de gente em volta e um baita calor? Fora de cogitação, não é mesmo? Mas também não precisamos nos preocupar tanto em seguir regras para beber vinho. Elas existem apenas para nos ajudar a apreciá-lo melhor.
Para facilitar esse consumo na folga que vem por aí, separei dicas para você aproveitar o vinho não só em casa ou no restaurante. Permita-se curti-lo, sem neuras, na praia, na piscina, no piquenique, no churrasco e aonde mais você quiser. Saúde! 

WINE BAGS TÉRMICAS

Uma ótima opção para quem vai carregar vinho para beber fora de casa são os rótulos com tampa de rosca (screw cap). São extremamente práticos, fáceis de abrir e não necessitam de saca-rolha. Se você não for beber a garrafa toda, basta rosquear de novo e guardar. Há quem desconfie da qualidade dos vinhos com screw cap, mas esse vedante conserva tão bem quanto as rolhas de cortiça. Vale lembrar que ele é indicado para vinhos que podem ser consumidos mais jovens, como brancos, rosés e alguns tintos de safras mais recentes sem passagem por barricas. 
Estes são indicados para quem quer facilitar a vida de vez. Já existem várias opções no mercado: espumantes, brancos, rosés e tintos. A ideia é que o produto possa ser consumido a qualquer hora e em qualquer lugar, com descontração e praticidade. Outra vantagem da lata é o tamanho - cada uma, geralmente, tem a quantidade de uma taça e meia. É ideal para quem vai beber sozinho e faz com a que a escolha da bebida seja mais democrática.
Alternativa com bom custo-benefício, a bag-in-box é composta de um saco plástico atóxico, de 3 a 5 litros, que acomoda o vinho fechado a vácuo e fica dentro de uma caixa acartonada. A bebida é dispensada por meio de uma torneirinha, diretamente na taça. A bag-in-box impede o contato do ar com o produto, garantindo, assim, sua perfeita conservação até o consumo total. Econômica, é como se quatro garrafas saíssem praticamente pelo valor de duas. Nada de rolha, nada de vidro e nem de abridor, é só colocar na geladeira e se servir.
Para quem ainda não abre mão de apreciar a bebida em taça, vale lembrar das de acrílico, mais leves e seguras. Beber direto na lata ou em copo descartável pode ser um pouco demais para quem curte vinho. A taça permite que ele expresse melhor seus aromas e, segurando pela haste, evita-se aquecer a bebida.
Manter a temperatura ideal do vinho em pleno verão é um desafio, principalmente quando falamos daqueles mais jovens, brancos e rosés ideais para serem consumidos bem geladinhos. Carregar um isopor com gelo para cima e para baixo não é nada prático, mas o mercado do vinho cresceu tanto que já não faltam opções de sacolas térmicas e ninguém precisa mais passar esse aperto. As wine bags térmicas são ótimas para preservar o vinho em meio a oscilações de temperatura, mantendo a bebida conservada por um período maior.
Leia as colunas anteriores e acompanhe a colunista também no Instagram.

Veja Também

Churrasco sem defeitos: 9 dicas para preparar carnes na brasa

Cerveja sem álcool e sem preconceito: confira 3 dicas para provar

Pizza, feijoada e food hall são os destaques da semana na gastronomia

Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

Tópicos Relacionados

Gastronomia opinião vinhos Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
José Darcy Arruda publica vídeo se despedindo da Polícia Civil do ES
Imagem de destaque
Kelly Key convoca fãs a fazer uma corrente de oração após marido sofrer AVC
Falha no controle aéreo suspende pousos e decolagens em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados