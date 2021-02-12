Da lata ao screw cap, conheça 5 formas práticas de consumir vinho

WINE BAGS TÉRMICAS

Uma ótima opção para quem vai carregar vinho para beber fora de casa são os rótulos com tampa de rosca (screw cap). São extremamente práticos, fáceis de abrir e não necessitam de saca-rolha. Se você não for beber a garrafa toda, basta rosquear de novo e guardar. Há quem desconfie da qualidade dos vinhos com screw cap, mas esse vedante conserva tão bem quanto as rolhas de cortiça. Vale lembrar que ele é indicado para vinhos que podem ser consumidos mais jovens, como brancos, rosés e alguns tintos de safras mais recentes sem passagem por barricas.

Estes são indicados para quem quer facilitar a vida de vez. Já existem várias opções no mercado: espumantes, brancos, rosés e tintos. A ideia é que o produto possa ser consumido a qualquer hora e em qualquer lugar, com descontração e praticidade. Outra vantagem da lata é o tamanho - cada uma, geralmente, tem a quantidade de uma taça e meia. É ideal para quem vai beber sozinho e faz com a que a escolha da bebida seja mais democrática.

Alternativa com bom custo-benefício, a bag-in-box é composta de um saco plástico atóxico, de 3 a 5 litros, que acomoda o vinho fechado a vácuo e fica dentro de uma caixa acartonada. A bebida é dispensada por meio de uma torneirinha, diretamente na taça. A bag-in-box impede o contato do ar com o produto, garantindo, assim, sua perfeita conservação até o consumo total. Econômica, é como se quatro garrafas saíssem praticamente pelo valor de duas. Nada de rolha, nada de vidro e nem de abridor, é só colocar na geladeira e se servir.

Para quem ainda não abre mão de apreciar a bebida em taça, vale lembrar das de acrílico, mais leves e seguras. Beber direto na lata ou em copo descartável pode ser um pouco demais para quem curte vinho. A taça permite que ele expresse melhor seus aromas e, segurando pela haste, evita-se aquecer a bebida.