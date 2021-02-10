Churrasco sem defeitos: 9 dicas para preparar carnes na brasa

Deixe a carne descansar

Nos assados brasileiros, a carne vermelha é a estrela, e há uma enorme variedade de bons cortes no mercado além da tradicional (e de preço exorbitante) picanha. Cada um com as suas particularidades. Na hora de assar na brasa, sobretudo com carvão, é muito importante considerar a proporção de gordura desses cortes.

Carnes com a gordura definida tendem a ficar mais suculentas, como é o caso da fraldinha, do contrafilé, da alcatra e da picanha e seus derivados. Para preparar carnes mais robustas como essas, o ideal é selar na churrasqueira colocando sobre o fogo mais alto e virando até que dourem por igual. Só depois disso é indicado que a carne seja transferida para uma fonte de calor menor (ficando mais longe do fogo), onde deve repousar até atingir o ponto desejado pelos convidados.

Cortes mais magros, como maminha e filé mignon, necessitam de cozimento mais rápido para que não ressequem no processo. Mas se ainda sim a preferência for uma carne bem passada, indica-se o processo inverso: deixe por mais tempo em fogo indireto, para que cozinhe lentamente e por inteiro. Se você não tiver problemas com fumaça, experimente dar uma boa pincelada de azeite ou manteiga antes de levar a proteína ao fogo, para obter um sabor mais tostado e marcante.

Em cortes bovinos, que já têm sabor marcante, nada melhor do que o bom e velho sal grosso delicadamente massageado na carne em temperatura ambiente, um pouco antes de ir para o fogo. Se você quiser se aventurar em outras especiarias, como ervas e temperos em pó, tenha em mente que o fogo direto vai, provavelmente, transformar esses temperos em carvão, e podem imprimir um sabor amargo às carnes. Minha dica é usá-las com moderação, sempre envolvidas em azeite ou gordura, para proteger do calor excessivo e acrescentar, em forma de molho, na finalização das peças ou depois do corte.