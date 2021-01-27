De pão de alho a vinagrete, 4 receitas para inovar no churrasco

Um bom churrasco representa tão bem o Brasil quanto samba e futebol. Clima tropical, cerveja gelada, caipirinha, um sonzinho no rádio e uma carninha na brasa: a combinação é tão perfeita que raramente encontramos variações do tradicional vinagrete (ou molho campanha), do pão de alho, da farofa e do feijão tropeiro.
Eu sei que não dá para competir com esses clássicos, mas aqui vão quatro receitas de acompanhamentos para inovar no churrasco, caso você tope arriscar.
BRIOCHINHO DE ALHO COM CREME DE GORGONZOLA
Gosto muito dessa receita por conter porções individuais que ficam bonitas no prato e têm uma textura dos deuses (pão tostadinho por fora e suculento por dentro), além de o resultado ser bom também no forno ou na air fryer.
- INGREDIENTES:
- 6 pães tipo briochinho
- 2 colheres (sopa) de creme de ricota
- 80g de queijo gorgonzola
- 3 dentes de alho ralados
- 3 colheres (sopa) de maionese
- Queijo parmesão e salsinha para finalizar
- Sal, azeite e pimenta-do-reino
Com um mixer ou no pilão, misture o creme de ricota, o queijo gorgonzola, a maionese e o alho. Acerte o sal e tempere com pimenta-do-reino a gosto. Faça cortes em x nos brioches e recheie com o creme. Cubra com o queijo ralado e coloque para gratinar (no forno, na brasa ou na air fryer). Retire quando estiverem dourados e finalize com a salsinha picada.
VINAGRETE DE TOMATINHOS CEREJA COM CEBOLAS TOSTADAS
Essa receita é para a galera que não curte cebola crua. Passar a cebola na frigideira deixa um gostinho de tostado nessa mistura clássica, sem perder o frescor.
- INGREDIENTES:
- 100g de tomatinhos cereja cortados ao meio
- 4 cebolas pérola cortadas em julienne
- Folhas de coentro a gosto
- Suco de ½ limão taiti
- Sal
- ½ pimenta dedo-de-moça cortada em cubinhos sem as sementes
- Azeite a gosto
Não tem mistério. Basta tostar as cebolas e a pimenta dedo-de-moça na frigideira bem quente com um fio de azeite e uma pitada de sal, para que peguem cor mais rápido. Depois misture ainda quente aos tomatinhos. Isso vai fazer com que eles liberem líquido e o molho fique ainda mais suculento.
Para temperar, acrescente antes o sal e o limão e misture. Não coloque o azeite até que tenha corrigido os sabores (ácido e salgado), porque o azeite impede que os temperos (principalmente líquidos) penetrem no ingrediente. Finalize com as folhas de coentro, para que se mantenham mais frescas.
ARROZ BIRO-BIRO
Essa receita é para os dias em que não rolou de fazer (ou comprar) o tropeiro e você quer um acompanhamento com substância que seja mais rapidamente resolvível do que feijão.
- INGREDIENTES:
- 2 xicaras de arroz parboilizado pré-cozido (ou qualquer sobra de arroz)
- 2 linguiças de pernil cortadas em cubos sem a pele
- 100g de bacon cortado em cubos sem a pele
- 1 cebola branca cortada em cubos
- 4 dentes de alho picadinhos
- 4 ovos
- 3 tomates cortados em cubo sem as sementes
- Salsinha a gosto
- Sal e pimenta-do-reino
- Batata palha a gosto
Refogue o bacon e a linguiça sem gordura nenhuma em fogo médio até dourarem. Isso vai fazer com que liberem sua própria gordura. Caso não aconteça, use um fio de azeite ou óleo para ajudar. Acrescente a cebola e o alho para dourar junto das carnes. Abra espaço na panela e jogue os ovos. Tempere com um pouco de sal.
Quando estiverem começando a cozinhar, vá quebrando os ovos para que tenha pedaços maiores (e não ovos mexidos) no meio da mistura. Em seguida, acrescente o arroz pré-cozido à mistura. Acerte o tempero. Desligue o fogo e jogue o tomate em cubos e a salsinha. Gosto de deixar a batata palha apenas para a finalização, para que não murche.
MILHO TOSTADO COM CREME DE QUEIJOS
Essa é minha versão de uma receita maravilhosa da chef Renata Vanzetto. Se você quiser fazer a receita original, dá uma olhada no Instagram dela (@renatavanzetto). É simplesmente um dos aperitivos mais gostosos que já comi.
- INGREDIENTES:
- 3 espigas de milho cozidas e cortadas ao meio
- 4 colheres (sopa) do creme para o pão de alho (vide receita acima)
- 80g de queijo parmesão de boa qualidade
- 1 pitada de páprica defumada
- 1 colher (chá) de molho de pimenta tipo sriracha
- 1 colher (sopa) de farinha panko torrada
- Sal a gosto
Comece tostando os milhos na brasa. Se quiser um resultado ainda melhor, passe uma fina camada de manteiga nas espigas e um toque de sal. Quanto estiverem tostadas, arrume em um prato e cubra com o creme de queijo e alho. Em uma vasilha, misture a páprica, o parmesão, o molho de pimenta e a farinha panko torrada. Cubra as espigas com essa mistura.
A próxima coluna será sobre as estrelas do churrasco: as carnes! Boi, ave, porco, peixe e mariscos ou até vegetais. Estou reunindo dúvidas e sugestões mais frequentes em uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @biabrunow. Conto com a sua ajuda!