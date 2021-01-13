Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cozinha intuitiva da Bia

7 dicas para fazer drinques coloridos e refrescantes em casa

A coluna traz também uma receita de martini com romã, limão siciliano e tomilho, além de sugestões para caprichar nas bebidinhas

Públicado em 

13 jan 2021 às 02:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Drinques criados pela chef Bia Brunow
Já usou frutas congeladas para finalizar drinques? Elas garantem refrescância extra    Crédito: Bia Brunow
Já estamos na segunda semana de janeiro e meus tão desejados dias com os pés para o ar em Guarapari estão a uma pandemia de distância de virar realidade. Enquanto fico em casa, procurando qualquer nesga de vento que me lembre as férias de verão de outrora, sigo buscando formas de trazer a estação um pouco mais para perto - ainda que o calor de Colatina não me deixe esquecer.
Esta coluna é sobre fazer o melhor que pudermos com o que tivermos. Se estou de férias sem poder sair de casa, vou buscar alternativas para que a minha casa seja também um refúgio. Não é Tulum, mas é o que está tendo. E NADA grita mais "férias de verão" do que bons, coloridos e refrescantes drinques.
Drinque criado pela chef Bia Brunow
Frutas são ótimos ingredientes no preparo de bons drinques Crédito: Bia Brunow
Para te inspirar nesse rolê, reuni algumas das minhas formas preferidas de transformar bebidinhas em algo espetacular. Se liga nas dicas:

CRIE DRINQUES SEM ÁLCOOL

Substitua o açúcar cristal ou refinado pelo xarope simples. Para preparar, basta acrescentar a uma panela partes iguais de água e de açúcar e deixar dissolver e reduzir um pouco.
Aproveite a base do xarope simples para fazer versões saborizadas, acrescentando o ingrediente de sua preferência: raspas de limão, gengibre, ervas frescas, frutas vermelhas…
Drinques com frutas? Para uma dose extra de refrescância, congele e finalize os drinques com elas. 
Abuse das polpas congeladas e dos picolés de frutas para combinações mais adocicadas.
Bebidas claras são as mais apropriadas para o verão: espumante, vinho branco, gim, vodca, saquê e cachaça branca estão entre as mais comuns.
Ervas frescas podem dar um toque maravilhoso ao drinque. Enquanto manjericão e hortelã podem ser macerados junto com as frutas, alecrim e tomilho funcionam melhor se colocados em ramas, apenas para aromatizar.
Se for dirigir, aproveite para tentar combinações de frutas, sucos, xaropes e polpas com água com gás ou club soda: a mesma refrescância, sem correr risco.
Drinques criados pela chef Bia Brunow
Gim e aperol estão entre as bebidinhas mais queridas da estação Crédito: Bia Brunow

COLOCANDO EM PRÁTICA

  • Martini com romã, perfume de limão e tomilho
  • 1 dose de gim
  • 30ml de suco de romã (macere as sementes e coe)
  • 30ml de xarope simples ou uma colher de açúcar
  • 1 dose de club soda
  • Raspas de limão siciliano
  • Algumas gotas de limão siciliano 
  • Gelo
  • Sementes de romã e 1 ramo de tomilho para finalizar
Drinques criados pela chef Bia Brunow
Martini com româ, limão e tomilho: beba bem gelado Crédito: Bia Brunow
Encha uma coqueteleira com gelo e acrescente os ingredientes, com exceção das sementes de romã e do ramo de tomilho. Bata até que a coqueteleira fique bem gelada e os ingredientes bem misturados. Separe uma taça. Este drinque funciona bem em taças de martini ou modelo Maria Antonieta. Coe e finalize com as sementes da romã e as folhinhas de tomilho fresco.
Acompanhe a colunista também pelo Instagram ou leia as colunas anteriores.

Veja Também

IPA também é cerveja de verão? Conheça 3 versões mais refrescantes

Confira 5 tendências para o mundo do vinho em 2021

Drinques com vinho rosé: confira 3 receitas fáceis e refrescantes

Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

Tópicos Relacionados

Gastronomia opinião Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados