7 dicas para fazer drinques coloridos e refrescantes em casa

Já usou frutas congeladas para finalizar drinques? Elas garantem refrescância extra Crédito: Bia Brunow

Já estamos na segunda semana de janeiro e meus tão desejados dias com os pés para o ar em Guarapari estão a uma pandemia de distância de virar realidade. Enquanto fico em casa, procurando qualquer nesga de vento que me lembre as férias de verão de outrora, sigo buscando formas de trazer a estação um pouco mais para perto - ainda que o calor de Colatina não me deixe esquecer.

Esta coluna é sobre fazer o melhor que pudermos com o que tivermos. Se estou de férias sem poder sair de casa, vou buscar alternativas para que a minha casa seja também um refúgio. Não é Tulum, mas é o que está tendo. E NADA grita mais "férias de verão" do que bons, coloridos e refrescantes drinques.

Frutas são ótimos ingredientes no preparo de bons drinques Crédito: Bia Brunow

Para te inspirar nesse rolê, reuni algumas das minhas formas preferidas de transformar bebidinhas em algo espetacular. Se liga nas dicas:

CRIE DRINQUES SEM ÁLCOOL Substitua o açúcar cristal ou refinado pelo xarope simples. Para preparar, basta acrescentar a uma panela partes iguais de água e de açúcar e deixar dissolver e reduzir um pouco. Aproveite a base do xarope simples para fazer versões saborizadas, acrescentando o ingrediente de sua preferência: raspas de limão, gengibre, ervas frescas, frutas vermelhas… Drinques com frutas? Para uma dose extra de refrescância, congele e finalize os drinques com elas. Abuse das polpas congeladas e dos picolés de frutas para combinações mais adocicadas. Bebidas claras são as mais apropriadas para o verão: espumante, vinho branco, gim, vodca, saquê e cachaça branca estão entre as mais comuns. Ervas frescas podem dar um toque maravilhoso ao drinque. Enquanto manjericão e hortelã podem ser macerados junto com as frutas, alecrim e tomilho funcionam melhor se colocados em ramas, apenas para aromatizar. Se for dirigir, aproveite para tentar combinações de frutas, sucos, xaropes e polpas com água com gás ou club soda: a mesma refrescância, sem correr risco.

Gim e aperol estão entre as bebidinhas mais queridas da estação Crédito: Bia Brunow

COLOCANDO EM PRÁTICA

Martini com romã, perfume de limão e tomilho

1 dose de gim



30ml de suco de romã (macere as sementes e coe)



30ml de xarope simples ou uma colher de açúcar



1 dose de club soda



Raspas de limão siciliano



Algumas gotas de limão siciliano



Gelo



Sementes de romã e 1 ramo de tomilho para finalizar

Martini com româ, limão e tomilho: beba bem gelado Crédito: Bia Brunow

Encha uma coqueteleira com gelo e acrescente os ingredientes, com exceção das sementes de romã e do ramo de tomilho. Bata até que a coqueteleira fique bem gelada e os ingredientes bem misturados. Separe uma taça. Este drinque funciona bem em taças de martini ou modelo Maria Antonieta. Coe e finalize com as sementes da romã e as folhinhas de tomilho fresco.