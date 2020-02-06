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Drinques com vinho rosé: confira 3 receitas fáceis e refrescantes

Receitas têm como base um tipo de vinho rosé indicado para ser consumido com cubos de gelo, facilmente encontrado em supermercados e adegas especializadas

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 14:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 14:28
Drinques refrescantes preparados com vinho rosé  Crédito: Mapa Comunicação/Divulgação
  • ORANGE ROSÉ
  • Ingredientes:
  • 150 ml vinho rosé específico para beber com cubos de gelo
  • 2 lascas de melão orange
  • 1 lichia fresca
  • ½ colher de chá de cardamomos levemente esmagados
  • 3 cubos de gelo
  • Modo de preparo:
  • Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira e sirva o drinque em uma taça de vinho. 
Orange Rosé Crédito: Mapa Comunicação/Divulgação
  • LOUVRE
  • Ingredientes:
  • 150 ml de vinho rosé específico para beber com cubos de gelo
  • 2 fatias de tangerina
  • 2 lascas de canela
  • 2 unidades de anis estrelado
  • 1 talo de alecrim fresco
  • 3 cubos de gelo
  • Modo de preparo:
  • Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira e sirva o drinque em uma taça de vinho.
Louvre Crédito: Mapa Comunicação/Divulgação
  • PARIS ROSÉ
  • Ingredientes:
  • 150 ml de vinho rosé específico para beber com cubos de gelo
  • ½ colher (chá) de zimbro
  • 3 pétalas de hibisco desidratado
  • 3 folhas de hortelã
  • 3 cubos de gelo
  • Modo de preparo:
  • Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira e sirva o drinque em uma taça de vinho.
Drinque Paris Rosé Crédito: Mapa Comunicação/Divulgação
Fonte: Rosé Piscine. 

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