Drinques com vinho rosé: confira 3 receitas fáceis e refrescantes

- ORANGE ROSÉ
- Ingredientes:
- 150 ml vinho rosé específico para beber com cubos de gelo
- 2 lascas de melão orange
- 1 lichia fresca
- ½ colher de chá de cardamomos levemente esmagados
- 3 cubos de gelo
- Modo de preparo:
- Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira e sirva o drinque em uma taça de vinho.
- LOUVRE
- Ingredientes:
- 150 ml de vinho rosé específico para beber com cubos de gelo
- 2 fatias de tangerina
- 2 lascas de canela
- 2 unidades de anis estrelado
- 1 talo de alecrim fresco
- 3 cubos de gelo
- Modo de preparo:
- Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira e sirva o drinque em uma taça de vinho.
- PARIS ROSÉ
- Ingredientes:
- 150 ml de vinho rosé específico para beber com cubos de gelo
- ½ colher (chá) de zimbro
- 3 pétalas de hibisco desidratado
- 3 folhas de hortelã
- 3 cubos de gelo
- Modo de preparo:
- Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira e sirva o drinque em uma taça de vinho.
Fonte: Rosé Piscine.