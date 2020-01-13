Trilogia de filé: veja receita de finger foods do chef Juarez Campos

- STEAK TARTARE A CAVALO
- Ingredientes:
- 100g de filé mignon
- 2 colheres (chá) de cebola picada aferventada
- 1 colher (chá) de pepino em conserva picado
- 1 colher (chá) de alcaparra picada
- 1 colher (chá) de salsa picada
- 1 colher (chá) de molho inglês
- 1 colher (café) de mostarda
- 1 colher (café) de suco de limão
- 2 colheres (chá) de azeite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 4 ovos de codorna
- 4 torradas de pão de forma no mesmo diâmetro do ovo de codorna estrelado.
MODO DE PREPARO:
Misture todos os ingredientes, exceto o ovo de codorna e acerte o tempero. Montagem: sobre as quatro torradas, coloque um aro com o mesmo diâmetro e monte, nele, o steak tartare. Sobre ele, coloque o ovo de codorna frito salpicado com um pouco de flor de sal sobre a gema.
- FILÉ ACEBOLADO COM FRITAS
- Ingredientes:
- 4 escalopes de filé mignon com 25g cada um
- 2 cebolas pérolas descascadas em rodelas finas
- 1 colher (sopa) de óleo
- 2 colheres (sopa) de caldo de carne
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 4 chips de batata
MODO DE PREPARO:
Doure os escalopes no óleo em uma frigideira que não seja antiaderente, até o ponto desejado. Reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola até murchar bem e a crosta formada pela carne começar a soltar. Coloque o caldo de carne, deixe reduzir e acerte o tempero. Montagem: sobre cada batata, coloque um escalope e, sobre o escalope, o molho acebolado.
- FILÉ À MILANESA
- Ingredientes:
- 4 cubos de filé mignon de 25g cada um
- Trigo
- 1 ovo batido
- Farinha de rosca
- Sal e pimenta-do-reino
- 4 colheres de molho de tomate.
MODO DE PREPARO:
Tempere os cubos de filé com sal e pimenta-do-reino, empane no trigo, ovo e farinha de rosca, retirando sempre o excesso. Deixe no freezer durante 15 minutos e frite em imersão até dourar. Montagem: faça quatro círculos com quatro colheres (sopa) de molho de tomate e, sobre ele, coloque os cubos de filé à milanesa.
Rendimento:
4 porções de cada finger food.
Complexidade:
Fácil.