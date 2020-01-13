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Trilogia de filé: veja receita de finger foods do chef Juarez Campos

Steak tartare a cavalo, filé acebolado sobre chips de batata e filé à milanesa com molho de tomate são pequenas releituras de pratos famosos à base de mignon bovino

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 19:41
Trilogia de filé do chef Juarez Campos Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
  • STEAK TARTARE A CAVALO
  • Ingredientes:
  • 100g de filé mignon 
  • 2 colheres (chá) de cebola picada aferventada 
  • 1 colher (chá) de pepino em conserva picado 
  • 1 colher (chá) de alcaparra picada 
  • 1 colher (chá) de salsa picada 
  • 1 colher (chá) de molho inglês 
  • 1 colher (café) de mostarda 
  • 1 colher (café) de suco de limão 
  • 2 colheres (chá) de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 4 ovos de codorna 
  • 4 torradas de pão de forma no mesmo diâmetro do ovo de codorna estrelado.

MODO DE PREPARO:

Misture todos os ingredientes, exceto o ovo de codorna e acerte o tempero. Montagem: sobre as quatro torradas, coloque um aro com o mesmo diâmetro e monte, nele, o steak tartare. Sobre ele, coloque o ovo de codorna frito salpicado com um pouco de flor de sal sobre a gema.
  • FILÉ ACEBOLADO COM FRITAS
  • Ingredientes:
  • 4 escalopes de filé mignon com 25g cada um
  • 2 cebolas pérolas descascadas em rodelas finas 
  • 1 colher (sopa) de óleo 
  • 2 colheres (sopa) de caldo de carne 
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto 
  • 4 chips de batata

MODO DE PREPARO:

Doure os escalopes no óleo em uma frigideira que não seja antiaderente, até o ponto desejado. Reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola até murchar bem e a crosta formada pela carne começar a soltar. Coloque o caldo de carne, deixe reduzir e acerte o tempero. Montagem: sobre cada batata, coloque um escalope e, sobre o escalope, o molho acebolado.
  • FILÉ À MILANESA
  • Ingredientes: 
  • 4 cubos de filé mignon de 25g cada um 
  • Trigo 
  • 1 ovo batido 
  • Farinha de rosca 
  • Sal e pimenta-do-reino 
  • 4 colheres de molho de tomate.

MODO DE PREPARO:

Tempere os cubos de filé com sal e pimenta-do-reino, empane no trigo, ovo e farinha de rosca, retirando sempre o excesso. Deixe no freezer durante 15 minutos e frite em imersão até dourar. Montagem: faça quatro círculos com quatro colheres (sopa) de molho de tomate e, sobre ele, coloque os cubos de filé à milanesa.

Rendimento:

4 porções de cada finger food. 

Complexidade:

Fácil.

Receitas de Juarez Campos, chef do restaurante Oriundi e do espaço Casa do Chef Juarez, em Vitória.

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