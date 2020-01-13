Trilogia de filé: veja receita de finger foods do chef Juarez Campos

Trilogia de filé do chef Juarez Campos Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo

STEAK TARTARE A CAVALO

Ingredientes:

100g de filé mignon

2 colheres (chá) de cebola picada aferventada

1 colher (chá) de pepino em conserva picado

1 colher (chá) de alcaparra picada

1 colher (chá) de salsa picada

1 colher (chá) de molho inglês

1 colher (café) de mostarda

1 colher (café) de suco de limão

2 colheres (chá) de azeite



Sal e pimenta-do-reino a gosto



4 ovos de codorna

4 torradas de pão de forma no mesmo diâmetro do ovo de codorna estrelado.



MODO DE PREPARO:

Misture todos os ingredientes, exceto o ovo de codorna e acerte o tempero. Montagem: sobre as quatro torradas, coloque um aro com o mesmo diâmetro e monte, nele, o steak tartare. Sobre ele, coloque o ovo de codorna frito salpicado com um pouco de flor de sal sobre a gema.

FILÉ ACEBOLADO COM FRITAS

Ingredientes:

4 escalopes de filé mignon com 25g cada um



2 cebolas pérolas descascadas em rodelas finas

1 colher (sopa) de óleo

2 colheres (sopa) de caldo de carne

Sal e pimenta-do-reino a gosto

4 chips de batata



MODO DE PREPARO:

Doure os escalopes no óleo em uma frigideira que não seja antiaderente, até o ponto desejado. Reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola até murchar bem e a crosta formada pela carne começar a soltar. Coloque o caldo de carne, deixe reduzir e acerte o tempero. Montagem: sobre cada batata, coloque um escalope e, sobre o escalope, o molho acebolado.

FILÉ À MILANESA

Ingredientes:

4 cubos de filé mignon de 25g cada um

Trigo

1 ovo batido

Farinha de rosca

Sal e pimenta-do-reino

4 colheres de molho de tomate.

MODO DE PREPARO:

Tempere os cubos de filé com sal e pimenta-do-reino, empane no trigo, ovo e farinha de rosca, retirando sempre o excesso. Deixe no freezer durante 15 minutos e frite em imersão até dourar. Montagem: faça quatro círculos com quatro colheres (sopa) de molho de tomate e, sobre ele, coloque os cubos de filé à milanesa.