Caipirinha de limão com rapadura: aprenda receita e arrase

Corte o limão meio retirando a parte branca do centro da fruta para que não amargue. Faça cortes na casca para facilitar a maceração. Coloque as partes do limão dentro do copo. Acrescente as duas colheres de rapadura ralada. Macere apenas para retirar o líquido do limão e tome cuidado para não extrair o suco da casca, pois amarga a bebida. Complete até a boca do copo com gelo picado e com a cachaça. Mexa bem e sirva.