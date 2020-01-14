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Caipirinha de limão com rapadura: aprenda receita e arrase

Quer dar um toque diferente mas bem brasileiro ao drinque que é símbolo nacional? Aposte na rapadura, como sugere o chef paulista Melchior Neto

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 16:00
Caipirinha de limão adoçada com rapadura Crédito: Máxima/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 100 ml de cachaça branca
  • 2 colheres de sopa de rapadura ralada
  • 1 limão inteiro
  • Gelo picado

 MODO DE PREPARO:

Corte o limão meio retirando a parte branca do centro da fruta para que não amargue. Faça cortes na casca para facilitar a maceração. Coloque as partes do limão dentro do copo. Acrescente as duas colheres de rapadura ralada. Macere apenas para retirar o líquido do limão e tome cuidado para não extrair o suco da casca, pois amarga a bebida. Complete até a boca do copo com gelo picado e com a cachaça. Mexa bem e sirva.  

Receita do chef Melchior Neto, dos restaurantes Bistrô 558, Gema e Botequim Carioca, em Santo André-SP.

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