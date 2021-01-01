Confira 5 tendências para o mundo do vinho em 2021

VIDROS LEVES E LATAS

A possibilidade de realizar encontro de vinho virtual era impensável antes da Covid-19. No entanto, os eventos online permitiram uma aproximação ainda maior com sommeliers, vinícolas e enólogos de todas as partes do mundo, e de forma muito mais ágil, privativa e econômica. Certamente é uma tendência que veio para ficar, mesmo depois da vacina.

Com a restrição das idas aos supermercados e às lojas especializadas, o e-commerce cresceu. Vinícolas e importadoras também passaram a realizar vendas diretas. Muitas empresas investiram em logística e em canais online para engajar seus consumidores e aproximá-los cada vez mais de quem está por trás do produto. A compra direta com o produtor pela internet deve aumentar ainda mais, principalmente entre vinícolas menores e não tão conhecidas. Assim como as compras coletivas entre os enófilos que se reúnem para minimizar o valor do frete e facilitar o envio das garrafas.

O ano de 2020 também trouxe uma ótima oportunidade para o mercado de vinhos nacionais. Com o dólar mais alto, o vinho importado ficou mais caro. O vinho nacional tornou-se mais competitivo: houve um aumento de 27,8% na escolha de garrafas nacionais. O levantamento é de uma pesquisa da Organização Internacional de Vinícolas e Vinhos (OIV). É o momento ideal para as vinícolas nacionais conquistarem cada vez mais os consumidores brasileiros, e vale lembrar que o Brasil teve, em 2020, uma das melhores safras da história. E promete!

Os vinhos orgânicos simples, biodinâmicos e naturais estão ganhando cada vez mais espaço na preferência dos consumidores. Normalmente produzidos de maneira sustentável, possuem um sistema de base ecológica muito melhor para o meio ambiente e são vistos como uma grande aposta para o futuro da indústria. Além das opções mais naturais, os consumidores também estão buscando brancos aromáticos, vinhos mais frescos, exemplares com baixo teor de álcool e tintos com menos taninos.