Espírito Santo supera São Paulo na importação de vinhos

Garrafas de vinho: Espírito Santo se destacou na importação da bebida Crédito: Gustavo Aguilar/Pixabay

Espírito Santo superou São Paulo no volume de vinhos importados no período de janeiro a novembro deste ano. Enquanto os portos capixabas receberam 30.832.390 de itens, os terminais paulistas contabilizaram 29.065.264, segundo dados levantados pelo Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do ES (Sindiex) a pedido da coluna.

Embora em quantidade a liderança fique com o Espírito Santo, em valores é São Paulo quem apresenta o melhor resultado. Nos 11 meses de 2020, por aqui foram importados US$ 71,2 milhões (FOB) enquanto lá foram registrados R$ 99,6 milhões (FOB).

Outra curiosidade, de acordo com o levantamento do Sindiex, é o fato de ser a primeira vez, pelo histórico dos últimos cinco anos, que o Espírito Santo toma a dianteira. Considerando os anos completos de 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015, o Estado sempre ficou atrás de São Paulo em quantidade e valores (US$).

Também chama a atenção o fato de, mesmo faltando contabilizar os dados do mês de dezembro para fechar o ano, o Estado registra uma marca superior a de 2019. No ano passado, ao longo de 12 meses, foram importados pelo Espírito Santo mais de 23 milhões de mercadorias, enquanto neste ano o número é de quase 31 milhões de produtos.

Para especialistas, a instalação ao longo dos últimos anos de empresas do segmento de bebidas, especialmente aquelas com forte atuação na venda on-line, tem contribuído para incrementar a atividade econômica local, situação que é reforçada pelo presidente do Sindiex, Sidemar Acosta.

“O Espírito Santo sempre foi um importante importador de vinhos e aqui se encontram os maiores e-commerces da bebida da América Latina. Neste ano, por conta da pandemia, as vendas on-line no Brasil tiveram um salto, inclusive nesse segmento. O Sindiex vem acompanhando de perto as operações de importações para que esse crescimento não reflita em problemas operacionais”, frisou.

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

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O Estado de São Paulo pediu vista justificando precisar de mais tempo para avaliar a sugestão capixaba, que prevê a redução da alíquota a 4,5% desde que haja a contrapartida da empresa em ampliar em pelo menos 50% a quantidade média de operações semanais.

Mesmo com o posicionamento de São Paulo, integrantes do governo estadual estão confiantes de que a redução do imposto será aprovada no próximo ano, contribuindo para estimular as operações marítimas no Espírito Santo.

ORDEM GLOBAL E OPORTUNIDADES

Dados apresentados pelo presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) – Banco dos Brics -, Marcos Troyjo, em live sobre cenário econômico e político para 2021, chamou atenção do empresariado capixaba. O PIB combinado – medido pelo poder de qualidade de compra – das economias do G7 é de US$ 40 trilhões, enquanto que dos sete países emergentes já ultrapassa a casa dos US$ 50 trilhões.

"Será que vamos continuar neste processo de desglobalização que vivemos nos últimos 12 anos? Esses dados já confirmam que há mudanças dos pesos relativos e das economias emergentes do PIB mundial" Marcos Troyjo - Presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD)

Troyjo, que é diplomata e já foi ex-secretário de comércio exterior e de assuntos internacionais, acredita que nos próximos anos o fluxo de investimentos seja majoritamente com os acordos comerciais. “Os tratados, como o Mercosul e o recente firmado na Ásia Pacífica, são muito importantes para o comércio internacional”.

Em sua palestra, o presidente do Banco dos Brics pontuou ainda a importância das reformas estruturais internas nos países, visando o aumento da competitividade, e da retenção de talentos. “O talento é o fator determinante de produção. E talento daqui em diante vai descolar da sua definição e significará responder à pergunta: o que mais você pode fazer além do que já é bom? Do ponto de vista empresarial, uma reinvenção corporativa. Do ponto de vista das nações, agregação de valor”.

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