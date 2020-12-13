Setor de rochas: crise fica para trás e empresas planejam contratações

Indústria de rochas: Em novembro, setor registrou alta de 36,7% no faturamento nacional na comparação com o mesmo mês de 2019 Crédito: Mineração Marianelli/Divulgação

As empresas do setor de rochas ornamentais chegam ao final de 2020 com perspectivas e resultados bem diferentes daqueles que colheram especialmente no segundo trimestre deste ano, quando sofreram os impactos da crise sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus.

Uma pesquisa feita pelo Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo (Sindirochas) e pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) entre os dias 3 e 8 de dezembro mostra que, para a maioria dos negócios, a crise ficou para trás e mais da metade das empresas ouvidas têm planos de contratar nos próximos meses.

De acordo com o levantamento, 86% das companhias participantes informaram que não sentem mais os reflexos da crise sanitária mundial causada pela Covid-19 ou quando ainda registram algum impacto dizem ser em baixa escala. Diante da recuperação, as indústrias estão reforçando seus quadros de pessoal.

Tanto é que 46% delas realizaram admissões em novembro e, para este mês, 43% indicaram a intenção de contratar pessoal. Além disso, 11% das empresas informaram que planejam novas contratações no primeiro bimestre de 2021.

A motivação para a ampliação de quadros vem dos números dos últimos meses. Em novembro, por exemplo, 71% das empresas exportadoras contabilizaram crescimento em relação ao mesmo mês do ano passado.

A percepção apontada pelos empresários na consulta foi confirmada no fechamento das exportações brasileiras e capixabas em novembro, quando o setor somou faturamento nacional 36,7% maior do que o registrado em igual período de 2019 e alta de 36,2% entre as exportações capixabas, na mesma base de comparação. Até agora o segmento enviou para o exterior cerca de US$ 900 milhões, desse montante, US$ 740 milhões correspondem às exportações capixabas, conforme dados passados pelo Centrorochas e Sindirochas à coluna.

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O setor também registrou crescimento no mercado interno. Para as empresas com atuação nos mercados interno e externo, 75% indicaram que novembro de 2020 foi melhor que novembro de 2019. Entre aquelas que hoje atuam apenas no mercado interno, 72% indicaram interesse em expandir os negócios para o mercado internacional.

A pesquisa apontou ainda a expectativa para dezembro deste ano. Entre as empresas participantes com negócios no mercado interno, incluindo aquelas que atuam nos dois mercados, 53% apresentam expectativas de crescimento para este mês em relação a dezembro de 2019. Já entre as que têm foco no mercado internacional, 43% esperam crescimento, na mesma base de comparação. Ainda neste comparativo, a estabilidade foi apontada por 33% com atuação no mercado interno e 29% entre aquelas com mercados externos.

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