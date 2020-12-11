ES oferece servidores à União para destravar cargas no Porto de Vitória

Vista aérea do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação

governo do Espírito Santo ofereceu ceder 10 servidores técnicos, sendo oito agrônomos e dois veterinários, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) com o objetivo de ajudar a reduzir a fila de cargas, da área vegetal, paradas no Porto de Vitória

Nos últimos meses, tem sido frequente a reclamação de empresários e representantes do setor do comércio exterior em relação ao tempo de desembaraço de produtos que chegam pelos terminais capixabas.

A demora no trâmite traz alguns reflexos para o setor produtivo: os custos de armazenagem ficam mais elevados, as empresas acabam não conseguindo cumprir prazos junto a clientes e até mesmo começam a optar por operações alternativas, como descarregar suas mercadorias em portos vizinhos, a exemplo do Rio de Janeiro, e trazer a carga por rodovia para o Espírito Santo, o que, em muitos casos, eleva o custo do frete.

A lentidão para liberar as mercadorias foi justificada pelo superintendente do Mapa no Espírito Santo, Aureliano Nogueira da Costa, em entrevista à TV Gazeta, no final de novembro. Na ocasião, ele explicou que a demanda havia aumentado significativamente, com mais de 1.500 processos, e que o órgão estava com redução do seu quadro de colaboradores em função da pandemia do novo coronavírus.

A coluna procurou o Mapa para saber sobre a situação atual do desembaraço no Porto de Vitória e também se o governo federal irá aceitar o suporte oferecido pelo governo capixaba. Até o momento desta publicação, fechada no dia 10/12, entretanto, não teve retorno.

Atualização: O Mapa respondeu à demanda da coluna no final da tarde do dia 11. Na ocasião, explicou que a ajuda oferecida pelo governo capixaba é bem-vinda, mas que a "proposta será analisada, tecnicamente, pela Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) e pela área jurídica desta pasta". O Mapa respondeu à demanda da coluna no final da tarde do dia 11. Na ocasião, explicou que a ajuda oferecida pelo governo capixaba é bem-vinda, mas que a "proposta será analisada, tecnicamente, pela Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) e pela área jurídica desta pasta". O conteúdo completo sobre o posicionamento do órgão pode ser conferido neste link.

RETOMADA DA ECONOMIA

Segundo uma fonte, a mobilização estadual envolve as secretarias de Agricultura (Seag) e Desenvolvimento (Sedes), além do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). A ideia de compartilhar os profissionais, sem um tempo determinado, tem o intuito de acelerar os processos no órgão federal e ajudar na retomada da economia, especialmente dada a vocação capixaba para o comércio exterior.