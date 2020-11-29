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Rochas ornamentais

Fábrica de empresa capixaba nos EUA faz americanos serem premiados

Investimento milionário do Grupo Guidoni em uma planta industrial rendeu prêmio ao condado de Telfair, na Geórgia

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

29 nov 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Fábrica do grupo capixaba Guidoni em Telfair, na Geórgia, Estados Unidos
Fábrica do grupo capixaba Guidoni em Telfair, na Geórgia, Estados Unidos Crédito: Guidoni/Divulgação
Sede das instalações do grupo capixaba Guidoni nos Estados Unidos, o condado de Telfair, na Geórgia, conquistou o prêmio Small Community Deal por seus esforços em atrair investimentos para o Estado norte-americano. A premiação é concedida todos os anos pela Georgia Economic Developers Association (Associação de Desenvolvimento Econômico da Geórgia, em tradução livre) em reconhecimento ao empenho de cidades de pequeno, médio e grande porte em desenvolver economicamente o Estado.
Com investimento de US$ 96 milhões (R$ 512,6 milhões), a nova planta do grupo - que atua há 30 anos no mercado - está com 49% de suas instalações prontas e tem previsão de funcionamento total no final de 2021. A fábrica norte-americana terá quatro linhas de produção dedicadas à Topzstone, que é a linha de superfícies em quartzo do Grupo Guidoni, e produzirá cerca de 22 mil m² de chapas por mês.
A premiação contou com a presença de Bert Brantley, subchefe do Gabinete para Assuntos Governamentais do governador Brian Kemp, Paula Anderson, presidente da Câmara de Comércio do Condado de Telfair, Debbie Bullard, autoridade de Desenvolvimento do Condado de Telfair, e Daniel Vaz de Melo Sá, representante do Grupo Guidoni nos Estados Unidos.
A companhia capixaba está presente em mais de 70 países em cinco continentes e é a maior exportadora de rochas do Brasil. Em seu portfólio estão soluções voltadas a revestimentos para indústrias, distribuidores, marmoristas, profissionais de arquitetura e decoração.  Composto por mais de 20 empresas especializadas na extração e no beneficiamento de rochas ornamentais, é considerado um dos maiores produtores e comerciantes de granitos do mundo.
Ao todo, o grupo capixaba abastece o mercado nacional e internacional com 15.000 m³ de blocos brutos por mês e 170.000 m² de beneficiamento de pedras naturais. Para atender a todos os clientes, a indústria conta com uma área total no Brasil de mais de 100.000 m².

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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