Fábrica de empresa capixaba nos EUA faz americanos serem premiados

Fábrica do grupo capixaba Guidoni em Telfair, na Geórgia, Estados Unidos Crédito: Guidoni/Divulgação

Sede das instalações do grupo capixaba Guidoni nos Estados Unidos , o condado de Telfair, na Geórgia, conquistou o prêmio Small Community Deal por seus esforços em atrair investimentos para o Estado norte-americano. A premiação é concedida todos os anos pela Georgia Economic Developers Association (Associação de Desenvolvimento Econômico da Geórgia, em tradução livre) em reconhecimento ao empenho de cidades de pequeno, médio e grande porte em desenvolver economicamente o Estado.

Com investimento de US$ 96 milhões (R$ 512,6 milhões), a nova planta do grupo - que atua há 30 anos no mercado - está com 49% de suas instalações prontas e tem previsão de funcionamento total no final de 2021. A fábrica norte-americana terá quatro linhas de produção dedicadas à Topzstone, que é a linha de superfícies em quartzo do Grupo Guidoni, e produzirá cerca de 22 mil m² de chapas por mês.

A premiação contou com a presença de Bert Brantley, subchefe do Gabinete para Assuntos Governamentais do governador Brian Kemp, Paula Anderson, presidente da Câmara de Comércio do Condado de Telfair, Debbie Bullard, autoridade de Desenvolvimento do Condado de Telfair, e Daniel Vaz de Melo Sá, representante do Grupo Guidoni nos Estados Unidos.

A companhia capixaba está presente em mais de 70 países em cinco continentes e é a maior exportadora de rochas do Brasil. Em seu portfólio estão soluções voltadas a revestimentos para indústrias, distribuidores, marmoristas, profissionais de arquitetura e decoração. Composto por mais de 20 empresas especializadas na extração e no beneficiamento de rochas ornamentais, é considerado um dos maiores produtores e comerciantes de granitos do mundo.