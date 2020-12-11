Economia do ES cresce 9,3% no 3º trimestre, mas não recupera perdas

Movimentação no comércio de rua em Vila Velha: setor têm se destacado Crédito: Carlos Alberto Silva

A atividade econômica do Espírito Santo cresceu 9,3% no terceiro trimestre deste ano, comparado com o segundo, segundo aponta o Indicador de Atividade Econômica (IAE), produzido pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial do Estado (Ideies), entidade do Sistema Findes

Os dados, divulgados nesta sexta-feira (11) em coletiva de imprensa, mostram que o resultado reverteu parte considerável da forte queda do trimestre anterior (-12,4%), tirando o Estado da recessão técnica após dois trimestres consecutivos de retração.

Porém, apesar da boa notícia, o resultado do terceiro trimestre deste ano ainda não foi suficiente para recuperar as perdas na economia ao longo de 2020. De janeiro a setembro, a economia capixaba acumula uma queda de 6%, em relação ao mesmo período de 2019. Todas as atividades econômicas apresentaram perdas no período.

No terceiro trimestre de 2020, a indústria (com alta de 19,1%) e o setor de comércio e serviços (7,9%) foram os principais responsáveis pelo resultado positivo do PIB capixaba. Já a agropecuária manteve-se praticamente estável (0,1%).

Dentro do setor de comércio e serviços, as atividades comerciais se destacaram, registrando crescimento de 26%. A gerente do Observatório da Indústria do Ideies, Marília Silva, lembra que o setor teve uma queda muito expressiva no segundo trimestre, com as restrições das atividades.

"O comércio tem reagido em 'V' e já supera o desempenho que tinha antes da pandemia da Covid-19. Vemos muito claramente que o comércio não só se recuperou como também está tendo um ano muito proveitoso devido ao auxílio emergencial que foi dado e aumentou a renda de muitas famílias", comenta a economista.

Já o economista-chefe da Findes e diretor do Ideies, Marcelo Saintive, alerta que apesar do resultado do terceiro trimestre de 2020 na comparação com o segundo dar a impressão de que a economia se recupera em 'V', na análise das demais bases de comparação, os resultados seguem negativos.

"No acumulado do ano, no Estado, todos os setores apresentam queda. O resultado ainda é insuficiente para recuperar as perdas causadas pela pandemia, com a atividade econômica do Estado estando 4,1% abaixo do patamar de atividade do primeiro trimestre de 2020 e 4,3% abaixo do quarto trimestre de 2019, no período pré-pandemia", explica.