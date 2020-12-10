Escolas alegam gastos extras e reajustam mensalidade em até 6% no ES

As mensalidades das escolas particulares do Espírito Santo ficarão até 6% mais caras em 2021. Entre os motivos para aplicar o reajuste estão, segundo as instituições, o aumento de custo que as unidades de ensino tiveram ao longo de 2020 e a projeção de inflação para este ano, que deve superar os 4% segundo previsões de analistas do Banco Central. Além disso, os estabelecimentos relatam que estão tendo uma procura por matrícula acima do esperado.
As escolas de todos os níveis de ensino alegam ainda que tiveram que se adaptar a realidade que à pandemia do novo coronavírus trouxe em 2020. Um novo modelo de ensino teve que ser posto em prática por elas para que pudessem dar conta da grade curricular e de prestar o serviço contratado. As empresas afirmam ainda que precisaram cativar os pais e responsáveis para que eles rematriculassem os alunos em 2021.
Do total de 24 escolas, desde creches ao ensino médio, procuradas por A Gazeta, 15 responderam, sendo que uma informou que prefere não participar da matéria e duas que não divulgam as informações solicitadas. Outras nove não atenderam a reportagem.
Entre 12 instituições que forneceram informações, dez disseram que haverá reajuste em 2021 e apenas duas falaram que o valor será o mesmo de 2020. (Veja no final da matéria a lista com as instituições de ensino procuradas e o que elas dizem)
O Centro de Ensino Charles Darwin, que tem unidades em Vitória e Vila Velha, da educação infantil à 3ª série do ensino médio, disse que aplicará um reajuste de, aproximadamente, 6% na anuidade de 2021. Segundo a instituição, a princípio, o ano letivo deve iniciar no dia 1ª de fevereiro de 2021, no sistema híbrido com aulas presenciais e não presenciais.
Esse reajuste, para quem tem um filho no ensino infantil III ao V no turno vespertino, por exemplo, representa um aumento real de R$ 107,44 ao mês. O cálculo considera o valor da parcela mensal de R$ 1.898, de 2021, que será paga por 12 meses, e o reajuste médio informado pela escola. A tabela de preços de 2021 está disponível no site da empresa.
Já para um aluno de ensino médio no turno matutino, o reajuste será de R$ 138,46. Nesse caso, o valor de cada uma das 12 mensalidades de 2021 ficou em R$ 2.446,17.
O diretor administrativo da escola Múltipla, Vinicius Batista Franco Emerick, comenta que o reajuste da anuidade para o próximo ano foi, em média, de 4%. Segundo ele, a instituição fez um investimento altíssimo durante a pandemia e passou a oferecer aulas on-line e presenciais.
"Para o ano que vem, devido à pressão de mercado e a meta de inflação, vamos ter reajuste. Estamos repassando um aumento abaixo do custo, isso será para conseguir fidelizar os nossos clientes e recuperar os que perdemos. Tenho certeza que entregamos o melhor que podíamos nas possibilidades que tínhamos neste ano. Firmamos parcerias com o Google, fizemos investimento com equipamento de informática para os professores, capacitação e infraestrutura para comportar o trafego em streaming", argumenta.
A Escola Americana de Vitória disse, por nota, que continua investindo em infraestrutura, com a ampliação do acervo de livros (físicos e digitais nas línguas inglesa e portuguesa) e criação de um núcleo de apoio acadêmico com profissionais especialistas nos idiomas inglês e português.
"Também está programada a inauguração de dois laboratórios modernos, sendo um destinado para aulas de ciências e outro para informática. Com relação à mensalidade, houve ajuste financeiro para correção de custos", comenta por nota. O percentual de reajuste não foi informado.
Eduardo Lobo que faz parte da equipe financeira do Monet Educação Infantil, conta que o reajuste é feito de acordo com aumento de custos, como salários de funcionários, aluguéis, alimentos, energia. "Cada escola faz seu levantamento interno. Em nosso caso, o aumento foi de 4,5% para 2021. Precisávamos de um pouco mais, porém, entendemos que todos estão passando por dificuldades e esse seria o mínimo a ser reajustado", explica.
A diretora administrativa da creche Upuerê Educação Infantil, Marielena Marcondes Dadalto, explica que o reajuste para 2021 será de 5%. "Fazemos uma planilha de custos para saber o custo da operação da escola. Usamos como base as despesas previstas e a quantidade de alunos para o próximo ano letivo", comenta.
O proprietário do COC Lusíadas, Walter dos Reis Saffier, afirma que o colégio está tendo as dificuldades como todos os outros grupos educacionais, mas que manterá os atuais valores. Ele diz que a instituição de ensino implantou um sistema tecnológico novo para atender aos alunos e, para 2021, caminha para ser uma escola mais tecnologia e preparada.
"Conseguimos que 30% dos alunos já fizessem rematrículas. A escola tem recebido visitas diariamente, mas a grande dificuldade está no choro do pai, reivindicando o máximo que pode de desconto. Não aumentamos a mensalidade, mas mesmo assim ele reivindica que pague menos do que neste ano", conta.
O Colégio Sagrado Coração de Maria de Vitória informou, por nota, que está recebendo bastante procura para novas matrículas e também já está realizando a rematrículas dos alunos veteranos. "Para 2021, o reajuste praticado será, na média, de 5,03%, que será utilizado para realizar melhorias na infraestrutura e em recursos pedagógicos", informa.
Por nota, o Colégio Salesiano afirma que o reajuste proposto para a anuidade do ano letivo de 2021 é de 4% e que durante o mês de dezembro muitas famílias estão procurando a escola para fazer a matrícula e rematrícula. "Nesse mês, as unidades de ensino estão com benefícios especiais para as famílias interessadas em inscrever os filhos no Salesiano Nossa Senhora da Vitória e no Salesiano Jardim Camburi", diz.
Segundo o diretor do Primeiro Mundo, Eduardo Cardoso, as matrículas da escola estão sendo feitas de forma on-line para que os pais ou responsáveis não precisassem se locomover até a escola. "Isso facilitou bastante. Estamos com cerca de 70% das vagas preenchidas, entre rematrículas e novas. Teremos, em 2021, um reajuste de 4,95%. Ele é relativo aos impactos das despesas que tivemos ao longo deste ano, foi uma readequação da planilha de custos", comenta.
O Centro Educacional Da Vinci, por meio de nota, afirma que "infelizmente a escola não divulga esses dados, por considerá-los estratégicos". O Colégio Marista Nossa Senhora da Penha disse que está com matrículas abertas e condições especiais até o dia 10 de dezembro, mas informa que não divulga os reajustes praticados. Já a Escola São Domingos preferiu não detalhar.
Também foram procuradas pela reportagem de A Gazeta, mas não responderam: Escola Canadense, Idade Criativa Educação Infantil, Creche Viver Educação Infantil, Escola São José, CEIC, Alternativo, Instituto Educacional Jesus Menino, Colégio Faesa e Monteiro.