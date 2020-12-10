Escolas alegam gastos extras e reajustam mensalidade em até 6% no ES

Ensino em 2021 deve continuar no modelo híbrido, segundo escolas Crédito: Pixabay

As mensalidades das escolas particulares do Espírito Santo ficarão até 6% mais caras em 2021. Entre os motivos para aplicar o reajuste estão, segundo as instituições, o aumento de custo que as unidades de ensino tiveram ao longo de 2020 e a projeção de inflação para este ano, que deve superar os 4% segundo previsões de analistas do Banco Central . Além disso, os estabelecimentos relatam que estão tendo uma procura por matrícula acima do esperado.

As escolas de todos os níveis de ensino alegam ainda que tiveram que se adaptar a realidade que à pandemia do novo coronavírus trouxe em 2020. Um novo modelo de ensino teve que ser posto em prática por elas para que pudessem dar conta da grade curricular e de prestar o serviço contratado. As empresas afirmam ainda que precisaram cativar os pais e responsáveis para que eles rematriculassem os alunos em 2021.

Do total de 24 escolas, desde creches ao ensino médio, procuradas por A Gazeta, 15 responderam, sendo que uma informou que prefere não participar da matéria e duas que não divulgam as informações solicitadas. Outras nove não atenderam a reportagem.

Entre 12 instituições que forneceram informações, dez disseram que haverá reajuste em 2021 e apenas duas falaram que o valor será o mesmo de 2020. (Veja no final da matéria a lista com as instituições de ensino procuradas e o que elas dizem)

O Centro de Ensino Charles Darwin, que tem unidades em Vitória e Vila Velha, da educação infantil à 3ª série do ensino médio, disse que aplicará um reajuste de, aproximadamente, 6% na anuidade de 2021. Segundo a instituição, a princípio, o ano letivo deve iniciar no dia 1ª de fevereiro de 2021, no sistema híbrido com aulas presenciais e não presenciais.

Esse reajuste, para quem tem um filho no ensino infantil III ao V no turno vespertino, por exemplo, representa um aumento real de R$ 107,44 ao mês. O cálculo considera o valor da parcela mensal de R$ 1.898, de 2021, que será paga por 12 meses, e o reajuste médio informado pela escola. A tabela de preços de 2021 está disponível no site da empresa

Já para um aluno de ensino médio no turno matutino, o reajuste será de R$ 138,46. Nesse caso, o valor de cada uma das 12 mensalidades de 2021 ficou em R$ 2.446,17.

O diretor administrativo da escola Múltipla, Vinicius Batista Franco Emerick, comenta que o reajuste da anuidade para o próximo ano foi, em média, de 4%. Segundo ele, a instituição fez um investimento altíssimo durante a pandemia e passou a oferecer aulas on-line e presenciais.

"Para o ano que vem, devido à pressão de mercado e a meta de inflação, vamos ter reajuste. Estamos repassando um aumento abaixo do custo, isso será para conseguir fidelizar os nossos clientes e recuperar os que perdemos. Tenho certeza que entregamos o melhor que podíamos nas possibilidades que tínhamos neste ano. Firmamos parcerias com o Google, fizemos investimento com equipamento de informática para os professores, capacitação e infraestrutura para comportar o trafego em streaming", argumenta.

A Escola Americana de Vitória disse, por nota, que continua investindo em infraestrutura, com a ampliação do acervo de livros (físicos e digitais nas línguas inglesa e portuguesa) e criação de um núcleo de apoio acadêmico com profissionais especialistas nos idiomas inglês e português.

"Também está programada a inauguração de dois laboratórios modernos, sendo um destinado para aulas de ciências e outro para informática. Com relação à mensalidade, houve ajuste financeiro para correção de custos", comenta por nota. O percentual de reajuste não foi informado.

Eduardo Lobo que faz parte da equipe financeira do Monet Educação Infantil, conta que o reajuste é feito de acordo com aumento de custos, como salários de funcionários, aluguéis, alimentos, energia. "Cada escola faz seu levantamento interno. Em nosso caso, o aumento foi de 4,5% para 2021. Precisávamos de um pouco mais, porém, entendemos que todos estão passando por dificuldades e esse seria o mínimo a ser reajustado", explica.

A diretora administrativa da creche Upuerê Educação Infantil, Marielena Marcondes Dadalto, explica que o reajuste para 2021 será de 5%. "Fazemos uma planilha de custos para saber o custo da operação da escola. Usamos como base as despesas previstas e a quantidade de alunos para o próximo ano letivo", comenta.

O proprietário do COC Lusíadas, Walter dos Reis Saffier, afirma que o colégio está tendo as dificuldades como todos os outros grupos educacionais, mas que manterá os atuais valores. Ele diz que a instituição de ensino implantou um sistema tecnológico novo para atender aos alunos e, para 2021, caminha para ser uma escola mais tecnologia e preparada.

"Conseguimos que 30% dos alunos já fizessem rematrículas. A escola tem recebido visitas diariamente, mas a grande dificuldade está no choro do pai, reivindicando o máximo que pode de desconto. Não aumentamos a mensalidade, mas mesmo assim ele reivindica que pague menos do que neste ano", conta.

O Colégio Sagrado Coração de Maria de Vitória informou, por nota, que está recebendo bastante procura para novas matrículas e também já está realizando a rematrículas dos alunos veteranos. "Para 2021, o reajuste praticado será, na média, de 5,03%, que será utilizado para realizar melhorias na infraestrutura e em recursos pedagógicos", informa.

Por nota, o Colégio Salesiano afirma que o reajuste proposto para a anuidade do ano letivo de 2021 é de 4% e que durante o mês de dezembro muitas famílias estão procurando a escola para fazer a matrícula e rematrícula. "Nesse mês, as unidades de ensino estão com benefícios especiais para as famílias interessadas em inscrever os filhos no Salesiano Nossa Senhora da Vitória e no Salesiano Jardim Camburi", diz.

Segundo o diretor do Primeiro Mundo, Eduardo Cardoso, as matrículas da escola estão sendo feitas de forma on-line para que os pais ou responsáveis não precisassem se locomover até a escola. "Isso facilitou bastante. Estamos com cerca de 70% das vagas preenchidas, entre rematrículas e novas. Teremos, em 2021, um reajuste de 4,95%. Ele é relativo aos impactos das despesas que tivemos ao longo deste ano, foi uma readequação da planilha de custos", comenta.

O Centro Educacional Da Vinci, por meio de nota, afirma que "infelizmente a escola não divulga esses dados, por considerá-los estratégicos". O Colégio Marista Nossa Senhora da Penha disse que está com matrículas abertas e condições especiais até o dia 10 de dezembro, mas informa que não divulga os reajustes praticados. Já a Escola São Domingos preferiu não detalhar.