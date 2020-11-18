Sedu vai criar 4º ano do ensino médio em escolas do ES em 2021

Sede da Sedu, que fica localizada em Vitória Crédito: Arquivo A Gazeta

Alunos de algumas escolas da rede estadual terão em 2021 a oportunidade de cursar uma espécie de "quarto ano do Ensino Médio", que será destinado a estudantes que cumpriram o terceiro ano em 2020, mas que se sentiram prejudicados por causa da pandemia do novo coronavírus e das aulas remotas.

O quarto ano será criado em escolas estaduais em alguns municípios e será optativo ao estudante, que poderá decidir encerrar a trajetória na educação básica em 2020. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande e o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo.

Arquivos & Anexos Relação das escolas com oferta da 4ª série Confira a lista das 69 unidades no Estado Tamanho do arquivo: 55kb Baixar

"Ele será voltado para aquele estudante que se sente prejudicado, que não conseguiu assimilar todo o conteúdo. Se ele quiser um reforço terá o quarto ano do Ensino Médio", explicou o governador.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, reforçou ainda que o quarto ano vai ajudar na preparação do estudante para o Enem e explicou que a novidade não será em todas as escolas da rede estadual. "Estamos fazendo esforço para abrir quarto ano no maior número de municípios possível. Não será possível abrir em todos os municípios e será facultativo e excepcional em 2021. Temos um Enem agora em janeiro, mas que será prejudicado pelas circunstâncias. Precisamos reconhecer isso. O próximo Enem, ao que tudo indica, será em outubro, que é a data normal. E o quarto ano terá essa vertente preparada para esse exame tão importante para o ingresso no ensino superior", destacou.

O governo do Estado também vai ampliar, a partir de 2021, a carga horária anual do Ensino Médio e do Ensino Fundamental 2 de 800h/aulas para 1.000h/aulas nas escolas de cinco cidades da região metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. A Reforma do Ensino Médio já estabelece essa obrigatoriedade de ampliação para o nível Médio, que deve ser feita até 2022, mas o governo decidiu levar a mudança também para turmas do Fundamental 2.

"Estamos chegando nesse momento às escolas da região Metropolitana e não no interior porque no interior temos a questão do transporte, que é compartilhado com os municípios. Então, essa é uma construção que faremos ao longo de 2021 para, em 2022, fazer essa extensão de carga horária para todo o Estado", detalhou Vitor de Ângelo.

A extensão da carga horária vai alcançar, segundo o secretário, 107 mil alunos, o que representa 45% da rede estadual. Além da ampliação e do quarto ano do ensino médio, o governo também lançou o "S-EJA+", voltado para alunos jovens matriculados, mas que apresentam atrasos por reprovações e distorção na relação entre a idade e o nível da série que estudam. O programa se inspira na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que é voltado jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada.

"É uma situação dramática e a gente sabe bem. Tem muitas pessoas que estão matriculadas, mas numa distorção idade/ série que traz muitos complicadores, entre eles a evasão escolar. Para tentar corrigir isso, em uma primeira ação, estamos criando o Seja Mais, que é uma Eja (Educação de Jovens e Adultos) customizada para esse público jovem que ainda está na escola e precisa acelerar. Vai acontecer no turno diurno em paralelo com suas turmas regulares", comentou o secretário de Educação.

CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR

A solicitação para rematrícula e/ou transferência interna terá que ser feita entre os dias 18 de novembro e 9 dezembro de 2020. Já o período para pedir a pré-matrícula será do dia 10 de dezembro até 28 do mesmo mês.

Os resultados da Chamada Pública Escolar- da rematrícula, transferência interna e pré-matrícula - começam a ser divulgados entre o final de 2020 e o dia 11 de janeiro de 2021.

As matrículas terão que ser efetivadas no período de 12 a 25 de janeiro. Entre os dias 26 de janeiro e 12 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Educação vai chamar alunos que ficaram na lista de suplência em escolas que apresentaram séries/anos com vagas após a fase de confirmação de matrículas.