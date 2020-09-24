CPF: número do documento vai integrar banco de dados junto com RG Crédito: Edson Chagas

Your browser does not support the audio element. Saiba por que aluno deve apresentar CPF na hora da matrícula no ES

Secretaria de Estado da Educação (Sedu) tornou obrigatório o cadastro do CPF do estudante da rede estadual de ensino no cadastro da Chamada Pública Escolar. A nova medida foi publicada em portaria no Diário Oficial do Estado neste mês de setembro. Segundo o secretário Vitor de Angelo, a medida visa evitar erros cadastrais no registro dos alunos.

Às vezes, um pequeno erro de digitação faz com que mesma pessoa tenha o nome cadastrado duas, três vezes na base de dados. E aí quando a gente precisa, por exemplo, distribuir cestas básicas como fizemos nos últimos meses, é difícil saber se são quatro pessoas ou uma só. E essa limpeza da base precisa ser feita manualmente no tamanho da nossa rede, que envolve milhares de alunos. Então, para dar mais precisão a nossa base cadastral é que a gente passou a exigir, a partir deste ano, não só o CPF do responsável, mas também o do aluno, disse o secretário, em entrevista à TV Gazeta.

A medida já é válida para a próxima Chamada Pública Escolar, que será lançada entre o fim de outubro e início de novembro. Segundo o secretário, pouco menos da metade dos estudantes não possuem CPF, e estes precisam providenciar para não ter problemas durante o cadastro.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A partir da chamada pública que lançaremos, provavelmente no fim de outubro e início de novembro, para as vagas de 2021. Então, há bastante tempo para que as famílias se organizem. Pouco menos da metade dos estudantes da nossa rede não tem CPF, então, é importante que eles estejam atentos para que possam solicitar o cadastro no CPF e participar da chamada pública de 2021, destacou.

A Chamada Pública Escolar tem como objetivo matricular crianças, jovens e adultos que ainda não estão na escola, além de rematricular os que já estão frequentando as unidades de ensino.

O CPF pode ser emitido em agências dos Correios, pelo site da Receita Federal na internet ( www.receita.fazenda.gov.br ), ou também na Casa do Cidadão, localizado na Avenida Maruípe, no bairro Itararé, em Vitória.

RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS AINDA NÃO DEFINIDO

Perguntado sobre o retorno das aulas, o secretário afirmou que ainda não há uma decisão tomada. Mas que a expectativa do governo continua sendo para que em outubro as condições sanitárias possibilitem o retorno.