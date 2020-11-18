Espírito Santo terá mais 31 escolas em tempo integral em 15 municípios

Estudantes chegam à escola: governo divulgou regras e prazo para matrícula e rematrícula Crédito: Fernando Madeira

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , anunciou na manhã desta quarta-feira (18) a abertura de mais 31 escolas em tempo integral, atendendo 15 municípios do Estado. Casagrande informou que, a partir de 2021, serão, ao todo, 93 escolas da modalidade.

As 15 cidades que serão atendidas pelas novas unidades serão: Santa Maria de Jetibá, Castelo, Atílio Vivácqua, Pancas, Itarana, Marilândia, Irupi, Apiacá, São José do Calçado, Dores do Rio Preto, João Neiva, Ibiraçu, Nova Venécia, Pinheiros e Conceição da Barra. Com as novas unidades, serão ao todo 49 municípios do Espírito Santo com escolas de ensino em tempo integral.

A solicitação para rematrícula e/ou transferência interna terá que ser feita entre os dias 18 de novembro e 9 dezembro de 2020. Já o período para pedir a pré-matrícula será do dia 10 de dezembro até 28 do mesmo mês.

Os resultados da Chamada Pública Escolar - da rematrícula, transferência interna e pré-matrícula - começam a ser divulgados entre o final de 2020 e o dia 11 de janeiro de 2021.

As matrículas terão que ser efetivadas no período de 12 a 25 de janeiro. Entre os dias 26 de janeiro e 12 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Educação vai chamar alunos que ficaram na lista de suplência em escolas que apresentaram séries/anos com vagas após a fase de confirmação de matrículas.