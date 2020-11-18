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Educação

Espírito Santo terá mais 31 escolas em tempo integral em 15 municípios

Com a ampliação, rede estadual contará, a partir de 2021, com 93 escolas da modalidade. Ao todo, 49 cidades serão contempladas com o ensino integral

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 13:54
Volta às aulas nas escolas de nível fundamental - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória
Estudantes chegam à escola: governo divulgou regras e prazo para matrícula e rematrícula Crédito: Fernando Madeira
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou na manhã desta quarta-feira (18) a abertura de mais 31 escolas em tempo integral, atendendo 15 municípios do Estado. Casagrande informou  que, a partir de 2021, serão, ao todo, 93 escolas da modalidade.
As 15 cidades que serão atendidas pelas novas unidades serão: Santa Maria de Jetibá, Castelo, Atílio Vivácqua, Pancas, Itarana, Marilândia, Irupi, Apiacá, São José do Calçado, Dores do Rio Preto, João Neiva, Ibiraçu, Nova Venécia, Pinheiros e Conceição da Barra. Com as novas unidades, serão ao todo 49 municípios do Espírito Santo com escolas de ensino em tempo integral.
Nesta quarta-feira (18), a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), publicou também as regras da Chamada Pública Escolar para 2021, com os prazos para pré-matrícula, rematrícula e transferência interna entre as escolas do Espírito Santo.
A solicitação para rematrícula e/ou transferência interna terá que ser feita entre os dias 18 de novembro e 9 dezembro de 2020. Já o período para pedir a pré-matrícula será do dia 10 de dezembro até 28 do mesmo mês.
Os resultados da Chamada Pública Escolar - da rematrícula, transferência interna e pré-matrícula - começam a ser divulgados entre o final de 2020 e o dia 11 de janeiro de 2021.

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As matrículas terão que ser efetivadas no período de 12 a 25 de janeiro. Entre os dias 26 de janeiro e 12 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Educação vai chamar alunos que ficaram na lista de suplência em escolas que apresentaram séries/anos com vagas após a fase de confirmação de matrículas.
Os pedidos de rematrícula, transferência interna e pré-matrícula precisarão ser feitos pela internet, através do site da Sedu (www.sedu.es.gov.br). Caso o responsável ou o próprio aluno, quando maior de idade, não possua acesso à internet ou tenha dificuldade em solicitar a vaga, poderá pedir orientação ou acesso a qualquer unidade escolar da rede estadual. O resultado da Chamada Pública Escolar também será divulgado no site.
A partir deste ano, passou a ser obrigatório o cadastro do CPF do estudante da rede estadual de ensino no cadastro da Chamada Pública.

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