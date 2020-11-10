Volta presencial: escolas do ES suspendem aulas após casos de Covid

Para entrar na escola, todos precisam se submeter à aferição de temperatura Crédito: Fernando Madeira

A retomada das aulas presenciais durante a pandemia começou a partir de 5 de outubro, no Espírito Santo , depois de quase sete meses de escolas fechadas. Mesmo com o retorno condicionado à adoção de protocolos de segurança, como distanciamento social e uso de máscaras, unidades de ensino estão precisando fazer novas suspensões de atividades presenciais devido aos casos de Covid-19 registrados entre alunos, professores ou funcionários.

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Leão Nunes, em O caso mais recente foi daem Cariacica , onde pouco mais de 100 estudantes frequentavam as aulas presenciais. As atividades foram suspensas nesta segunda-feira (9) e só têm previsão de retorno no dia 23. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a Vigilância Sanitária esteve na unidade após ser acionada pela diretoria, e sugeriu que a escola suspendesse as atividades por 14 dias para evitar a proliferação do coronavírus.

A prefeitura de Cariacica, responsável pela Vigilância Sanitária, e a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) , órgão ao qual está vinculada a escola, não informaram o número de pessoas infectadas.

FISCALIZAÇÃO

A situação das escolas tem sido acompanhada pelas equipes de Vigilância Sanitária. Na Serra , as inspeções fazem parte da rotina. Das denúncias recebidas, segundo o órgão, 43 casos foram confirmados e investigados, todos em unidades particulares e estaduais. Mas, na avaliação da vigilância, os casos identificados não caracterizam surto ou a necessidade do fechamento das unidades de ensino. A rede municipal só retoma as atividades presenciais em 2021.

Na Capital, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que tem realizado fiscalizações e algumas escolas foram notificadas para adequações do plano estratégico de prevenção e controle, ou da estrutura física. O número de unidades de ensino notificadas não foi divulgado.

Já a Vigilância Sanitária de Vila Velha declarou que nenhum colégio teve as atividades escolares suspensas por notificação, uma vez que os estabelecimentos não apresentaram, até o momento, situação em que a medida fosse necessária. O órgão informou, ainda, que tem feito ações preventivas de fiscalização em escolas que já apresentaram seus Planos Estratégicos de Prevenção e Controle, independentemente do registro de denúncia.

O uso de máscaras é obrigatório dentro das escolas Crédito: Fernando Madeira

TENSÃO

Apesar dos casos já registrados, para o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Ildebrando José Paranhos, o quadro de contaminação pode ser ainda pior.

"O Estado está colocando em risco a vida dos profissionais e dos alunos, pois está havendo aula presencial normalmente. Há professores que foram afastados com suspeitas, estão com muito medo. Alunos tiram as máscaras e encostam nos professores. Os profissionais estão em pânico sem ter a quem recorrer, visto que há ambientes que são fechados, não há circulação de ar, janelas, nem mesmo básculas em alguns locais de trabalho e com várias pessoas trabalhando juntas", pontuou Ildebrando.

A solicitação de dados foi feita pela primeira vez no dia 3 de novembro, mas até esta segunda (9) não havia conclusão desse levantamento. As escolas são orientadas a comunicar à Sedu e à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sobre registros de casos confirmados de Covid-19. Em nota conjunta, porém, os dois órgãos se limitaram a responder que a quantidade de escolas que tiveram que suspender as aulas presenciais e os casos confirmados ainda está sendo levantada.